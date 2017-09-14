RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1556715568155691557015571>
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:29

  Hotab написав:ЛАД
вот интересно, с какой такой радости так происходит? Зарплаты у нас точно ниже. Что дороже? Вам не кажется это странным?


Помідору (принаймні не у відкритому ґрунті) треба енергоносії і багато чого імпортного . Імпорт мабуть буде дешевше в Польщі, енергоносії для бізнесу мабуть теж.
Вот тоже интересно, с какой радости?
Но у нас в этом году цены на огурцы-помидоры летом тоже зашкаливали, а нормальных грунтовых помидоров я почти и не видел.
Но ладно, сейчас можно сделать скидку на войну.
Я говорю в принципе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37026
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Лад прав. Вопрос уровня. 26-30 штук зелени в месяц стабильно зарабатывает мой друг. Правда он не задрот очкастый,а Chief Executive Officer.
На Европу клал с прибором, хотя на отдых катается невозбранно.
Именно по причине низких налогов и высокой покупательной способности доллара.
Живет себе царем и в хрен не дует. Кивнул мизинцем- холопы любую прихоть выполняют за долю малую.
Так что jedem das seine


Ты еще скажи что он в прифронтовом днепрожидовские недвижимость покупает :mrgreen:
звизди-звизди, да не зазвездывайся
большинство синиорного стаффа (не инжинеров, а синиор-архитекторов, синиор пм-ов) принудително релоцировано ЕС\США. Хрен реально дорогоого спеца из восточно-европейского сектора газа продашь
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4626
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:32

  Hotab написав:_hunter

Суть-то вопроса - не в справе.


Якраз в ній. Він казав , і він робить справу про яку казав .

Но не в _ЗСУ_ - т.е. немножечко не до конца беременный получается ;)
В третий раз - для совсем тугих - повторю. Его справа тут вообще ни у кого ни вопросов ни интереса не вызывает.
Зачем ты о ней второй день флудишь - тоже вопрос...
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 25 жов, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 10841
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:33

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:Помідору (принаймні не у відкритому ґрунті) треба енергоносії і багато чого імпортного . Імпорт мабуть буде дешевше в Польщі, енергоносії для бізнесу мабуть теж.

гривня в нас надто дорога - тому все більше й більше вигідно завозити імпорт...
за чий рахунок ти хочеш здешевлювати товар?

некоректне питання. співвідношення валют немає відношення до когось. так, формули розрахунку немає. але коли товари з більш дорогої країни стає можливим експортувати в більш дешеву - це ознака, що в котрій з країн курс не ринковий. а в якій країні зараз курс на ручному керуванні? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10191
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:33

_hunter

Но не в _ЗСУ_ - т.е. немножечко не до конца беременный получается ;)


Я бачу ти хвореньке??
Якраз в ЗСУ

для совсем тугих - повторю. Его справа тут вообще ни у кого ни вопросов ни интереса не вызывает.


Ще раз для тормоза: якраз його справа і має значення. Яка збігається з тим, що він обіцяв робити


Зачем ты о ней второй день флудишь - тоже вопрос...


Що вчора, що сьогодні, питання про нього підняв ти з доляреком. Ткнути мордою?
Hotab
 
Повідомлень: 16904
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2522 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:36

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:І держава теж відловлює по селах і смт а не в києві неспроста


подпишитесь на киевские тг-группы, вас попустит
бусифицируют и людей под полтиниик, которые про уна-унсо даже не слышали :)

)))) мені не треба груп. Я знаю звідки поповнення і пропорцію жителів києва до решти україни. Найбезпечніші і найхлібніші місця це великі міста. Поки є електрика. Не буде електрики буде бусифікація і там.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3748
З нами з: 24.06.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:36

  Hotab написав:_hunter

Но не в _ЗСУ_ - т.е. немножечко не до конца беременный получается ;)


Якраз в ЗСУ

Но _штатским_!
_hunter
 
Повідомлень: 10841
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:36

  Hotab написав:ЛАД
при чём тт заграница к ситуации у нас в стране?

Так розмова була, що вартість виробництва (і цінник в магазині) того укр яблука з помідором така, що в Польщі дешевше. До того я і сказав «ви ж буваєте …»
Скорочуючи населення міста на 2/3 ви робите задачу з такою кількістю змінних, що я не берусь її вирішувати. Можливо умовний 300 тис Чернігів стане тоді Ніжином , з тими самими проблема вимираючого містечка.
Тут он призвали всього мільйон (чи скільки?) , а виникли проблеми з пошуком плиточників, меблярів . Що буде коли «прибрати 2/3?
В місті всі щось роблять. Зникнення великих груп приводить до дефіциту тієї чи іншої послуги.
Цікавий досвід Чорногорії, читаю їх групи. Хто приїхав з України, відразу виють від дефіциту звичних зручних послуг. І неможливості просто і дешево вирішувати побутові питання, як це було в Україні.
А для кого розвивати ті послуги?? 600 тис населення, містечка по 30 тис чоловік. Де там попит? Для кого вкладатись?

Успішні електрики і плиточники всі з міста, як і шофери та охоронці з мерчандайзерами і касиршами, а в селі тільки пияки та невдахи.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41290
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:37

  _hunter написав:.........
я ж писал только вчера - претензия только одна: человек прямо говорил "из армии меня по возрасту попросили - а так бы я ого-го!". — никто за язык не тянул, вроде.
Казалось бы: закон исправили - можно идти исполнять мечту. Ан-нет - пропало желание "почему-то".
Так-то ни один "ухылянт" в тцк сам идти не обязан - если мы про закон говорим...
Он говорил год назад.
В таком возрасте ситуация может меняться достаточно быстро.
"ухылянт" в тцк сам идти не обязан" - верно.
Но состоять на учёте и являться по вызову, а не прятаться в погребе обязан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37026
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4870 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:38

  Hotab написав:Що вчора, що сьогодні, питання про нього підняв ти з доляреком.

Кто поднял - вопрос вторичный. Ты-то подхватил знамя - зачем? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 10841
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1556715568155691557015571>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 141685
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 332073
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1017653
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5101)
25.10.2025 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.