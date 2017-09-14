На двох європейських НПЗ, що повʼязані з компаніями рф стались пожежі... ▪️В Угорщині спалахнув головний НПЗ країни MOL, що отримує нафту трубопроводом "Дружба". ▪️Сьогодні в Румунії стався вибух на заводі Petrotel-Lukoil, який належить російській компанії «Лукойл». ТГ Донбас Оперативний
Що б це могло означати? Схилення до миру?
Так, це румун склоняють до миру. Через малюківських диверсантів Україна втратить і підтримку Європи