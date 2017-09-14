UA написав:Ти ідіот. Не НПУ, а один окремо взятий керівник. Прижмуть його.
В смысле? Фигуранты пошли по беспределу. Если бы они просто крали ухилянтов на улицах,держали в подвалах, били и обливали голых бензином- то ок, это сейчас мейнстрим. Но они же ветеранов кошмарили, а это не по понятиям. Такого не будет, это нарушит стройную систему- иди отвоюй или реши по другому вопрос, и ты в безопасности. Вы же прекрасно знаете что есть система , которая стимулирует переходить людей в безопасный статус, кошмаря колеблящихся. А эти отморозки подрывают доверие, это невыгодно и их пофиксят.
В этом и есть отличие Зеленизма от прошлых режимов. Вседозволенность в обмен на лояльность. Версия дискредитации популярной в народе 3 штурмовой также требует проработки. Если она подтвердится, то это более чем явный признак сворачивания войны.
Banderlog написав:тернопільська поліція наїхала на 3 штурмову бо ті залізли в чужий город де весь бізнес на ухилянтах вже був поділеним. Даж якщо окремовзяті війсьськовослужбовці і десь порушили закон це діла не поміняє. Буде продовжуватись війна то бригади будуть самі брати участь в мобілізації бо наявна система не дозволяє призвати необхідну кількість, через корупцію на місцях
В этом и есть отличие Зеленизма от прошлых режимов. Вседозволенность в обмен на лояльность. Версия дискредитации популярной в народе 3 штурмовой также требует проработки. Если она подтвердится, то это более чем явный признак сворачивания войны.
Опять начали педалировать тему - чтобы не произошло, это к сворачиванию войны
Дождь пошел - к сворачиванию войны Снег пошел - к сворачиванию войны
Как ты не пытайся педалировать тему "зеленизма", тему путинизма - это не перекроет )
Не бреши. Брехня - то гріх )
де брехня ? Мож ти розкажеш сам що відбувалось в тернополі? Шо бійці 3ї штурмової просто не на того нарвались , коли намагались бусифікувати місцевого кримінального авторитета на порше . Думай головою перед тим як розганяти брехню https://ternopoliany.te.ua/zhittya/1075 ... oto-video#
Тому що СВІТ вирішив що допомагати треба настільки наскільки сам потерпілий собі допомагає. Нам дають ще майже +100% до того що ми самі собі робимо. Як на мене - дивно було б вимагати ДЛЯ СЕБЕ більше ніж робиш САМ.
А до чого тут допомога і наприклад скупка москальського золота або люмінію через англійську біржу? Явно знають звідки метал і купують, не кажучи вже за те шо напряму відправляють нові верстати і інше обладнання.
коли намагались бусифікувати місцевого кримінального авторитета на порше
Так тут на форумі всі звинувачували ТЦК, що товстолобиків на БЧЖ (большой чорний жип) не чіпають. Нарешті знайшлись ті, хто не побоявся, і виявляється «бійці 3-і штурмової - зграя». Так вони позитивні герої, чи ні? Я вже заплутався.
