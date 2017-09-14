я пам"ятаю, не забув...
тільки я вам написав, коли вже операцію зробили і я покинув Харків, потім через 4дні повернувся- забрав батька і того дня поїхав до Одеси, шанс зустрітись був, тепер тільки після війни
бажаю всім дожити до кінця війни
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:08
Енергетична безпека тісно повʼязана з війною, пан Долярек.
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:30
Для естетів
Судове рішення щодо воєнкома, який призвав сина 82-го діда з інвалідністю 1 групи , за яким той доглядав.
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:39
Як тут писали - "жодного пункту який би передбачав відповідальність чи покарання тцк"
Додано: Сер 22 жов, 2025 20:42
"Ой, бульи, бульи на селі..." О. Скрипка))
