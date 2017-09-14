Banderlog написав:Почитай в вікіпедії про погром 1946 р в Кельцях.
вони в ті часи і православних білорусів колошматили, що не мали ніякого відношення ні до комуністів, ні до бандерівців Злочини
У січні та лютому 1946 року загін Райса «пацифікував» шість білоруських сіл, убивши 79[2][12] -87[4] мирних жителів і поранивши сотні.[4] У Залешанах Гайнівського повіту його люди замкнули мирних жителів у будівлі, а потім спалили їх живцем.[4]
Хоча мотивація цих дій не зовсім зрозуміла, відомо, що вони не були випадковими. Протягом січня 1946 року загін Райса захопив сорок візників під Ложицями. Тих візників, які визнали себе поляками, відпустили, а решту 29 розстріляли біля Пухлого Стару. Після цього загін вчинив різанину в селах Залешани, Вулька Вигоновська, Зані, Шпаки, Коньковизна, Попувка, Райська, Сипне і Потока, вбивши ще 50 осіб. Ці вбивства були засуджені самою NZW, яка мала намір віддати Райса під військовий трибунал, однак цього не сталося.[12]
Райс (ліворуч) на зустрічі з лейтенантом Пьотром Мотилевичем, десантником спецоперацій з Silent Unseen (1944) Діяльність PAS-NSW під командуванням Райса проти етнічних білорусів у регіоні Білостока спонукала багатьох білорусів вважати комуністичну владу менш ворожою до них, ніж польське підпілля.[13]
Райс залишався відносно невідомим, поки пам’ять про нього не перейняв Національно-радикальний табір (ONR), націоналістична група, яка активно рекламує його як героя. З 2015 року прихильники групи демонструють плакати Rajs на марші до Дня незалежності. На кордоні з Білорусією героїзація Райса стала способом вираження анти-білоруських настроїв. Наприкінці 2015 року ONR помістив його ім’я на кількох державних і приватних будинках, де проживають білоруси в Гайнівці та інших місцях. З 2016 року в місті ONR проводить марш пам'яті Раджа.[17] У той час як у Польщі Райса просувають націоналісти, білоруська меншина в Польщі та польські ЗМІ його відкидають.[18][19]
Banderlog написав:1. Що робили обвинувачені військовослужбовці 3ї штурмової в тернополі?
"Вони допомагали ТЦК проводити мобілізаційні заходи на території області."
2. Чи знало їх командування, що вони там?
"Є всі необхідні документи, які підтверджують саме законність віддання наказів і саме вони були в підпорядкуванні ТЦК"
Можливо вони були подані як сзч?
Нет, они были со зброей - журналист спросил "Чи встановили походження їхньої зброї"
Открытый только вопрос как их там контролировали? Ну у 10 задержанных должен же был быть кто-то старший кто расставляет людей и контролирует выполнение приказов. Иными словами не были ли пытки гражданских, бандитизм и разбой следствием приказов. А это уже ОПГ.
отже, систему самокомлектації бойовими підрозділами будуть і в подальшому впроваджувати. Сама бусифікація це не ініціатива виконавців а виконання наказів. Щодо перевищення повноважень чи грабунків. Обвинувачення ще треба перевірити бо виглядає що це спротив старої системи. Розборки між силовими відомствами та конкуренція за сфери відповідальності. Там попередні силові відомства вже все порішали і надали гарантії. Їм "допомога" явно не потрібна. Щодо мене, то особливого пієтету до 3ї штурмової в мене нема, але скоріше схильний довіряти відкомандированим фронтовикам ніж поліції і тцк.
Banderlog написав:кби їх перевербувала Україна окупація днр москвою не пройшла б так гладко.
спроби були навесні 2014 може навіть влітку болотов їздив у Київ Пашинський, тоді велика шишка, у інтервю казав що у т.з. "лднр-"багато народного стихійного протесту" але у серпні подув "північний вітер" і російсько-окупаційний фактор став домінуючим ну гіві з захарченко\болотовим ще теоретично можно перевербувати а удмурта моторолу з його бурятами ? це точно не рівень українських спецслужб, ну і вимагав б повного передизайну України
В августе о перевербовке точно даже не думали. Да и в конце июля тоже. Тогда всем казалось, что уже вот-вот Донбасс будет наш без всяких вербовок и договоренностей.
Banderlog написав: сирський ж якось інтегрувався в українську систему? Азаров теж був українцем. Чого ж умурта не можно? Та понятно, що всіх не вийшло б. 100 процентного результату в такій справі не добитись. Но погодьтесь що зараз це взагалі... навіть в криму антиукраїнізму менше. Як Україну роблять антиросією так і рф зробила днр антиукраїною.
Україна чи не весь час більш менш притомної історії була таким собі "плавильним котлом", але чомусь не стала США. Чи не через міф "батьківщини слонів"?
