ВАШИНГТОН (Рейтер) - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отменил запланированный саммит с президентом России Владимиром Путиным, сославшись на отсутствие прогресса в дипломатических усилиях и ощущение, что время для этого неподходящее. «Мы отменили встречу с президентом Путиным — мне просто показалось, что это неправильно», — заявил Трамп журналистам в Белом доме. «Мне показалось, что мы не добьёмся желаемого результата. Поэтому я отменил встречу, но мы сделаем это в будущем»
МОСКВА/КИЕВ/ВАШИНГТОН, 22 октября (Рейтер) - В среду Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России и обвинили Россию в отсутствии приверженности прекращению войны на Украине, поскольку Москва проводила крупные учения с применением ядерного оружия.
Администрация Трампа объявила о санкциях против крупнейших производителей нефти в России, применив первый крупный пакет финансовых санкций к экономике президента Владимира Путина в рамках новых усилий по прекращению войны на Украине.
Министерство финансов США внесло в черный список государственные нефтяные гиганты ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл» из-за «отсутствия у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на Украине», говорится в заявлении, опубликованном в среду. .......Цены на нефть резко выросли на вялых торгах после закрытия торгов на фоне новостей о новых санкциях: международный эталонный сорт нефти Brent вырос на 5%. .......«Единственное, что я могу сказать, это то, что каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром, у меня бывают хорошие беседы, но потом они просто ни к чему не приводят», — сказал Трамп. Он добавил, что встреча с российским лидером состоится в будущем. ........Учитывая, что сам Трамп стремится удерживать низкие цены на бензин, это серьёзная авантюра и сигнал о том, что его терпение в отношении Путина, возможно, наконец иссякает. На встрече в Овальном кабинете он заявил, что, по его мнению, цена на бензин поднимется до 2 долларов за галлон. ........«Если Белый дом думает, что это приведет к радикальным изменениям в поведении Кремля или политике Путина, они обманывают себя, и я не думаю, что они действительно в это верят», — сказал Грэм.
«Санкции действуют медленно, и Кремлю очень хорошо удается обходить подобные санкции», — сказал он.
После введения санкций Трамп заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос о закупках российской нефти на встрече в Южной Корее на следующей неделе. Во вторник президент США сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в телефонном разговоре, что страна сократит закупки баррелей у Москвы.
Сполучені Штати 22 жовтня запровадили санкції проти великих російських нафтових компаній та закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню. Про це повідомило американське Міністерство фінансів.
Додаткові санкції запроваджено через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни. Ці дії з боку США посилюють тиск на енергетичний сектор Росії та погіршують здатність Кремля отримувати доходи для своєї військової машини та підтримувати ослаблену економіку.
