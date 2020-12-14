Додано: Суб 18 жов, 2025 19:30

Хомякоид написав: Наверно продавщице не очень деньни нужні.

В Днепре если віход в ноль я бі скинул аж бегом.

Я так понимаю хата не в аренде ничего не капает.

Смісл держать ? Ждать даражая ? Так в Днепре вряд ли будет, даже с окончанием войні. Наверно продавщице не очень деньни нужні.В Днепре если віход в ноль я бі скинул аж бегом.Я так понимаю хата не в аренде ничего не капает.Смісл держать ? Ждать даражая ? Так в Днепре вряд ли будет, даже с окончанием войні.

Не все так просто.Тут мне поверьте. Это киянам днепр и авдеевка почти одно и тоже.У меня друг купил в этом доме весной ( под Трампом,понятно, человек был) аналогичную, но побольше, (а это дешевле по полу за м2 должно быть) по 1500. И рядом там стоят с видом не на Днепр а на площу- по 1500. Она хочет 1300, но брала то по 1250, с мыслью забарыжить-а в 2021 1800-2000 таки были хотелки.Эта как бы выгоднее, но как вы правильно сказали- хоть бы в ноль, а лучше в минус, ибо нефиг сидеть в Испании и надеяться что война тебя не коснется. Как минимум на бабки полиняешь, пока мы тут потужно под шахедами сидим.Ну посмотрим. До павлика дойдут- за 40 будет отдавать, так кто ж тогда даст.