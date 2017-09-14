fox767676 написав:сперечався у фб з "жителями Донбасу" стосовно параметрів мінську-2 я написав що про таку параметризацію, де гіві з моторолою попадуть в українську політику та ще якісь урядові виплати зможуть отримувати, їм краще забути
Це був єдиний шлях збереження територіальної цілісності України, історичний парадокс укрїнської держави, що вона тримається на махновщині а не на еліті. Еліта постійно зраджує, продається направо і наліво.
навіть москва так не вважала тому і прибрала екстремистів , розчистивши поле для майже квнщіка пушиліна та сбушніка пасічника. і чекала на зустрічні кроки від Києва
budivelnik написав:а Ви особисто збільшили в 4 рази свою допомогу фронту за останні 3 роки( три роки а не від початку, бо нуль можна збільшити в 1000 разів і все одно це буде нулем)?
Якщо ви вважаєте шо допомагаєте тільки ви і ніхто більше, то я вас розчарую.
Бо якщо ні - то не маєте права ні морального ні якогось іншого -гавкати на руку яка вас годує..
Мене годує хто? Я сам себе годую. До чого тут я і москальщина? Більше нема чого сказать? Закупайте паливо у москалів напряму, чого його через мадярів возить? Жгіть напалмом, не треба ховатись і робить гарну міну коли нафта від москалів, перероблена мадярами, подається нам.
Water написав:ПДВ піднімуть 3 1 січня 2026 з 20 до 22%, АЛЕ... в них ПДВ на ліки, продукти харчування, дитячі товари - 10%. В нас скільки? Авто з 1 листопада для юридичних осіб, для фізиков ціна баксів 50. Для чого? Мабуть хочуть шоб власний автопром купляли замість Мерседесів з БМВ. Кому потрібен саме Мерседес, він завезе як фізособа, кому потрібно саме в автосалоні, той додатково заплатить 10 штук, в чому питання, якщо гроші є.
Питання в іншому, пів світу торгує з педерацією, у т.ч. країни Балтії, Італія Швейцарія, не кажучи вже за Китай з Індією, Казахстан з Грузією, Узбекистан, та інші Таїланди з В`єтнамом. Питання- якого буя?
там ще ПДФО 13%, ФОПи теж не сильно обтяжені податками і зборами. Але розказувати про "неоплатні борги" будуть персонажі, які цмудять бюджетну цицю
Приходить Флайман в РАГС щоб одружитись , а йому і кажуть: - Наречену треба мати з собою!! - Поясніть мені ще раз, за що я плачу податки??
fox767676 написав:сперечався у фб з "жителями Донбасу" стосовно параметрів мінську-2 я написав що про таку параметризацію, де гіві з моторолою попадуть в українську політику та ще якісь урядові виплати зможуть отримувати, їм краще забути
Це був єдиний шлях збереження територіальної цілісності України, історичний парадокс укрїнської держави, що вона тримається на махновщині а не на еліті. Еліта постійно зраджує, продається направо і наліво.
навіть москва так не вважала тому і прибрала екстремистів , розчистивши поле для майже квнщіка пушиліна та сбушніка пасічника. і чекала на зустрічні кроки від Києва
москва їх виростила як дестабілізуючий фактор і потім пустила під ніж. Якби їх перевербувала Україна окупація днр москвою не пройшла б так гладко. В нас в добробатах теж люди різні були, приміром в торнадо. Сепаратисти донбасу і для росії теж не так просто перетравлюються, даж зараз під час війни.
Banderlog написав:кби їх перевербувала Україна окупація днр москвою не пройшла б так гладко.
спроби були навесні 2014 може навіть влітку болотов їздив у Київ Пашинський, тоді велика шишка, у інтервю казав що у т.з. "лднр-"багато народного стихійного протесту" але у серпні подув "північний вітер" і російсько-окупаційний фактор став домінуючим ну гіві з захарченко\болотовим ще теоретично можно перевербувати а удмурта моторолу з його бурятами ? це точно не рівень українських спецслужб, ну і вимагав б повного передизайну України