ЛАД написав:Я не писал, что у нас сегодня 22 млн. Я принял допущение будивельника, что у нас сегодня 32 млн. И спросил, что будет, если население по каким-то причинам (уедет в Европу, улетит на Марс) уменьшится ещё на 10 млн до 22 млн, ВВП останется таким же?
От засранець.... Твоя цитата наступна
что будет, если население уменьшится ещё на 10 млн до 22 млн,И ВВП останется таким же?
Якби різниця в одну букву - а суть різко змінилась. Тому Якщо чітко відповідати на питання-то відповідь вірна на 100% Якщо 22 млн виготовлять ВВП на душу населення стільки ж скільки до того виробляло 32 млн - ТО ЦЕ ПОКРАЩИТЬ ЖИТТЯ цих 22 млн. З цим будеш сперичатись?
Тепер відповідь до твого модернізованого питання(без І ) Населення ВЖЕ зменшилось по 10 - ДВА рази (перший з 1991 по 2014 , другий з 2014 по 2025).. і що ? Ти бачиш якісь різкі погіршення крім агресивних дій педераційників і повязаних з цим негараздів?
Shaman написав:........ я розумію, що давно на пенсії, бо інакше побачив би, що дрібних та й не дуже дрібних заводів існує чимало.
Примеры? Что они выпускают? Жгуты для Фолькса?
там казали про трактори - так виробляла їх Україна донедавна - але чомусь селяни воліли купувати джондіри та ньюхоланди...
Всегда есть 2 выхода. Закрыть завод или постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира. Думаю, 2-й вариант обошёлся бы дешевле, чем покупать тракторы за валюту. И теперь уже, похоже, навсегда. Так же и со всем остальным. А в результате у нас постоянно отрицательный внешторгбаланс. И сколько так может тянуться? Мы же не США с их долларом.
ЛАД написав:Что они выпускают? Жгуты для Фолькса? постараться вывести ХТЗ на уровень Джон Дира.
Це з точки зору срср, вкрасти Джон Дір і зробити копію. Сучасний світ він трішечки інший. Приклад, велика компанія Fendt, чули за такі трактори та комбайни? Можливо ні, бо вони в нас не популярні. Це німецька компанія, декілька заводів випускають трактори в Німеччині, всі комбайни виробляються в Італії, деякі трактори в США, бо логістика і трампомита. Взять і з нуля зробить шось схоже, це або вкрасти, або КБ, вартість такого трактора буде висока. Хто його купить?
budivelnik написав:...... Населення ВЖЕ зменшилось по 10 - ДВА рази (перший з 1991 по 2014 , другий з 2014 по 2025).. і що ? Ти бачиш якісь різкі погіршення крім агресивних дій педераційників і повязаних з цим негараздів?
А можно за "погіршення" считать "недотяг" до уровня хотя бы той же Польши (38 лямов)? 🤔 Или падение "найкрасывишой" в 4 раза (если май 14го, например, глянуть) - это точно не "різкі погіршення"?