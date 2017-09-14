RSS
  #<1 ... 15547155481554915550
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Конечно, такое положение дел является убийственным для Украины. Как противостоять этому? Разве только - самоотверженное все для войны, все для победы!

ну это беспрецедентно
этот лозунг из СССР, который был огромной страной и имел в реальных союзниках (участвующих в боевых действиях) 2 крупнейшие державы мира.
И то, до середины 1943 он вел переговоры с Рейхом.
И там тоже были хамские требования - загеноцидить всех сов.евреев вместе с кагановичем.
Только когда американцы открыли фронт в Италии, переговоры прекратилитсь.
Украине надо было хвататься за любые дипломатические варианты сохраняющие суверенитет над большей частью територии. Что было за кулисами тайных переговоров в с с конца 2022 по середину 2024 - мы не знаем, но боюсь что даже если условия в итоге будут чуть лучше, издержки понесенные Украиной могут стать фатальными в перспективе
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 01:24

  fox767676 написав:..... но боюсь что даже если условия в итоге будут чуть лучше, издержки понесенные Украиной могут стать фатальными в перспективе

Почему "могут"?
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 01:43

Китай заявил в четверг, что выступает против недавних санкций, введённых США против двух крупнейших российских нефтяных компаний в связи с войной Москвы на Украине , заявив, что они «не имеют под собой никакой основы в международном праве». Китай, крупный торговый партнёр России, заявил, что занимает нейтральную позицию по этому вопросу и воздержался от осуждения полномасштабного вторжения Москвы на Украину в 2022 году.

Москва передала тела 1000 украинских военнослужащих и получила взамен 31 тело своих погибших, сообщило в четверг российское информационное агентство РБК. «Сегодня состоялись мероприятия по репатриации. Тысяча тел, которые, по данным российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим, возвращены на Украину », — сообщило в социальных сетях украинское ведомство, отвечающее за военнопленных.
https://www.theguardian.com/world/live/2025/oct/23/russia-sanctions-ukraine-loan-assets-zelenskyy-putin-european-council-latest-news-updates
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 01:57

Лидеры ЕС отклонили решение об использовании замороженных активов России для финансирования обороны Украины, несмотря на призыв Владимира Зеленского принять срочные меры, чтобы заставить Москву заплатить за свою войну.
.........
Лидерам необходимо согласие Бельгии, где в Euroclear хранятся активы российского центробанка на сумму 183 млрд евро — 86% всех российских государственных активов в ЕС и две трети от общемирового объема.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что самая большая проблема заключается в том, как гарантировать немедленную доступность наличных в случае, если что-то пойдет не так.
........
«Если вы хотите это сделать, нам придётся сделать это всем вместе. Мы хотим гарантий, что в случае необходимости возврата денег каждое государство-член внесет свой вклад. Последствия могут коснуться не только Бельгии», — сказал он.

Лидеры ЕС попытались развеять его опасения, пообещав «разделение бремени и координацию» с G7, но этого оказалось недостаточно для достижения соглашения.

Около трети российских государственных активов находится за пределами ЕС, в том числе в Японии (28 млрд евро), Великобритании (27 млрд евро), Канаде (15 млрд евро) и США (4 млрд евро). Ожидается, что Великобритания и Канада предпримут аналогичные шаги, однако представители ЕС настроены менее оптимистично в отношении США, которым принадлежит небольшая, но символическая доля российских государственных активов.
https://www.theguardian.com/world/2025/oct/23/zelenskyy-presses-for-eu-decision-on-using-russia-assets-to-defend-ukraine
Повідомлення Додано: П'ят 24 жов, 2025 02:20

О пленуме ЦК КПК.
- На встрече высших должностных лиц Коммунистической партии был зафиксирован самый низкий уровень посещаемости со времен Культурной революции: присутствовало 168 из 205 членов Центрального Комитета.
- Причинами пропуска сессии стали болезнь, смерть и падение авторитета: 26 должностных лиц числятся пропавшими без вести, хотя один из них погиб, а 10 членов партии уже исключены из нее.
- Отсутствие некоторых официальных лиц, включая ветерана-дипломата Лю Цзяньчао и бывшего технического руководителя Цзинь Чжуанлуна, официально не объяснено на фоне непрозрачной системы раскрытия результатов расследований в отношении высокопоставленных чиновников в Китае.
......
Несмотря на один смертельный случай и 10 исключенных из партии членов партии, 26 чиновников всё ещё не явились на четырёхдневное совещание в Пекине без объяснения причин.
......среди 26 отсутствующих, вероятно, есть ветеран-дипломат Лю Цзяньчао и бывший руководитель сферы высоких технологий Цзинь Чжуанлун . Оба были заменены, но официально о начале расследования не объявлялось.
.......Из 167 альтернативных членов на собрании присутствовали только 147. Четверо были официально исключены, а ещё 16 пропали без вести.
........Ещё один любопытный поворот связан с повышением статуса заместителей членов Центрального комитета. Согласно правилам, предполагается, что орган будет продвигаться по списку вниз, но некоторые имена были пропущены при повышении без объяснения причин.

Пропущены следующие:

Ван Лиянь, заместитель командующего ракетными войсками
Ван Канпин, командующий Объединёнными силами логистической поддержки
Фан Юнсян, директор Генерального управления Центрального военного совета
Ши Чжэнлу, командующий сухопутными войсками Северного командования
Дин Синнун, заместитель политического комиссара Ракетных войск
Ван Цзяи, заместитель министра образования
Фан Хунвэй, партийный руководитель Сианя, провинция Шэньси
Ши Юйган, заместитель начальника политического консультативного органа провинции Юньнань
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-23/china-plenum-turnout-hits-lowest-in-decades-as-xi-widens-purges?srnd=homepage-europe
