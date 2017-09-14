RSS
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 01:52

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:-----------------------------
prodigy
бажаю всім дожити до кінця війни
-----------------------------
Присоединяюсь.
Хорошо бы побыстрее.

"Навіщо ви думаете про те,чого не станется при вашому житті?"
Я завтра умирать не планирую.
Хотя, как известно у человека есть существенный недостаток - он "внезапно смертен". :)
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 02:49

ВАШИНГТОН (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отменил запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным, сославшись на отсутствие прогресса в дипломатических усилиях и ощущение, что время для этого неподходящее.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным — мне просто показалось, что это неправильно», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. «Мне показалось, что мы не добьёмся желаемого результата. Поэтому я отменил встречу, но мы сделаем это в будущем»
https://www.reuters.com/world/europe/trump-says-he-canceled-putin-summit-due-stalled-negotiations-2025-10-22/
МОСКВА/КИЕВ/ВАШИНГТОН, 22 октября (Рейтер) - В среду Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России и обвинили Россию в отсутствии приверженности прекращению войны на Украине, поскольку Москва проводила крупные учения с применением ядерного оружия.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/russia-ukraine-launch-overnight-missile-strikes-after-trump-putin-summit-delay-2025-10-22/
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 03:13

Администрация Трампа объявила о санкциях против крупнейших производителей нефти в России, применив первый крупный пакет финансовых санкций к экономике президента Владимира Путина в рамках новых усилий по прекращению войны на Украине.

Министерство финансов США внесло в черный список государственные нефтяные гиганты ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» из-за «отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на Украине», говорится в заявлении, опубликованном в среду.
.......Цены на нефть резко выросли на вялых торгах после закрытия торгов на фоне новостей о новых санкциях: международный эталонный сорт нефти Brent вырос на 5%. .......«Единственное, что я могу сказать, это то, что каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у меня бывают хорошие беседы, но потом они просто ни к чему не приводят», — сказал Трамп. Он добавил, что встреча с российским лидером состоится в будущем.
........Учитывая, что сам Трамп стремится удерживать низкие цены на бензин, это серьёзная авантюра и сигнал о том, что его терпение в отношении Путина, возможно, наконец иссякает. На встрече в Овальном кабинете он заявил, что, по его мнению, цена на бензин поднимется до 2 долларов за галлон.
........«Если Белый дом думает, что это приведет к радикальным изменениям в поведении Кремля или политике Путина, они обманывают себя, и я не думаю, что они действительно в это верят», — сказал Грэм.

«Санкции действуют медленно, и Кремлю очень хорошо удается обходить подобные санкции», — сказал он.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-22/us-sanctions-russia-s-rosneft-lukoil-amid-ukraine-peace-push?srnd=homepage-europe
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 03:21

После введения санкций Трамп заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о закупках российской нефти на встрече в Южной Корее на следующей неделе. Во вторник президент США сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в телефонном разговоре, что страна сократит закупки баррелей у Москвы.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-22/latest-oil-market-news-and-analysis-for-oct-23
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 03:33

  Успіх написав:


В Україну може скоро переїхати ОДИН ЛЯМ мігрантів!!!☝️

Стм та Флер - мийне свою курагу і чекайте на гостей! :lol:

Тебе стали известны планы зарыть в ближайшее время миллион бусифицируемых в районе Клещеевки?
барабашов
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 07:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп скасував зустріч з Путіним, яка мала відбутися в Будапешті
Трамп розповів, що вирушить до Азії, де у нього запланована зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Водночас він додав, що скасував заплановану зустріч із Путіним. Президент США вважає, що "це було правильно".


Опять эта неопределенность, ну кто же не хочет останавливать войну ...

США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів
Сполучені Штати 22 жовтня запровадили санкції проти великих російських нафтових компаній та закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню. Про це повідомило американське Міністерство фінансів.

Додаткові санкції запроваджено через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни. Ці дії з боку США посилюють тиск на енергетичний сектор Росії та погіршують здатність Кремля отримувати доходи для своєї військової машини та підтримувати ослаблену економіку.
pesikot
Перемога так блиЗЕнько...

  барабашов написав:
  Успіх написав:


В Україну може скоро переїхати ОДИН ЛЯМ мігрантів!!!☝️

Стм та Флер - мийне свою курагу і чекайте на гостей! :lol:

Тебе стали известны планы зарыть в ближайшее время миллион бусифицируемых в районе Клещеевки?

Там просто в цьому відео грубо натякають, що ВЖЕ нема кому кукурудзу збирати/картоплю копати і наших дівчат цілувати... :oops:
Тому, мовляв, скоро очікуйте лям джамшутів :roll:
Успіх
  Успіх написав:


В Україну може скоро переїхати ОДИН ЛЯМ мігрантів!!!☝️

Стм та Флер - мийне свою курагу і чекайте на гостей! :lol:

Та не треба ніякі лям мігрантів, своїх надлишок.

Он свіжа вакансія Розробник/Backend Developer (Python/Odoo) $600–1800
https://jobs.dou.ua/companies/13-brigad ... es/328090/

Інженери навіть не потрібні цій країні, що казати про якихось селян, яких легко заміняє сучасна закордонна автоматизована техніка?
BIGor
  BIGor написав:
  Успіх написав:


В Україну може скоро переїхати ОДИН ЛЯМ мігрантів!!!☝️

Стм та Флер - мийне свою курагу і чекайте на гостей! :lol:

Та не треба ніякі лям мігрантів, своїх надлишок.

Он свіжа вакансія Розробник/Backend Developer (Python/Odoo) $600–1800
https://jobs.dou.ua/companies/13-brigad ... es/328090/

Інженери навіть не потрібні цій країні, що казати про якихось селян, яких легко заміняє сучасна закордонна автоматизована техніка?

Современная техника - денег стоит. Причем "закордонных". И для ее обслуживания специалисты нужны. Часто "закордонные". А толпу пезанов нагнать - особо напрягаться не нужно...
Як по рахувати, скільки саме?(хоч приблизно?)

  BIGor написав:легко заміняє сучасна закордонна автоматизована техніка?
Ну, тоді не на роботу, а просто - користуватись тим всім/благами нашої країни... ну і звичайно, нашими дівчатами(на вулиці в нас зараз яке співвідношення чоловік/жінка можна спостерігати? 1 до 10х? 1 до 20х?)
Нє, ну я розумію, що багато є таких, що сховались під спідницею умовної Флер))
Але все одно - чоловіків зменшилось на х,хх відсотків!
Успіх
