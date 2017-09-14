|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:29
_hunter
Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор"
В селі (невеликому райцентрі чи діючому райцентрі з населенням 20 тис) де живуть на 10 тисяч грн - і це ще по багатому, мізерний мультиплікатор. Якщо є взагалі. Там не ремонтують по 20-30 років квартири / будинки з останньою сантехнікою , не міняють алюмінієві кабелі часів Хрущова на мідні.
Зате там бюджетна школа, в якій кількість учнів вже зрівнялась з кількістю вчителів. А школу ще опалюють, якісь кошти на ремонт виділяють. В екс-райценоі є лікарня державна. Яка смокче гроші. І ще багато чого з бюджету вимагає село.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16863
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:34
Hotab написав:_hunter
Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор"
В селі (невеликому райцентрі чи діючому райцентрі з населенням 20 тис) де живуть на 10 тисяч грн - і це ще по багатому, мізерний мультиплікатор. Якщо є взагалі. Там не ремонтують по 20-30 років квартири / будинки з останньою сантехнікою , не міняють алюмінієві кабелі часів Хрущова на мідні.
Зате там бюджетна школа, в якій кількість учнів вже зрівнялась з кількістю вчителів. А школу ще опалюють, якісь кошти на ремонт виділяють. В екс-райценоі є лікарня державна. Яка смокче гроші. І ще багато чого з бюджету вимагає село.
Це хтось вже писав, або Юра-теплотехнік, або Франт: залишити міста мільйонники, ШРТ та шосе міжними, та обл. центри між мільйонниками. Решта під ніж як таке що навантажує бюджет. Туди ж пенсів (як писала флер: біосміття).
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41280
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2865 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:50
flyman
залишити
Кому це треба зробити? І хто це робить.
Мова про процеси , які йдуть незалежно від твого бажання, з обʼєктивних причин. Ми можемо лише давати свої оцінки/розрахунки, це добро чи зло.
Якщо ти пускаєш скупу сльозу з приводу цього, то власним прикладом їдь жити в село, піднімай там все що можна: ВВП , народжуваність. Якщо піднімається ще.
Решта під ніж як таке що навантажує бюджет.
Значить як вчителів, лікарів, захисників держави називати зневажливо «сісьоцмульники» то правильно, а як село сисьоцмудильне, то ні, не можна, тут у Флаймана праведний гнів 😅.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 24 жов, 2025 16:57, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16863
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 16:57
Hotab написав:_hunter
Вы забываете про такую штуку, как "мультипликатор"
В селі (невеликому райцентрі чи діючому райцентрі з населенням 20 тис) ......
Т.е. выезжать будет исключительно "село", причем "неасфальтированное"? 🤔
Ну, допустим.
Но мне интересно - что случится с продажей "алкашки" в одном известном львовском ларьке - если хотя бы половина городских маргиналов "неожиданно" выехать решит?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10816
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:06
_hunter
Т.е. выезжать будет
Приідь в Україну , встань на облік, поїдь в село , в місто і подивись, чи є будівництво в містах? Чи пустішають хати в селах? Чи збільшується кількість учнів в сільських школах? А в міських школах і садках , а чи там є місця? Далі згадаєш , а що з загальною кількістю населення в країні. І можливо зійде на тебе просвітління. Якщо вмієш аналізувати прості математичні дії: якщо один доданок росте, а сума зменшується, то що відбувається з іншим доданком.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16863
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:31
Hotab Впринципі країна розвивається по мексикансько-африканському розвитку міст. Центр росте - все інше здувається. Населення Мехіко наприклад 9 млн, агломерація 19 млн, дійсно нащо тримати збиткові села і пгт, якщо можна жити компактно в столиці і мати всі блага цивілізації, які як кажуть "оптом" доволі вигідні.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10246
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:40
flyman написав:
Це хтось вже писав, або Юра-теплотехнік, або Франт: залишити міста мільйонники, ШРТ та шосе міжними, та обл. центри між мільйонниками. Решта під ніж як таке що навантажує бюджет. Туди ж пенсів (як писала флер: біосміття).
Нє, не звиздіть, пенсів Флер пропонувала вивезти за кордон, наприклад, до Хантера
Нехай там отримують 500 ойро та безкоштовне їдло, житло, одяг, медобслуговування - і пенсам чудово (бо тут вони такого не дочекаються) і Україні добре (менше навантаження на бюджет).
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5912
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1213 раз.
- Подякували: 1338 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 жов, 2025 17:47
_hunter написав:
Но мне интересно - что случится с продажей "алкашки" в одном известном львовском ларьке - если хотя бы половина городских маргиналов "неожиданно" выехать решит?
Та ж хочуть завезти 1лям бангладешців з індусами, щоб в надважливих в тилу - пальонка не збавляла темпи продажів!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8771
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 1011 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:01
Судя по изменившейся риторике проигрыш в войне уже не вызывает сомнений у тридцати присутствующих тут участников. Обсуждают уже только всякую х.... Причем обязательно на этом фоне появится сообщение о высосанном из пальца произволе ТЦКиСП и угрозе наводнения Украины иностранцами. Чистая кремлевская риторика.
Мне кажется наиболее ценным для живущих еще в Украине было бы обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации, которая станет результатом поражения в войне. Вопрос выживания коснется не только мужчин, но и их семей. Перед кремлем станет задача стереть в памяти жителей Украины факты масштабного геноцида. Стереть чаще всего эффективно за счет убийств носителей памяти, т.е. оставшихся в живых после войны жителей Украины. Это позволит уменьшить в будущем проявления мести выживших украинских детей за своих родителей, которые не смогут будучи убитыми передать им важнейшую для жизни информацию. Опыт кремля этот имеет слишком давнюю историю. Жить рабами будут только покорившиеся. Другого не дано.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1887
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 24 жов, 2025 18:13
buratinyo написав:
Судя по изменившейся риторике проигрыш в войне уже не вызывает сомнений у тридцати присутствующих тут участников. Обсуждают уже только всякую х.... Причем обязательно на этом фоне появится сообщение о высосанном из пальца произволе ТЦКиСП и угрозе наводнения Украины иностранцами. Чистая кремлевская риторика.
Мне кажется наиболее ценным для живущих еще в Украине было бы обсуждение сегодня о способах выживания в условиях кремлевской оккупации, которая станет результатом поражения в войне. Вопрос выживания коснется не только мужчин, но и их семей. Перед кремлем станет задача стереть в памяти жителей Украины факты масштабного геноцида. Стереть чаще всего эффективно за счет убийств носителей памяти, т.е. оставшихся в живых после войны жителей Украины. Это позволит уменьшить в будущем проявления мести выживших украинских детей за своих родителей, которые не смогут будучи убитыми передать им важнейшую для жизни информацию. Опыт кремля этот имеет слишком давнюю историю. Жить рабами будут только покорившиеся. Другого не дано.
це все гриби
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41280
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1617 раз.
- Подякували: 2865 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|140881
|
|
|1493
|330648
|
|
|6076
|1016081
|
|