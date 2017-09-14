RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15469154701547115472
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 20:40

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Чи винен Зе - напевно винен. Не 100% звичайно, але достатньо сильно винен. Тому що не готувався до війни(а це прямий і першочерговий його обов'язок), тому що не зумів реформувати армію, тому що не може домовитись з путіним(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
Мене важко запідозрити в любові до зелених.....
Але є факти
На вибори в 2019 році йшли ДВА кандидати
Порошенко - з тезою ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ бо пуйло НАПАДЕ
Зеленський - з тезою Барига заробляє на війні, я прийду війну закінчу....

Вибрали ЗЕЛЕНСЬКОГО
А тепер що ? Ті хто вибрав за лозунг ні війні, звинувачують тих хто цей лозунг виконував - у війні?

Звичайно першопричиною є народ. Не взагалі, а в даній ситуації.
Народ(в масі) просто не вірив в повноцінну війну


А у народа есть разведданые, спутниковые снимки, агентурная информация, военная аналитика? Ну чтоб народу такое предъявлять.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 16.05.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 21:12

Интересно, что никто не решился/не захотел обсуждать лишение гражданства Труханова.
Я не интересовался его деятельностью, но всё-таки его 3 раза избирали мэром Одессы. Знаю, что были и протесты, так против кого их не было. Но я не о нём.
СБУ опубликовало ксерокопии нескольких документов, на основании которых было принято решение. В т.ч. его загранпаспорта.
Вопрос о его российском гражданстве возникал уже не раз. И проверялся СБУ. Да и даже без всяких вопросов мэр миллионного города наверняка проверяется СБУ очень тщательно.
Смотрю на эту ксерокопию - загранпаспорт выдан 15.12.2025 - 10 лет назад.
До конца срока действия осталось ровно 2 месяца. Почему именно теперь?
А сегодня читаю - Эксклюзив The Insider: копия «действующего» загранпаспорта РФ мэра Одессы Труханова из материалов СБУ — подделка.
:?:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36818
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 21:13

  katso написав:
  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Мене важко запідозрити в любові до зелених.....
Але є факти
На вибори в 2019 році йшли ДВА кандидати
Порошенко - з тезою ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ бо пуйло НАПАДЕ
Зеленський - з тезою Барига заробляє на війні, я прийду війну закінчу....

Вибрали ЗЕЛЕНСЬКОГО
А тепер що ? Ті хто вибрав за лозунг ні війні, звинувачують тих хто цей лозунг виконував - у війні?

Звичайно першопричиною є народ. Не взагалі, а в даній ситуації.
Народ(в масі) просто не вірив в повноцінну війну


А у народа есть разведданые, спутниковые снимки, агентурная информация, военная аналитика? Ну чтоб народу такое предъявлять.

І без розвідданих та агентурної інформації у 2019 було зрозуміло, хто є хто, но декому хотілось поржать і... А зараз і без розвідданих та агентурної інформації важко не здогадатись про перспективи продовження війни з цією владою.
Schmit
 
Повідомлень: 5203
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 21:42

  ЛАД написав:Интересно, что никто не решился/не захотел обсуждать лишение гражданства Труханова.
Я не интересовался его деятельностью, но всё-таки его 3 раза избирали мэром Одессы. Знаю, что были и протесты, так против кого их не было. Но я не о нём.
СБУ опубликовало ксерокопии нескольких документов, на основании которых было принято решение. В т.ч. его загранпаспорта.
Вопрос о его российском гражданстве возникал уже не раз. И проверялся СБУ. Да и даже без всяких вопросов мэр миллионного города наверняка проверяется СБУ очень тщательно.
Смотрю на эту ксерокопию - загранпаспорт выдан 15.12.2025 - 10 лет назад.
До конца срока действия осталось ровно 2 месяца. Почему именно теперь?
А сегодня читаю - Эксклюзив The Insider: копия «действующего» загранпаспорта РФ мэра Одессы Труханова из материалов СБУ — подделка.
:?:

Чекаєм коли мер всіх городів асоціації потужний боксер заявить гучну заяву. Бо потім не буде кому подати голос.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41181
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2861 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 21:47

  Banderlog написав:
  Успіх написав:а іншу половину - до третьої штурмової Марсу(в піхоту), то я сам був здивований, коли дізнався про це!


Іронія долі, або... чудеса бувають! :shock:

І чим ти здивований? Гармат нема щоб з них стріляти а піхоти не вистачає. В зй штурмовій особливо втрат багато, вони на гарячій ділянці, то де тут чудеса?

Здивований, що мої космічні побратими попали в розкручену/розпіарену 3тю-штурмову!
(розпіарену, наче, у позитивних тонах... - але тепер після Тернопільської ситуації.... :roll: )
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8742
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 21:54

Кінець війни до Різдва!

Пора вже Гордону виходити :lol: є нова дата закінчення гарячої фази війни!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8742
З нами з: 18.03.21
Подякував: 296 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 15469154701547115472
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 134712
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 320779
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1007157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15121)
16.10.2025 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.