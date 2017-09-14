RSS
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 06:13

The Washington Post со ссылкой на источники:

Путин в телефонном разговоре с Трампом на этой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой областью в качестве условия прекращения войны.

В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что готов отдать части двух других областей Украины, которые он частично захватил — Запорожской и Херсонской — в обмен на полный контроль над Донецкой областью

https://www.washingtonpost.com/politics ... 958822d810
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 06:39

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:що у Бандерлога загострилась профдеформація на глибоко зораному ортодоксами грунті фантатизму не дивує

баптист що наслухався любарського на а глибоко зораному ортодоксами грунті стає
хасидом любавичевского мазхабу
Зображення

та от цікаво, що в голові враженою ПГМ може коїтися, от факти з Книжки (яку він скоріше за все не читав, але 5 разів був у церкві на канікулах):

Ти як з чимось не згоден, з того шо я пишу, то скажи а не розказуй чим в мене шо вражено.Біблію я читав і нічого мене не тригерить. це в твоїй незрілій голові воно не поєднувано. Сам би почитав щось. Наприклад чому євреї приїздять в умань.
Щодо 5 раз на рік був в церкві, то для особо обдарованих, на війні вихідних нема, тут церкви майже не функціонують. По твому антисемітизм це чисто німецька фішка а українці історично вибирали євреїв презедентами? :lol
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:04

  Xenon написав:
The Washington Post со ссылкой на источники:

Путин в телефонном разговоре с Трампом на этой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой областью в качестве условия прекращения войны.

В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что готов отдать части двух других областей Украины, которые он частично захватил — Запорожской и Херсонской — в обмен на полный контроль над Донецкой областью

https://www.washingtonpost.com/politics ... 958822d810

Тобто в обмін на залишки Донецької області (які і так рано чи пізно ми втратимо) нам готові віддати значно більші, здані без бою зевладою в перші дні війни території з Бердянськом, Мелітополем, Каховкою, Енергодаром з ЗАЕС, плюс доступ до Азовського моря....?
Ця пропозиція краща, ніж зупинка бойових дій по лінії фронту, але так як це не кордони 91, то Зе не погодиться.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 19 жов, 2025 09:27, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:07

В ЄС назвали зустріч Путіна і Трампа в Будапешті "політичним жахіттям"

В Євросоюзі вважають "образою" той факт, що президент США Дональд Трамп і господар Кремля Володимир Путін запланували зустріч в угорській столиці Будапешт.

Деталі: Як зазначає видання, майбутня зустріч Трампа з Путіним в Будапешті ставить глав інституцій ЄС та НАТО "у незручне та неприємне становище", адже Путін і Трамп мають намір обговорити російсько-українську війну в країні Євросоюзу, але без участі самого ЄС.

Крім того, у матеріалі йдеться, що якщо лідери ЄС не хочуть розлютити Трампа, вони будуть змушені видати Путіну спеціальні дозволи на проліт у своєму повітряному просторі, або змусити його летіти довшим маршрутом.

"Місце було обрано ретельно, оскільки це може принести користь Росії, поглибивши розбіжності в ЄС щодо Кремля. Це також може зробити велику послугу Орбану, на якого наступного року чекають вибори в його країні", – сказав неназваний європейський дипломат.

У публічних виступах лідери ЄС заявляють, що зустріч між Трампом і Путіним буде корисною, якщо вона допоможе покласти край російському вторгненню.

Однак у приватних бесідах кілька джерел заявили про "політичний кошмар" для ЄС.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/10/18/8003345/

паканули гейропу з тилу по самі гланди :lol:
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:37

  Banderlog написав: По твому антисемітизм це чисто німецька фішка а українці історично вибирали євреїв презедентами? :lol

чисто історично їм настільки погано жилося що чомусь надовго тут затрималися, але свідки секти Любарського смакують розповіді про роспятих мальчіков в трусіках та просувають тези зверхності рахуючи кількість нобелівських лауреатів як обгрунтування расової вищості
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 09:52

Нова надія

  Xenon написав:
The Washington Post со ссылкой на источники:

Путин в телефонном разговоре с Трампом на этой неделе потребовал от Киева полного отказа от контроля над Донецкой областью в качестве условия прекращения войны.

В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что готов отдать части двух других областей Украины, которые он частично захватил — Запорожской и Херсонской — в обмен на полный контроль над Донецкой областью

https://www.washingtonpost.com/politics ... 958822d810


Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 10:01

  flyman написав:
  Banderlog написав: По твому антисемітизм це чисто німецька фішка а українці історично вибирали євреїв презедентами? :lol

чисто історично їм настільки погано жилося що чомусь надовго тут затрималися, але свідки секти Любарського смакують розповіді про роспятих мальчіков в трусіках та просувають тези зверхності рахуючи кількість нобелівських лауреатів як обгрунтування расової вищості
чисто історично в німеччині недостатку в євреях теж нема і не було) до чого тут любарський?
Оця постійна ліпка з українців жертв і гонимий народ смішна. Все нормально в нас з катуваннями)))
Не треба своїми лічними тараканами заселяти голову предків.
