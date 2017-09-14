- Президент Дональд Трамп выразил сомнение в способности Украины победить российские войска, заявив: «Я не думаю, что они это сделают, но они все еще могут победить».

- Заявления Трампа ознаменовали собой очередное изменение тона, поскольку он неоднократно менял свой взгляд на шансы Украины и степень своей готовности поддержать правительство президента Владимира Зеленского.

- Трамп готовится к новой встрече с президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, а лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил, что Сенат отложит рассмотрение нового законодательства о санкциях в отношении России до окончания встречи.

.....«Не думаю, что они победят, но они всё ещё могут победить», — заявил Трамп журналистам в Белом доме в понедельник. «Я никогда не говорил, что они победят. Я сказал, что они могут победить. Всё может случиться».

.....Позднее в понедельник лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что Сенат отложит рассмотрение законопроекта о новых санкциях в отношении России до запланированной встречи Трампа с Путиным. На прошлой неделе, до разговора Трампа с Путиным, Тьюн заявил, что назначит голосование по этому законопроекту в течение следующих 30 дней.