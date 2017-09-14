"фокс і Ко були такі розумні до як флер після"
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:23
фокс і Ко були такі розумний до як флер після
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:25
удавка удавом
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:28
Ну красной кнопки не знаю кто всерьез от него ждал
Наверное те же самые люди, кто с 2014 ждал от Байдена потужнои ришучости
Ждали-ждали пока старый корупционер окончательно в овоща превратился
упустив кучу возможностей приструнить москву в зародыше
и еще планировавшие из индии второй китай себе и всему миру на голову создать.
Трамп хоть как-то пытается загасить это торжество брикса
А от камаллы что ждать ? Она выпала из политики, даже на антитрамповских митингах ее нет.
куда уж ей третью мировую стартовать
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 19 жов, 2025 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:29
ви так нахабно накидаєте, що інколи не знаєш, що відповісти...
але чоловічі ознаки ще залишились? ну тоді спробуйте обгрунтувати, що я таке шкідливе та дурне розповідаю. а якщо знову спробуєте сховатися за оцим своїм - не буду я відповідати, то майте на увазі, що тоді я ОБГРУНТОВАНО можу заявляти що ви звичайний балабол, слова якого нічого не варті
а поки я розповів які шкідливі ідеї просуваєте ви. перша - оці лівацькі закиди. так, в країни 70 років проводили соціальний експеримент - який повністю провалився. всі країни, які змогли, від нього втекли - це я про Східну Європу. хто ще залишився в тенетах - КНДР, Куба, Венесуела - нікого не забув?
я не кажу, що було все погано, жили бідненько, але однаково бідненько - напевне за цим найбільша туга - що в сраці, але всі... розвиток таких країн НЕМОЖЛИВИЙ, коли перейшли до постіндустріального укладу економіки. бо коли інженер отримує менше робочого - то він не сконструює верстат, який цього робочого замінить.
чим це ідею погані зараз - бо популізм це з цієї ж серії. популізм - зараз біда всього розвиненого світу, але в нас це зовсім біда. хочемо розвиток - треба як Польща, без ніякого популізму. а так маємо Венесуелу чи Аргентину.
друге - оця ваша ідея фікс - з Рашею треба домовлятися. так не розповіли, чому - бо окрім мови, з милим вашому серцю срср Рашу нічого не пов'язує. ви часто кажете - треба слухати різні думки. але коли чуєте думку, що будь-які контакти з Рашею зараз токсичні - й єдине, що треба - це вибудовувати такі стосунки, щоб вони не могли на нас напасти - так вас аж тіпає. як так, така культура, така мова... може колись й була культура (хоча не певен) - але зараз вони побудували країну печерного націоналізму, що дуже цікаво в умовах їх багатонаціональності. це як сучасна нацистська Німеччина. якби вони обрали інший шлях - так звісно треба було б кооперуватися для спільного розвитку. але маємо, що маємо - вони свою країну просрали - й коли вона почне руйнуватися, треба бути подалі від цього процесу. будемо кооперуватися з Польщею - як й раніше - якщо там місцеві популісти не візьмуть гору.
у будь-якому разі - після того, як Раша напала на нас, вбила стільки людей, нанесла такі руйнування, наш шлях розвитку лише з європейськими країнами. тут немає інших варіантів для розумних людей. а так, й в нацистській Німеччині теж жили - й теж не бажали бачити. а потім розповідали - ми ж не знали, ми лише виконували накази...
ну що, відповідь буде?
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:32
Мілей з бензопилом
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:39
а назвіть цих спеціалістів. чи знову чергове "перебільшення"? й так згоден, сперечатися з дурнем - справа безнадійна...
Додано: Нед 19 жов, 2025 22:54
Подправлю Ваши варианты, добавлю в них объяснения отсюда:
https://forum.finance.ua/topic249897.html?p=5900498#p5900498
Итак,
а - помощь Украине недостаточна для победы по причине того, что Трамп боится пресечь неизвестно где расположенную красную линию, за которой кремлем будут нанесены первые ядерные удары. Не забывайте, что у путина наблюдается параноидальная система взглядов касательно вечной войны и т.п.
б - проигрыш Украины создаст прецедент и автоматически запустит многочисленные военные конфликты по всему миру. Не факт, что они будут локальными, особенно если учесть долгое время их сдерживания и военную мощь некоторых потенциальных агрессоров.
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:01
Не буде.
Вы то ли не способны понять, то ли специально перекручиваете чужие взгляды так, как вам выгодно.
После ваших спичей можно сказать только одно: "Д,тд?"
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 жов, 2025 23:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:01
Додано: Нед 19 жов, 2025 23:02
А ти чиїми? Навоювався на Оболоні? Всі контакти встановив, візуальні і інші??
Чи ти свою сраку разом з майном вивіз, а тепер закликаєш скоріше здаватись?
