RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15535155361553715538
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 16:44

  prodigy написав:ЛАД в Харкові орки влучили по дитячому садочку (на відео видно як влучає шахед ), оператор знаходився поблизу Благовєщенського собору (упц)
(чи правильно впізнав собор?)

https://t.me/nevzorovtv/29911

Не уверен, но, по моему, это не Благовещенский. Похоже на церковь выше на Полтавском шляхе. Не помню, как называется.
Детсад, похоже, в районе Благовещенского.
Вранці три «шахеди» поцілили прямо в будівлю, де працював приватний дитячий садок. Від сили ударів другий поверх повністю склався.

На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали.

Але той жах, який пережили всі ми, і особливо батьки за кілька хвилин, поки ніхто не знав, чи всі живі, залишиться в пам’яті назавжди.
.....Остаточні обставини роботи дитсадка з’ясує слідство. Але я не раз казав і повторюю: в Харкові потрібно будувати справжні сертифіковані дитячі садки під землею. Безпеку дітей треба гарантувати, а не сподіватися на везіння.

Також були пошкоджені шість будівель на двох вулицях - переважно магазини, офіси, підприємницькі приміщення. Згоріли цивільні автівки, було вибите скло в комунальній техніці, обірвана контактна мережа. Рух транспорту вулицею Коцарською тимчасово обмежений.
https://t.me/s/ihor_terekhov
Загалом поранено 6 людей: двоє чоловіків і четверо жінок. У постраждалих – вибухові травми, забої. Одна жінка зазнала травматичної ампутації ноги, ще одна – з опіками близько 20%.
Усім надається необхідна медична допомога.
На жаль, один чоловік загинув внаслідок тяжких травм.
......Госпіталізовано четверо людей, з них двоє перебувають у важкому стані, двоє – в середньому. Ще двом постраждалим надали медичну допомогу амбулаторно.
https://t.me/s/synegubov/17906
Коммунальные детсады у нас с 2022 не работают, только частные. Это всё-таки и детям нужно, и тем более родителям. Но их относительно немного, хотя,вроде, хватает. Цены не знаю. После этого прилёта могут их прижать.
А заодно и частные школы.
Может, и правильно. Знаю одну школу на верхних этажах многоэтажки. Не дай бог, туда прилетит.
Но с другой стороны, а что делать родителям? Работать-то надо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36966
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4869 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 16:47

  flyman написав:
  _hunter написав:
  UA написав:Загреб здивував кількістю креативних музеїв. Загалом культурно просвітницький двіж на фоні сплячої (не в сезон) Далмації потужний.
Все найкраще дітям.
Не розумію батьків які не вивезли.

Такая себе "игра в лотерею наоборот". Но, учитывая ставку в случае "не того билета" - даже не знаю кем нужно быть, что бы в такое "играть"...

Колективне несвідоме. От ти видно глибоко індивідуаліст. А інші на підсвідомому рівні сприймають так, що все одно на всіх ракет не вистачить, і всіх не запакають, а якщо я втечу і решта втече, то тоді як, невже орки заселять "землю обітовану - батьківщину аріїв"?
В мене сестра бабці з "гастарабайтерів" вернулася в 1945. Каже, що союзники розповідали і про Соловки і Сибір, на що відповіла то так і буде, я хочу бути там де народилася, а не в азилі. Хоча є родина, яка робила інший вибір.
Зле, що М2360 позбавлені вибору.

Да, вот такого - особенно если еще и "и в батьківській хаті" - никогда не понимал...
Опять же - учитывая что 39му предшествовало.
_hunter
 
Повідомлень: 10790
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 16:57

А вот сейчас просто нереальной потужностью потянуло...
Україна і Швеція підписали угоду про наміри закупівлі для ВПС України 100-150 нових винищувачів JAS 39 Gripen E
— шведський телеканал TV4 Nyheterna (https://www.tv4.se/artikel/4WSmsgRQjCmK ... ll-ukraina)

Йдеться не про негайні поставки, а про довгострокову програму на 10–15 років, — премʼєр Швеції Крістерссон
_hunter
 
Повідомлень: 10790
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 22 жов, 2025 17:32

  stm написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:ЛАД, дякую за два останні посилання. Наразі Ви заслужили бути Україною. Як домовлятися пропонуєте виходячи з Вами же виділеного?
ПС: менеджер по великих заводах ви таки не ефективний )

Не пойму, вы радуетесь этим сообщениям?
Насчёт "великих заводів" тоже не понял. Что вам не понравилось?

Ви не назвали які заводи можуть замістити шахеди, жодного. Це не дивно, тому що великі заводи есересер ані ви, ані Франт теж не назвете. Вони не просто так скопитались, вони існували лиже тому що їх підтримували ціною розвитку адекватних сфер життя.
Нарижкин як і вся орківська влада кажуть і будуть казати що дамбас має відійтий оркам. Це той відрізок на який вони бросають всю міць з 2014 року і нічого до кінця не отримають, оплачуючи зависоку ціну для кожної адекватної країни. Ми маємо віддати те, на що у них немає сил, вірно? Ну щоб домовитися? ) я незгодна, і не згодна хоронити себе незважаючи на розчарування ЮА. Мені незрозуміло як Бетон з активами у мільйон $, з його слів, у корупційній державі чекає покірно смерті і забиття від ТЦК. Ви мені більш зрозумілі, есересерівськім людям, у більшості, якось вирізали частину мозку відповідальну за банальну логіку, навіть після відкриття всіх архівів вони з завидним завзяттям захищають те, чого небуло взагалі. Які заводи були? ТЕЦ, ГЕС якщо вони побудовані і приносили кошти залишились донині, навіть були модифіковані не есересер, про яких фізиків/хіміків і заводи Ви вічно з Франтом печетесь? Ім'я підкажіть? ))) Навіть у колбасі Сібаріт, який не поважає есересер більш обізнаний. Ви ніколи не казали що 2,2 то погано, краще 3,5 ;)
Не пойму, вы совсем блондинка или маскируетесь?
Вы не знаете в РФ больше ни одного крупного завода кроме Елабуги? :shock: Спросите у гугла или ИИ, они вам целый список высыпят.
ТЭЦ и ГЭС производят электричество, а оно такое же как и 100 лет назад, не меняется. И для того, чтобы они "приносили кошти" их достаточно вовремя ремонтировать. Можно и модернизировать, чтобы "приносили більше коштів". Но это не обязательно.
Заводы выпускают продукцию, которая со временем должна меняться и совершенствоваться. И этим надо заниматься и выделять деньги.
Фамилии физиков называть не буду - вы их всё равно не знаете, это не поп-звёзды, не блогеры и не ЛОМы.
А заводы навскидку - ХТЗ, ХАЗ, "Серп и молот", Хартрон, Южмаш, вот не знаю точно львовский "Электрон" (только не концерн, а именно завод, в укр. Вики о нём даже не упоминают, только концерн). "Иных уж нет, а те далече". Некоторые существуют, как бледные тени старого.
Можете поискать, ещё найдёте.
Или станете доказывать, что их и "небуло взагалі"?
Но тратить на них деньги? Зачем? Проще порезать и сдать на металлолом, а что можно, продать за бесценок.

Что такое "2,2 то погано, краще 3,5", гадать не буду. Если вы о ценах на колбасу, то это просто разные колбасы. Сегодня тоже цены на вареную и копченую отличаются, и их вкус тоже.

Уточнять? "вирізали" у вас только "частину мозку відповідальну за банальну логіку" или вообще весь, не буду, но вот то, что понятия вежливости и элементарной воспитанности вам чужды, видно хорошо.

P.s. На вопрос, рады ли вы тому, что попытки Трампа пока неудачны, вы так и не ответили. Постеснялись?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36966
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4869 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15535155361553715538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 139699
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 328359
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1014032
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1418)
22.10.2025 17:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.