RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 155891559015591155921559315594>
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:18

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.


Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?

Ответ - второе предложение поста, на который ты отвечаешь.
Ответ на второй вопрос - потому, что все это не официальные заявления МИД/ВР/... - а личное мнение конкретных людей.


министр иностранных дел Ван перед пресою каже , то це як «офіціальноє ліцо», міністр МЗС України чи Президент України робить те саме - це вони кажуть як частноє? А чому так? :D
Hotab
 
Повідомлень: 16942
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:23

_hunter

они, почему-то слово «широкомасштабна» додать "забыли"...


А чому це слово повинно бути там де тобі хочеться?
Флуман спитав, як в Україні (яким терміном) відрізняють війну 2014 і війну 2022. Я відповів, що всі хто живе в Україні розрізняють її цим словом. Ну крім Хантера, який називає СВО :lol:
Але тут незрозуміло, чи з України і якої її частини він поїхав івакуіроватись. Може йому і правильніше використовувати російську мову і «СВО» 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16942
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Головний равін Дніпра сказав, що війна закінчиться 15 січня 2026 р., що так йому передали з США, типу вже є домовленість з рф.


тільки після отримання далекобійних кабалістичних ракет :)
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4656
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:25

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter


Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.

Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?

Ответ - второе предложение поста, на который ты отвечаешь.
Ответ на второй вопрос - потому, что все это не официальные заявления МИД/ВР/... - а личное мнение конкретных людей.

А чому так?

А потому так, что войну нужно не _говорить_, а _объявлять_ - если она, конечно, в стране идет. Если не идет - можно не объявлять.
_hunter
 
Повідомлень: 10878
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:30

  Hotab написав:_hunter
они, почему-то слово «широкомасштабна» додать "забыли"...

А чому це слово повинно бути там де тобі хочеться?

А почему оно должно быть там, где тебе хочется? :wink:
-- ты еще слово "сапог" посоветуй добавить :lol:
За терминами/определениями -- (обычно) какая-никакая логика стоит (не в армии - согласен)
_hunter
 
Повідомлень: 10878
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:30

_hunter

войну нужно


Кому нужно і для чого? Якщо твоїй Росії треба, хай обьявляє)) Але вона не обьявляє)) А чому «надо обьявлять» Україні?))
Тобі ж достатньо , щоб міністр МІД Китаю просто «говоріл» слово конфлікт. І тобі вже зразу це стає «офіціальноє» А чому недостатньо щоб Президент України казав «війна»? І це стало «офіціальноє»? 😅
Бо це не путін сказав, у якого було б «офіціальноє»? 😅
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 жов, 2025 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 16942
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:31

  Hotab написав:_hunter

войну нужно


Кому нужно і для чого?

А чому недостатньо щоб Президент України казав «війна»? І це стало «офіціальноє»?

Для чего - понятия не имею: тут на форуме народу приспичило. А кому - вон тому "народу".

Говорить "халва" можно сколько угодно. Для того, что бы в стране "настала" война -- ее нужно объявить. Других вариантов - не придумали, увы.
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 26 жов, 2025 19:34, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 10878
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:33

_hunter

тут на форуме народу приспичило


«Обьявлять» приспічило лише тобі))
Hotab
 
Повідомлень: 16942
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:34

  Hotab написав:_hunter

тут на форуме народу приспичило


«Обьявлять» приспічило лише тобі))

Тебе показалось))
_hunter
 
Повідомлень: 10878
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 19:35

  Hotab написав:ЛАД

То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи


Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.

На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище

на жаль, на 1-2 куо зараз все що вище пролітає - це так, на їжу й трохи на життя. хіба що 2 куо на одного
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10199
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 155891559015591155921559315594>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 142458
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 333090
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1018844
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2674)
26.10.2025 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.