Xenon написав:а это - отход НАТО на границы 97 года (практически вся восточная Европа должна выйти из НАТО). Пойдет на это США и Европа? ну очень сомнительно, что даже прибабаханый на всю каску Дональдак рискнет такое сделать.
Ну это и в наших интересах, хоть не будем вне "забора безопасности", а как все
интересный прикол вспомнил - русские месяц назад закидали Польшу дронами, как раз на следующий день когда США обьявили что оставляют там свой контингент. радости у героических ляхов было полное штаны, а на след день такой привет ))
то о чем говорят на переговорах, врядле потом ВСЁ транслируют в прессу. (сильно много народу знало о секретном протоколе к "пакту Молотова-Риббентропа" и когда он всплыл для обозрения большинства?! ) Думаете сейчас иначе ?
Лавров назвал две коренные причины конфликта в Украине и заявил: «Одна из причин — это расширение НАТО и создание прямых военных угроз вблизи Pоссии. Другой причиной является явное нарушение прав человека русскоязычных в Украине.
«Все, что связано с Pоссией — СМИ, образование, культура, все это было запрещено законом в Украине.», — Лавров также отметил.
«Pоссия никогда не говорит публично о том, что обсуждается на переговорах. Мы действуем очень вежливо и, в отличие от некоторых других, никогда не говорим открыто о том, что обсуждается на переговорах. В противном случае переговоры не будут серьезными.», — Он добавил....
Вполне допускаю, что "врядле потом ВСЁ транслируют в прессу". Но? если в прессу что-то таки _затранслировали_ -- это, наверное, о чем-то говорит? 🤔