Периферийный капитализм сформировался на основе колониальных стран, поэтому он несет в себе черты колонии: является сырьевым придатком и рынком сбыта промышленно развитых стран.
Основные черты Экспортный (аграрно-сырьевой, компрадорский) и зависимый характер экономики (банановая республика, проклятие ресурсов, франсафрика) Специализация, недиверсифицированность (монокультурность) экономики в условиях мирового разделения труда, причем страны Третьего мира занимают в этом разделении труда заведомо невыгодное положение («Бедный Юг»). Олигархическая система правления, коррупция гос.учреждений (Кумовской капитализм, Клептократия, Мафиозное государство) Неразвитый внутренний рынок в условиях нищеты подавляющей части населения. Яркими следствиями такого состояния являются утечка мозгов, трудовая миграция и Бегство капитала, что в переделе приводит к исчерпанию ресурсов. Депопуляция (в некоторых странах) Политическая нестабильность, рост социальной напряженности Деиндустриализация (в ряде стран третьего мира)
Мы, вроде, не были такой уж колониальной страной. И уж точно не были недиверсифицированной, монокультурной и аграрно-сырьевой. Но успешно движемся в этом направлении.
ми ніколи не були повністю незалежними навіть афганістан, хіва та нікарагуа колись були, а ми ні 1990 - декларація про суверенітет. Взяли туди вписали позаблоковість та без'ядерність. І зробили це саме рухівці - Павличко,Головатий, Лук'яненко, Хмара. 1991 - декларація про незалежність на базі декларації про суверенітет. І конституція 1996. І всі 90ті американці нас запихували під крило рф, типу як васал васала. А що Україна тоді не мала права попасти в постійні члени радбезу ООН і зберегти хоча б частину ЯЗ ? Науково-технічний рівень тоді і моральне право точно не менші за французькі були. І далі пішло помикання "а у вас демократія неправильна","а у вас капіталісти якісь не такі", "не з тими співробітнічаєте" почалась інфільтрація агентів впливу аж до міністерських постів. а народ був зачарованеий казками про багатий та всемогучий Захід, що хоче з нас "вітрину зробити". З банальної "політичної нестабільності",що в переліку ознак переферійного капіталізму, зробили бренд, та ще й пустили в тираж
Соррян за резкость Но ведь ты же никак не обьяснишь какое отношение имеет СЕО (даже не СIO) к 180-300 тыс айтишников Ты просто потоптался по логике - моей религии, оскорбил чувства верующего
Такий собі приклад СМАЖЕНОГО ЗАГОЛОВКА.... 1 За кордоном - 7-8 млн осіб 2 Останні роки за кордномо було 2+млн осіб ... постійно 3 Не повернуться 70% від 8 млн = 5,6 млн... але в них входять ті 2+ млн які були за кордном постійно до війни...5,6-2=3,6 млн додатково не повернуться.
Тобто кількість емігрантів буде +10% додатково від населення України
а що ще є хто сумнівається (крім потужних незламників)
оцей сивочолий незламно-бадьорий мма-каратист сумнівався він 2 роки тому так говорил - "коли дійдемо до Мелітополя американці будуть вмовляти нас зупинитись, а нам треба не погоджуватися і вимагати зброю щоб зламати хребта росії. і війна це наща, 50 річних справа, а молодь хай відпочиває"