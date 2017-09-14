RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 155281552915530155311553215533>
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:20

  Shaman написав:почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно

Можна приклад хоча б однієї війни яка велась по цих конвенціях? :D :D
Можеш одне місце підтерти цією конвенцією.

Ти ще міжнародне право забув. Поїдь відпочинь в Крим згідно Міжнародного права. :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:26

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно

Можна приклад хоча б однієї війни яка велась по цих конвенціях? :D :D
Можеш одне місце підтерти цією конвенцією.

Ти ще міжнародне право забув. Поїдь відпочинь в Крим згідно Міжнародного права. :D

як тобі сказати - США може їх до букви й не виконує, але намагається. а Вагнер своєю кувалдою показує, що робить навпаки. серби в Сараєво теж не дуже притримувалися. ХАМАС чи таліби.

тому можна чітко розділити, хто ці конвенції демонстративно відкидає, а хто намагається притримуватися. й навіть той же Ізраіль знищує пункти ХАМАС, але якщо це цивільна будівля, спочатку падає болванка...

Раша серед тих, хто демонстративно відкинув...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10155
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:28

  Shaman написав:Китай це продовжує, бо якщо це раптово зупинити - то буде дві проблеми. перша - а чи варті щось його ЗВР? друга й більш важлива - й для чого буде працювати промисловість Китаю? її тоді треба зупиняти - з відповідними наслідками...

Не вірно ні перше ні друге.
Не треба знецінювати юань в 5 разів. Достатньо його укріпити на 20%.
1. ЗВР - вони не зміняться у доларах. В чому проблема?
2. Буде працювати так само як і працювала. Експорт трохи впаде, зате внутрішнє споживання зросте. А в чому проблема?
  Shaman написав:я це називаю, що дисбаланс світової торгівлі вже дуже великий - але як вирішити цю проблему - не знаю. й не бачу навіть обговорень, а як це можна вирішити...

Дуже просто - потрібне бажання і все. Зараз ні в кого такого бажання немає. Вище я написав чому.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 21 жов, 2025 18:35, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:33

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно

Можна приклад хоча б однієї війни яка велась по цих конвенціях? :D :D
Можеш одне місце підтерти цією конвенцією.

Ти ще міжнародне право забув. Поїдь відпочинь в Крим згідно Міжнародного права. :D

як тобі сказати - США може їх до букви й не виконує, але намагається. а Вагнер своєю кувалдою показує, що робить навпаки. серби в Сараєво теж не дуже притримувалися. ХАМАС чи таліби.

:D Це сміх і нічого більше.
Ну почитай про В'єтнам як там США виконували ті конвенції. :D Так "намагались", так "намагались".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6840
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:40

Так і хрестові походи, то ж католіки ...

"Православні" РПЦ - вони ж не такі, вони ж інші, куди не плюнь - правєднік, не попав - святий )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12349
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:44

  Banderlog написав:
  Shaman написав:якщо перемир'я буде лише на рік, то потім втрати українців будуть на порядок більші. оскільки скажений сусід нікуд
як втрати після року миру можуть бути більші ніж після року війни?

Кацапи нароблять хз скільки боєприпасів і техніки (+КНДР с КНР допомагатимуть(а ми ні і Запад остановит поставки так как перемирие
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4005
З нами з: 23.05.14
Подякував: 623 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:45

  Shaman написав:

але твоя помилка, що ти вважаєш, що завжди будеш сильнішим - нічого, історія показує - "произошла чудовищная ошибка"... й ще забуваєш, що хочеш, щоб до тебе за правилами, а ти - як вийде. так не буває - ти не притримуєшся правил, до тебе їх теж не застосовують...
про шо ти чудак?
Які правила до мене застосовують яких я буду позбавлений через незнання законів конвенкції? )
І хто саме ці правила до мене застосовує?
Кажуть їх придумали розвинені люди після першої світової що аж ніяк не помішало
Ракетним обстрілам англії, ковровим бомбардуванням німецьких, та японських міст. Та і ядерну бомбу кажуть кинули на мирні міста некомбатантам на голови раді сміху :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3742
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:53

Війна постукає ось-ось: Залужний оцінив, чи скоро в Європі буде нова архітектура безпеки


https://www.unian.ua/world/viyna-rosiji ... t=11835788
prodigy
 
Повідомлень: 12741
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 18:59

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:коли вбивають окупантів - це війна. а коли окупанти вбивають мирне цивільне населення - це терор. але різні прихильники чогось руського це не розуміють. вбивати населення для них нормально, бо вони й своїх не жаліють...
не зрозумів.
По твоєму вбивати мобілізованих це нормально, бо війна. А таких як песікіт і ти це вже терор? :lol:

почитай Женевські конвенції, хто такі комбатанти... ти ще не знаєш? дивно

Читать "Женевські конвенції" занятие увлекательное.
А вот строго выполнять их во время войны очень часто не торопятся.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36948
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 21 жов, 2025 19:02

Мільйон і не лопатою менше

  ЛАД написав:В частности, сокращение армии у нас будет с больше 1 млн. до примерно 200 тыс. - значительно сильнее, чем в РФ.

Як так, а згідно "капітуляції", як пишуть незламники, мало бути 250 тис.?
Востаннє редагувалось flyman в Вів 21 жов, 2025 19:03, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41242
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 155281552915530155311553215533>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 139136
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 327412
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1013275
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.