Додано: Пон 20 жов, 2025 15:25

andrijk777 написав: ЛАД написав: Можу пригадати, що до нього захопили Крим.

І про бойові дії в Криму ніколи не йшлося.

Потім він обіцяв закінчити АТО не за роки чи місяці, а за дні, чи навіть часи. Точно не пам'ятаю, але дуже швидко.

При цьому не приклав зусиль, щоб якось вирішити питання з Донбасом мирним шляхом.

Він бажав повторити шлях Путіна з Чечнею і виставити себе переможцем, але не вдалося.

Він чудово знав і розумів, що "залишив після себе той попередник" і всі інші "попередники". Роззброювали армію всі "попередники", в т.ч. і пасічник.

Він був не новачком в політиці (на відміну від Зеленського) і мав передбачувати реакцію Москви.

Так що повертаю до вас заклик "пригадати". Можу пригадати, що до нього захопили Крим.І про бойові дії в Криму ніколи не йшлося.Потім він обіцяв закінчити АТО не за роки чи місяці, а за дні, чи навіть часи. Точно не пам'ятаю, але дуже швидко.Він чудово знав і розумів, що "залишив після себе той попередник" і всі інші "попередники". Роззброювали армію всі "попередники", в т.ч. і пасічник.Він був не новачком в політиці (на відміну від Зеленського) і мав передбачувати реакцію Москви.Так що повертаю до вас заклик "пригадати".

Виділене - брехня.

Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час. Виділене - брехня.Він уклав мирну угоду(Мінськ), фактично обдуривши путіна і дав Україні час.

"Він уклав мирну угоду(Мінськ)" вже тоді, коли не мав іншого виходу., як не вдалося одержати військову перемогу. А я писав проМінські угоди нікого не обдурили. Всі сторони погодилися на них вимушено, тому що не мали інших варіантів на той час. Але вони давали час на пошук мирних рішень.Проте і "після того" він нічого не зробив для мирного вирішення питання. Бажав вічно "дурити Путіна" і сподівався на "корейский варіант" - "ні миру, ні війни", забуваючи, що мир в Кореї забезпечується наявністю військових баз США в Південній Кореї. У нас таких баз не було і немає. Замість пошуку Замість пошуку мирних рішень Порошенко записував в конституцію "прагнення до НАТО". Він не зробив нічого, щоб запобігти війні.На жаль і його наступник теж нічого не зробив для мирного вирішення і фактично продовжив ту ж саму політику.