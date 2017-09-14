Додано: Вів 21 жов, 2025 21:43





В Ульяновской области в четыре раза — с 2,1 млн до 500 тыс. рублей — снизили размер единовременной региональной выплаты за заключение контракта на войну с Украиной. Об этом пишет "Коммерсант Волга" со ссылкой на сайт службы по контракту.



На данный момент общий размер единовременной выплаты (с учетом федеральных 400 тыс. рублей) в Ульяновской области составляет 900 тыс. рублей. "Коммерсант Волга" отмечает, что пресс-служба областного правительства о снижении размера выплат не сообщала.



Источник издания "в региональной исполнительной власти" рассказал, что решение о снижении размера единовременной региональной выплаты до 500 тысяч рублей "было принято в правительстве региона еще в августе этого года".



Ранее аналогичные решения приняли в Татарстане, Чувашии и Марий Эл.







"По словам собеседника, при обсуждении этого вопроса в облправительстве звучало, что причины такого решения как в общей тяжелой ситуации с расходной частью бюджета, так и в том, что, как показала практика, сейчас "нет прямой зависимости между желанием гражданина заключить контракт и величиной единовременной выплаты", "сейчас ее величина не имеет решающего значения",





Нема грошей? Чи багато бажаючих?