Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:18
_hunter написав: Hotab написав:_hunter
Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.
Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?
Ответ - второе предложение поста, на который ты отвечаешь.
Ответ на второй вопрос - потому, что все это не официальные заявления МИД/ВР/... - а личное мнение конкретных людей.
министр иностранных дел Ван перед пресою каже , то це як «офіціальноє ліцо», міністр МЗС України чи Президент України робить те саме - це вони кажуть як частноє? А чому так?
Hotab
Повідомлень: 16942
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
Hotab
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:23
_hunter
они, почему-то слово «широкомасштабна» додать "забыли"...
А чому це слово повинно бути там де тобі хочеться?
Флуман спитав, як в Україні (яким терміном) відрізняють війну 2014 і війну 2022. Я відповів, що всі хто живе в Україні розрізняють її цим словом. Ну крім Хантера, який називає СВО
Але тут незрозуміло, чи з України і якої її частини він поїхав івакуіроватись. Може йому і правильніше використовувати російську мову і «СВО» 😅
Hotab
Повідомлень: 16942
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
Hotab
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:25
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Это - МИД. Позиции уровнем выше - нет.
Ти починаєш вибірково бачити питання?
Я бачив що «ето МІД».
Я питаю, чому риторика «крізіс» від китайського МІД (без офіційного затвердження від Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) , наприклад) вважається для тебе «офіціальноє опрєдєлєніє», а слова МЗС України чи Президента України (що це «війна», «військова агресія» ) для тебе недостньо офіціальноє опрєдєлєніє (бо не було це слово затверджено ВРУ), А?
Ответ - второе предложение поста, на который ты отвечаешь.
Ответ на второй вопрос - потому, что все это не официальные заявления МИД/ВР/... - а личное мнение конкретных людей.
А чому так?
А потому так, что войну нужно не _говорить_, а _объявлять_ - если она, конечно, в стране идет. Если не идет - можно не объявлять.
_hunter
Повідомлень: 10878
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
_hunter
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:30
Hotab написав:_hunter
они, почему-то слово «широкомасштабна» додать "забыли"...
А чому це слово повинно бути там де тобі хочеться?
А почему оно должно быть там, где тебе хочется?
-- ты еще слово "сапог" посоветуй добавить
За терминами/определениями -- (обычно) какая-никакая логика стоит (не в армии - согласен)
_hunter
Повідомлень: 10878
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
_hunter
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:30
_hunter
войну нужно
Кому нужно і для чого? Якщо твоїй Росії треба, хай обьявляє)) Але вона не обьявляє)) А чому «надо обьявлять» Україні?))
Тобі ж достатньо , щоб міністр МІД Китаю просто «говоріл» слово конфлікт. І тобі вже зразу це стає «офіціальноє» А чому недостатньо щоб Президент України казав «війна»? І це стало «офіціальноє»? 😅
Бо це не путін сказав, у якого було б «офіціальноє»? 😅
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 жов, 2025 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 16942
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
Hotab
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:31
Hotab написав:_hunter
войну нужно
Кому нужно і для чого?
А чому недостатньо щоб Президент України казав «війна»? І це стало «офіціальноє»?
Для чего - понятия не имею: тут на форуме народу приспичило. А кому - вон тому "народу".
Говорить "халва" можно сколько угодно. Для того, что бы в стране "настала" война -- ее нужно объявить. Других вариантов - не придумали, увы.
Востаннє редагувалось _hunter
в Нед 26 жов, 2025 19:34, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
Повідомлень: 10878
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
_hunter
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:33
_hunter
тут на форуме народу приспичило
«Обьявлять» приспічило лише тобі))
Hotab
Повідомлень: 16942
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2524 раз.
Hotab
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:34
Hotab написав:_hunter
тут на форуме народу приспичило
«Обьявлять» приспічило лише тобі))
Тебе показалось))
_hunter
Повідомлень: 10878
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
_hunter
Додано: Нед 26 жов, 2025 19:35
Hotab написав:ЛАД
То, что "своїми грошима ще крутнув ВВП в Україні", это уже относительно мелочи
Та ну як мєлочі
Медицина - приватна українська. Собі (дружині) і дітям
Послуги - приватні українські. Барбери, косметологи, дитячі розваги, таксі, ремонти в квартирі, ремонт, заправка і обслуговування авто.
Спортзали
Дозвілля: басейни, поні/коні, мультиплекси, дитячі атракціони.
На мою думку саме ті, у кого доходи 1-2 куя
і вище якраз дозволяють собі все що тут названо. Хто менше грошей має - тільки поїсти. Тобто сферу послуг розвивають (своїми грошима) якраз середній клас і вище
на жаль, на 1-2 куо зараз все що вище пролітає - це так, на їжу й трохи на життя. хіба що 2 куо на одного
Shaman
Повідомлень: 10199
З нами з: 29.09.19
Подякував: 788 раз.
Подякували: 1665 раз.
Shaman
