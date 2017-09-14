|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:23
M-Audio написав:
бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?
З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має
1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані
2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.
3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"
4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12396
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:24
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5902402:Faceless"]
.......
Ой та ладно. Спочатку ж зірвався. І вже є досвід переїздів. Навпаки, ймовірність, що знов переїде, вище, правда, як додому так і знову в іншу країну
Нам-то что с этого?
Це я додав для більшої обʼєктивності. Тобто брєд оце про "за штири роки корені пустив і нікуди не поїде і не повернеться". Хто зірвався з місця раз (неважливо, з яких причин), переїде вдруге вже легше
Что легче, согласен.
Но всё равео не легко.
Срываются с места либо когда совсем плохо, либо когда видят заметно лучшие перспективы.
В массовый возврат в Украину верится очень слабо.[/quote]Це ви кажете з точки зору свого віку і відповідно схильності до стабільності, це цілком нормально.
Молода людина, що вже має досвід переїзду в іншу країну, захоче побачити світ, пожити в різних країнах і містах, і не тому, що стало погано. Можна повернутися, і потім знову поїхати кудись пожити рік-два.
Доречі, коли погано, то більший стимул саме повернутися - якщо це не була свідома підготовлена еміграція, тоді це навпаки морально важче
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36848
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:27
ЛАД написав:
В массовый возврат в Украину верится очень слабо.
А зря ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12396
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:34
ЛАД написав:
При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали?
Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру
в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру.
Если вы не сумели, то... не буду комментировать.
И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.
Так вже за 3 роки, а не два? А податків що вже нема? І оренди нема і витрати на їжу як у Флаймена? А в якихось Сумах наприклад зарплати будуть кратно нижчі навіть ІТ-шні. Так що це гнила пропаганда.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10256
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1481 раз.
- Подякували: 1890 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:39
Hotab написав:
А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов...
Незрозуміло тільки навіщо з «гібридним сознанаієм» проривати західний кордон, коли майже рідне «сознаніє» само йшло назустріч зі сходу.
Я уже не раз писал, но мне не сложно повторить: я спасался от местных "бурятов" ака "тцк".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10867
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:39
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16924
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:40
Лінь читати навіть, це допис з серії "дивись, у нас менше катують" ?
порівнювати яких "срочніков" і нашу бусифікацію це сильно.
Якщо люди за 4 роки повномаштабної не змогли/ не схотіли цілком легально та безкоштовно (на відміну від...) покинути ТОТ, то ризик звісно є.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2733
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:40
_hunter написав: Hotab написав:
А тут многие срывались одним днем - буквально под звуки взрывов...
Незрозуміло тільки навіщо з «гібридним сознанаієм» проривати західний кордон, коли майже рідне «сознаніє» само йшло назустріч зі сходу.
Я уже не раз писал, но мне не сложно повторить: я спасался от местных "бурятов" ака "тцк".
Так рвонув би через східний «кордон», там нема ТЦК!
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16924
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:41
BIGor написав: ЛАД написав:
При медиане 3400 уе о какой пропаганде не знаю чего вы писали?
Я там вчера посчитал, что можно было купить за 3 года квартиру
в любом городе, кроме Киева при зарплате 2000 уе. При 3600 это уже вполне можно даже в Киеве. А в других городах можно купить уже весьма приличную квартиру.
Если вы не сумели, то... не буду комментировать.
И если вы рискнёте сказать, что это невысокая зарплата для Украины, то могу только сказать, что вы зажрались.
Так вже за 3 роки, а не два? А податків що вже нема? І оренди нема і витрати на їжу як у Флаймена? А в якихось Сумах наприклад зарплати будуть кратно нижчі навіть ІТ-шні. Так що це гнила пропаганда.
Чому нижчі, якщо це не дрібні локальні контори, то рейти однакові, хоч в Києві, хоч у Львові, хоч у Вінниці чи Сумах
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36848
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1499 раз.
- Подякували: 8262 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:42
pesikot написав: M-Audio написав:
бо кому спаде на думку переїжджати до України в нинішньому стані?
Ти це теоретично чи спілкувався з тими, хто за кордоном ?
З тими, з ким я спілкувався, хто виїхав в 2022 році за кордон единої думки не має
1) Є ті, хто виїхав, але повернулись сюди, як тільки більш-менш стало спокійніше (мова про 2023 рік). Виїзжати поки не планують, навіть в нинішньому стані
2) Є ті, хто виїхав і знаходиться там.
3) Є ті, хто виїхав і дуже хочуть повернутись. Не повертаються, тому що звідси їм пишуть "сидіть там, не рипайтесь"
4) Є ті, хто туди-сюди їздить. Здебільшого це жінки і це якась сезона робота. При чому, до війни вони цього не робили взагалі.
А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3457
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 639 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
, ЛАД
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|142194
|
|
|1493
|332731
|
|
|6076
|1018454
|
|