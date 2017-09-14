RSS
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 17:59

flyman

Як розрізняти війну з 2014 і війну з 2022?


Додати слово «широкомасштабна»?
Ти нафлудив десятки тисяч постів тільки на цьому форумі (ще є ДОУ) , а тут слово важко додати стало? 😅
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:04

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  fler написав:Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.
ви ж ніби з Миколаєва? ) Головний раввін то голосно сказано не буває в них головних. І удаїзм це не православя.


А нічого, що все християнство виникло через невеличкий конфлікт серед іудеїв ...

І Христос - сам іудей

Який саме конфлікт ідуеїв (в Римі, чи де)?
Ісус Назарянин, чи як?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:12

  flyman написав:


Який саме конфлікт ідуеїв (в Римі, чи де)?
Ісус Назарянин, чи як?

В песікота мисль шо то ті самі євреї, що 2тисячі років тому і віра юдейська та сама)
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:23

  fler написав:З мільйона біженців нехай жінок 18-50 (які можуть вийти заміж) є половина. Решта - діти, пенси та чоловіки 18-60. Якщо за рік 2021 жінок вийшли заміж за поляків, то за 3+ років нехай це 5000 жінок. Тобто 10% біженок одружилися з поляками. Не так і мало.

Із розумінням монетарної політики погано, із розумінням різниці між внутрішнім та зовнішнім боргом погано. Тепер із простою математикою теж? Як у Вас 5000 жінок становлять 10% від півмільйона? Та й українок там більше, ніж півмільйона. Може, десь 0,5% і одружилися на поляках. Незрозуміло, чому 50+ не можуть вийти заміж...але залишимо.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:32

  Banderlog написав:Ну харашо, розкажи тоді свою версію який план в нашої влади?


Воровать и царевать как можно дольше.
Есть вполне реальный вариант условного безлимита,лет двадцать еще. Джекпот.
Как бы выбора немного, если бы и нас воровать пустили, то вполне себе неплохой план.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:34

  Banderlog написав:
  flyman написав:


Який саме конфлікт ідуеїв (в Римі, чи де)?
Ісус Назарянин, чи як?

В песікота мисль шо то ті самі євреї, що 2тисячі років тому і віра юдейська та сама)

Мисль ?

тут один за СВО дупою безуспішно крутить

Моя думка в тому, що ти в релігії нічого не розумієшь, символ віри не знаєшь, про нестяжатєльство, взагалі не чув.
Як і про проповідь

Всі твої знання про релігію - це "я в двадцятці церкви", "з Онуфрієм в бані був"

А по темі гілкі - повне мовчання про Путіна.
І просування нарративів россійської пропаганди, що це Україна хоче війни

PS. Я тут прочитав один цікавий вислів
"Кого ви не можете/не хочете критикувати, той вами і керує"
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:36

  Faceless написав:Молода людина, що вже має досвід переїзду в іншу країну, захоче побачити світ, пожити в різних країнах і містах, і не тому, що стало погано. Можна повернутися, і потім знову поїхати кудись пожити рік-два.


В країну, яка колись зачиняла кордони на виїзд, хотіти повернутись щоб потім "знову поїхати кудись", захочеться не скоро
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:42

  Hotab написав:_hunter

Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.


Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?

Ответ - второе предложение поста, на который ты отвечаешь.
Ответ на второй вопрос - потому, что все это не официальные заявления МИД/ВР/... - а личное мнение конкретных людей.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:46

  Hotab написав:flyman

Як розрізняти війну з 2014 і війну з 2022?


Додати слово «широкомасштабна»?

Т.е. во Вторую Мировую - масштабы (в Союзе) были поменьше? - они, почему-то слово «широкомасштабна» додать "забыли"...
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 18:59

  pesikot написав:І просування нарративів россійської пропаганди, що це Україна хоче війни

шо ти хочеш про путіна? Щоб я причитав коли ти пишеш про жертви серед цивільних? Яке горе... :lol:
ти не думав що війни без жертв не буває? Що ціна війни міряється гробами?
Хоче влада миру? То хай їде в москву і обіцяє позаблоковий статус. Хай договорюється.
А ні, хай шукає переговорщиків в середині країни, серед тих в кого є связі в росії.
План перемоги на полі бою не спрацьовує і це мяко кажучи неспрацьовує.
Ти певен що зараз не буде пару локальних обвалів фронту? Це спричинить нову хвилю сзч...
