Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:37

  jump написав:«Цинічно. Рекрутерів, які приїжджають до навчального центру набирати людей, називають покупцями», - командир військової частини у 17-му армійському корпусі Андрій Іванов «Прокурор» :oops:

новітній ясир :shock:

Не видумуйте. Представники в/ч , які забирали призовників в воєнкоматах, називались так всю історію укр армії, Мабуть ще в радянській так звались.
Чому так , адже нічого не платили ні за кого - хз. Для красного слівця , мабуть
Hotab
 
Повідомлень: 16769
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2516 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:45

  Hotab написав:
  jump написав:«Цинічно. Рекрутерів, які приїжджають до навчального центру набирати людей, називають покупцями», - командир військової частини у 17-му армійському корпусі Андрій Іванов «Прокурор» :oops:

новітній ясир :shock:

Не видумуйте. Представники в/ч , які забирали призовників в воєнкоматах, називались так всю історію укр армії, Мабуть ще в радянській так звались.
Чому так , адже нічого не платили ні за кого - хз. Для красного слівця , мабуть

Vadim_ уже написал - так и было.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36830
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:53

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Ну, в принципе - пора все это заканчивать...
Темболее и разговоры про "конец года" пошли.

Те, що пора закінчувати, це давно зрозуміло.
Питання тільки: ЯК?
Ось на відповідь на це питання може піти років 5.

Вот и посмотрим как Трамп это видит.
Как вариант - объявлять "этому" импичмент с посадкой - и подписывать, наконец-то, РПО.
_hunter
 
Повідомлень: 10752
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:54

  jump написав:В Україні з’являться військові поліцейські: з кийками, наручниками, газовими балончиками та зброєю, — проєкт :lol:

Вони перевірятимуть документи, затримуватимуть порушників і діятимуть на блокпостах під час воєнного стану.
Також військові поліцейські забезпечуватимуть правопорядок у військах, контролюватимуть дисципліну, проводитимуть огляди, вилучатимуть докази та охоронятимуть військові об’єкти.

зелена кліка будь-як намагається втримати владу 8)

У центрі Харкова викрали чоловіка і відібрали в нього майже $100 тисяч: сказали, що з ТЦК :shock:


Троє чоловіків у балаклавах і військовій формі біля пункту обміну валют у центрі Харкова заштовхали 32-річного чоловіка в автомобіль Mercedes-Benz Vito без номерних знаків, а за кілька годин кинули його на узбіччі дороги в селищі Безлюдівка Харківського району.

У потерпілого відібрали 14 600 євро, а потім, утримуючи чоловіка в підвальному приміщенні, змусили його перевести на їхні криптогаманці $більше ніж 83 000, повідомили в поліції Харківської області.

Правоохоронці викрили та затримали ймовірних нападників. Це чоловіки віком 30, 34 та 39 років, серед яких — військовослужбовець 8)
https://focus.ua/uk/ukraine/729054-u-ce ... hcho-z-tck
И что вас так удивляет?
Среди военнослужащих не может быть уголовников? Они как-то отличаются от всего народа, среди которого тоже, как ни странно, попадаются уголовники?
После войны и демобилизации их будет достаточно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36830
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 14:58

Ми не совки, совки не ми!

  ЛАД написав:
  Hotab написав:
  jump написав:«Цинічно. Рекрутерів, які приїжджають до навчального центру набирати людей, називають покупцями», - командир військової частини у 17-му армійському корпусі Андрій Іванов «Прокурор» :oops:

новітній ясир :shock:

Не видумуйте. Представники в/ч , які забирали призовників в воєнкоматах, називались так всю історію укр армії, Мабуть ще в радянській так звались.
Чому так , адже нічого не платили ні за кого - хз. Для красного слівця , мабуть

Vadim_ уже написал - так и было.

Ми не совки, совки не ми!
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41195
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2862 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:02

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:
  _hunter написав:Ну, в принципе - пора все это заканчивать...
Темболее и разговоры про "конец года" пошли.

Те, що пора закінчувати, це давно зрозуміло.
Питання тільки: ЯК?
Ось на відповідь на це питання може піти років 5.

Вот и посмотрим как Трамп это видит.
Как вариант - объявлять "этому" импичмент с посадкой - и подписывать, наконец-то, РПО.
Не боитесь, что посадка (без импичмента) будет не "этому", а вам? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36830
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:05

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:----------------------------
jump
«Цинічно. Рекрутерів, які приїжджають до навчального центру набирати людей, називають покупцями», - командир військової частини у 17-му армійському корпусі Андрій Іванов «Прокурор» :oops:

новітній ясир :shock:
----------------------------
Не видумуйте. Представники в/ч , які забирали призовників в воєнкоматах, називались так всю історію укр армії, Мабуть ще в радянській так звались.
Чому так , адже нічого не платили ні за кого - хз. Для красного слівця , мабуть

Vadim_ уже написал - так и было.

Ми не совки, совки не ми!
Не уверен, что так не называют рекрутеров где-нибудь в армии США.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36830
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:09

  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Те, що пора закінчувати, це давно зрозуміло.
Питання тільки: ЯК?
Ось на відповідь на це питання може піти років 5.

Вот и посмотрим как Трамп это видит.
Как вариант - объявлять "этому" импичмент с посадкой - и подписывать, наконец-то, РПО.

На що ми маємо "посмотреть"? Очевидно що це закінчиться нічим(або просто словами).

Мене давно цікавить питання - Про що вони так довго на тих зустрічах обговорюють?
Ось приблизна відповідь:
На встрече на Аляске Путин читал Трампу длинную лекцию о Рюриках, Ярославе Мудром и Богдане Хмельницком, — Financial Times.

По данным издания, Трамп несколько раз повысил голос, а затем прервал встречу и отменил запланированный обед.

Думаю Рюрика і Хмельницького можна обговорювати не годинами а днями. :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6819
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:12

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Те, що пора закінчувати, це давно зрозуміло.
Питання тільки: ЯК?
Ось на відповідь на це питання може піти років 5.

Вот и посмотрим как Трамп это видит.
Как вариант - объявлять "этому" импичмент с посадкой - и подписывать, наконец-то, РПО.
Не боитесь, что посадка (без импичмента) будет не "этому", а вам? :)

В этой стране - особенно в свете недавних событий - я ничему не удивлюсь...
_hunter
 
Повідомлень: 10752
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 15:14

  andrijk777 написав:
  _hunter написав:
  andrijk777 написав:Те, що пора закінчувати, це давно зрозуміло.
Питання тільки: ЯК?
Ось на відповідь на це питання може піти років 5.

Вот и посмотрим как Трамп это видит.
Как вариант - объявлять "этому" импичмент с посадкой - и подписывать, наконец-то, РПО.

На що ми маємо "посмотреть"?

Где линия проходить будет.
_hunter
 
Повідомлень: 10752
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
