Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:23

  M-Audio написав:бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?


Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?

З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має

1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані

2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.

3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"

4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:24

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5902402:Faceless"]
.......
Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну

Нам-то что с этого?
Це я додав для більшої обʼєктивності. Тобто брєд оце про "за штири роки корені пустив і нікуди не поїде і не повернеться". Хто зірвався з місця раз (неважливо, з яких причин), переїде вдруге вже легше
Что легче, согласен.
Но всё равео не легко.
Срываются с места либо когда совсем плохо, либо когда видят заметно лучшие перспективы.
В массовый возврат в Украину верится очень слабо.[/quote]Це ви кажете з точки зору свого віку і відповідно схильності до стабільності, це цілком нормально.
Молода людина, що вже має досвід переїзду в іншу країну, захоче побачити світ, пожити в різних країнах і містах, і не тому, що стало погано. Можна повернутися, і потім знову поїхати кудись пожити рік-два.
Доречі, коли погано, то більший стимул саме повернутися - якщо це не була свідома підготовлена еміграція, тоді це навпаки морально важче
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:27

  ЛАД написав:В массовый возврат в Украину верится очень слабо.

А зря ...
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:34

  ЛАД написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Уточните, пожалуйста, какие зарплаты для украинского айтишника вы считаете захмарними, а какие нормальными, обычными.

https://jobs.dou.ua/salaries/?period=20 ... sition=all
3400 уе медіана - звичайна зарплата хорошого спеціаліста.

При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали?
Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру.
Если вы не сумели, то... не буду комментировать.
И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.

Так вже за 3 роки, а не два? А податків що вже нема? І оренди нема і витрати на їжу як у Флаймена? А в якихось Сумах наприклад зарплати будуть кратно нижчі навіть ІТ-шні. Так що це гнила пропаганда.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:39

  Hotab написав:

А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов...

Незрозуміло тільки навіщо з «гібридним сознанаієм» проривати західний кордон, коли майже рідне «сознаніє» само йшло назустріч зі сходу.

Я уже не раз писал, но мне не сложно повторить: я спасался от местных "бурятов" ака "тцк".
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:39

Погана приманка. Бо треба бути в костюмі філіпінки.

Зображення
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:40

  Hotab написав:Для «гібрідного сознанія», у якого «на акупіррванних нікого ваєвать не заставляют».
https://www.currenttime.tv/a/prizyv-v-a ... rXYTlmXgpw

Лінь читати навіть, це допис з серії "дивись, у нас менше катують" ?
порівнювати яких "срочніков" і нашу бусифікацію це сильно.
Якщо люди за 4 роки повномаштабної не змогли/ не схотіли цілком легально та безкоштовно (на відміну від...) покинути ТОТ, то ризик звісно є.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:40

  _hunter написав:
  Hotab написав:

А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов...

Незрозуміло тільки навіщо з «гібридним сознанаієм» проривати західний кордон, коли майже рідне «сознаніє» само йшло назустріч зі сходу.

Я уже не раз писал, но мне не сложно повторить: я спасался от местных "бурятов" ака "тцк".

Так рвонув би через східний «кордон», там нема ТЦК!
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:41

Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:
  ЛАД написав:
  BIGor написав:https://jobs.dou.ua/salaries/?period=20 ... sition=all
3400 уе медіана - звичайна зарплата хорошого спеціаліста.

При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали?
Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру.
Если вы не сумели, то... не буду комментировать.
И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.

Так вже за 3 роки, а не два? А податків що вже нема? І оренди нема і витрати на їжу як у Флаймена? А в якихось Сумах наприклад зарплати будуть кратно нижчі навіть ІТ-шні. Так що це гнила пропаганда.
Чому нижчі, якщо це не дрібні локальні контори, то рейти однакові, хоч в Києві, хоч у Львові, хоч у Вінниці чи Сумах
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:42

  pesikot написав:
  M-Audio написав:бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?


Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?

З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має

1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані

2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.

3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"

4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.

А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.
