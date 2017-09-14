ПАРИЖ/БРЮССЕЛЬ, 21 октября (Рейтер) - Четыре европейских дипломата сообщили, что европейские страны работают с Украиной над новым предложением о прекращении огня в войне России вдоль нынешних линий фронта. В него в основном включены уже обсуждаемые идеи, а также делается упор на сохранение центральной роли США.

Высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что предложение включает ссылку на совет по миру, который возглавит президент США Дональд Трамп и который будет контролировать реализацию предложенного плана.



«Это попытка советников по национальной безопасности удержать Соединенные Штаты на своей стороне», — заявил дипломат.

Во вторник европейские лидеры призвали Вашингтон сохранять твердость в требовании немедленного прекращения огня на Украине, при этом нынешние линии фронта должны послужить основой для любых будущих переговоров.

......Три других дипломата также подтвердили, что предложения готовятся, а один из них заявил, что идея создания совета заключается в том, чтобы смоделировать его на основе плана США из 20 пунктов для Газы.

.......«Мы тоже предпринимали подобные усилия в мае и августе. Россия не проявляет никаких признаков изменения своей позиции», — заявил другой европейский дипломат.

На вопрос, является ли это новым шагом в сторону старых пунктов, дипломат ответил: «В каком-то смысле да, с некоторыми новыми элементами», но не вдался в подробности.