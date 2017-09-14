|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 21 жов, 2025 20:12
andrijk777 написав: Vadim_ написав:
30 летняя война в Европе , да это не бесконечная но это мало или много?
"30 летняя война в Европе" - це не одна війна а серія конфліктів. Різних "країн" з різними. Це не така війна як у нас.
Війна між двома суперниками тривають в середньому 3-4 роки.
Фактично наша війна вже перетнула тривалість "середньої війни".
то була "екзистенціальна війна", так що 3-4 роки "в штангу"
3
Додано: Вів 21 жов, 2025 20:15
buratinyo написав:
А что там за неясные и нечеткие сообщения о комбинированном ответном обстреле объектов в Московской области? Правда или фейк?
Пишуть, шо то мстя за Чернігів і взагалі за енергетику..
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
.........
Цікаво, перший Рим перед тим як розпастися кого там назахоплював? РІ пік пройшла, і щодалі скукожується все більше
, чи у тебе інший глобус?
С выделенным согласен.
Но распад Римской империи происъодил не один год и даже не одно десятилетие, а, скорее, несколько столетий. Сегодня история сильно ускорилась, но всё равно распад Росс. империи может тянуться долго. Хотя, конечно, возможны и "чёрные лебеди" и это может произойти резко и быстро, как с СССР. Но "чёрные лебеди" непредсказуемы.
то ж можна на березі ріки часу спостерігати, а не "прискорювати течію"
Было бы неплохо.
Но то ли не повезло, то ли ума не хватило.
Тут рассказывают, что сидящие на берегу грузины и белорусы нам сильно завидуют. И мечтают быть такими же незламными.
pesikot написав: Banderlog написав: Xenon написав:
И даже если произойдет какоето чудо с временным прекращением огня, все это продлится пару месяцев, максимум год
Шо поганого в році перемиря?
Погане, що його не буде ... але ти цього не розумієшь
при Порошенку не було, але
