Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:31

  Shaman написав:
  ЛАД написав:... И нормализовать отношения с РФ...

це зовсім не є обов'язковою умовою, радше навпаки - мінімум контактів...

Що для вас радше, я не знаю.
Но тогда воюйте ещё не знаю сколько. И желательно на фронте, не рассказывая о броне, очерёдности и необходимости в тылу.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:35

  flyman написав:..........
Колись японський тирг теж здавалось, дожене і пережене ...

"Японський тирг" слишком сильно слушался советов и указаний американцев.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Почитай в вікіпедії про погром 1946 р в Кельцях.

вони в ті часи і православних білорусів колошматили, що не мали ніякого відношення ні до комуністів, ні до бандерівців
Злочини
У січні та лютому 1946 року загін Райса «пацифікував» шість білоруських сіл, убивши 79[2][12] -87[4] мирних жителів і поранивши сотні.[4] У Залешанах Гайнівського повіту його люди замкнули мирних жителів у будівлі, а потім спалили їх живцем.[4]

Хоча мотивація цих дій не зовсім зрозуміла, відомо, що вони не були випадковими. Протягом січня 1946 року загін Райса захопив сорок візників під Ложицями. Тих візників, які визнали себе поляками, відпустили, а решту 29 розстріляли біля Пухлого Стару. Після цього загін вчинив різанину в селах Залешани, Вулька Вигоновська, Зані, Шпаки, Коньковизна, Попувка, Райська, Сипне і Потока, вбивши ще 50 осіб. Ці вбивства були засуджені самою NZW, яка мала намір віддати Райса під військовий трибунал, однак цього не сталося.[12]


Райс (ліворуч) на зустрічі з лейтенантом Пьотром Мотилевичем, десантником спецоперацій з Silent Unseen (1944)
Діяльність PAS-NSW під командуванням Райса проти етнічних білорусів у регіоні Білостока спонукала багатьох білорусів вважати комуністичну владу менш ворожою до них, ніж польське підпілля.[13]

Райс залишався відносно невідомим, поки пам’ять про нього не перейняв Національно-радикальний табір (ONR), націоналістична група, яка активно рекламує його як героя. З 2015 року прихильники групи демонструють плакати Rajs на марші до Дня незалежності. На кордоні з Білорусією героїзація Райса стала способом вираження анти-білоруських настроїв. Наприкінці 2015 року ONR помістив його ім’я на кількох державних і приватних будинках, де проживають білоруси в Гайнівці та інших місцях. З 2016 року в місті ONR проводить марш пам'яті Раджа.[17] У той час як у Польщі Райса просувають націоналісти, білоруська меншина в Польщі та польські ЗМІ його відкидають.[18][19]



і зараз цих фашистів реабілітовано
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B9%D1%81
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:38

Все ответы - вот тут - https://suspilne.media/ternopil/1140620 ... ternopoli/ - ниже цитирую


  Banderlog написав:1. Що робили обвинувачені військовослужбовці 3ї штурмової в тернополі?

"Вони допомагали ТЦК проводити мобілізаційні заходи на території області."

2. Чи знало їх командування, що вони там?

"Є всі необхідні документи, які підтверджують саме законність віддання наказів і саме вони були в підпорядкуванні ТЦК"

Можливо вони були подані як сзч?
Нет, они были со зброей - журналист спросил "Чи встановили походження їхньої зброї"

Открытый только вопрос как их там контролировали? Ну у 10 задержанных должен же был быть кто-то старший кто расставляет людей и контролирует выполнение приказов. Иными словами не были ли пытки гражданских, бандитизм и разбой следствием приказов. А это уже ОПГ.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:54

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:-----------------------------
Shaman
в нас люблять посилатися на Лібанову, коли хочуть нажахати про демографію
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
.........
-----------------------------
Лібанова не така вже незалежна щоб гребти проти марафону

Скорее всего, именно в этом дело.
Как-то это интервью очень сильно противоречит более ранним.

як ми заспівали - якщо думка не подобається, то знову переходимо на особистості. тоді більше на Лібанову не посилайтесь ;)
Никакого перехода на особистості.
Если человек 10 раз говорит одно, а на 11-й раз вдруг другое, то это о чём-то говорит.
Так что співайте дальше.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:54

  katso написав:Все ответы - вот тут - https://suspilne.media/ternopil/1140620 ... ternopoli/ - ниже цитирую


  Banderlog написав:1. Що робили обвинувачені військовослужбовці 3ї штурмової в тернополі?

"Вони допомагали ТЦК проводити мобілізаційні заходи на території області."

отже, систему самокомлектації бойовими підрозділами будуть і в подальшому впроваджувати.
Сама бусифікація це не ініціатива виконавців а виконання наказів.
Щодо перевищення повноважень чи грабунків. Обвинувачення ще треба перевірити бо виглядає що це спротив старої системи. Розборки між силовими відомствами та конкуренція за сфери відповідальності. Там попередні силові відомства вже все порішали і надали гарантії. Їм "допомога" явно не потрібна.
Щодо мене, то особливого пієтету до 3ї штурмової в мене нема, але скоріше схильний довіряти відкомандированим фронтовикам ніж поліції і тцк.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 22:57

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:кби їх перевербувала Україна окупація днр москвою не пройшла б так гладко.


спроби були навесні 2014 може навіть влітку
болотов їздив у Київ
Пашинський, тоді велика шишка, у інтервю казав що у т.з. "лднр-"багато народного стихійного протесту"
але у серпні подув "північний вітер" і російсько-окупаційний фактор став домінуючим
ну гіві з захарченко\болотовим ще теоретично можно перевербувати
а удмурта моторолу з його бурятами ? це точно не рівень українських спецслужб, ну і вимагав б повного передизайну України

В августе о перевербовке точно даже не думали. Да и в конце июля тоже. Тогда всем казалось, что уже вот-вот Донбасс будет наш без всяких вербовок и договоренностей.
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:05

  Banderlog написав: сирський ж якось інтегрувався в українську систему? Азаров теж був українцем. Чого ж умурта не можно?
Та понятно, що всіх не вийшло б. 100 процентного результату в такій справі не добитись. Но погодьтесь що зараз це взагалі... навіть в криму антиукраїнізму менше.
Як Україну роблять антиросією так і рф зробила днр антиукраїною.

Україна чи не весь час більш менш притомної історії була таким собі "плавильним котлом", але чомусь не стала США. Чи не через міф "батьківщини слонів"?
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:20

  Banderlog написав:Це був геноцид з поголовним вбивством включаючи жінок і дітей.

та прямо таки "поголовний", ти Любарського наслухався чи кого?
Повідомлення Додано: Суб 18 жов, 2025 23:24

  Banderlog написав:
  katso написав:Все ответы - вот тут - https://suspilne.media/ternopil/1140620 ... ternopoli/ - ниже цитирую


  Banderlog написав:1. Що робили обвинувачені військовослужбовці 3ї штурмової в тернополі?

"Вони допомагали ТЦК проводити мобілізаційні заходи на території області."

отже, систему самокомлектації бойовими підрозділами будуть і в подальшому впроваджувати.
Сама бусифікація це не ініціатива виконавців а виконання наказів.
Щодо перевищення повноважень чи грабунків. Обвинувачення ще треба перевірити бо виглядає що це спротив старої системи. Розборки між силовими відомствами та конкуренція за сфери відповідальності. Там попередні силові відомства вже все порішали і надали гарантії. Їм "допомога" явно не потрібна.
Щодо мене, то особливого пієтету до 3ї штурмової в мене нема, але скоріше схильний довіряти відкомандированим фронтовикам ніж поліції і тцк.

то що Бандерлога пішла профдеформація на зораному ортодоксами грунті фантатизму не дивує
