Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 21:02

  Shaman написав:
  M-Audio написав:А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.

головне питання - не житло, а де й ким працювати. гадає в Європі в багатьох є можливість купити житло? а далі що? а громадянство далеко не всім дають.
В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 21:06

  M-Audio написав:
  Shaman написав:
  M-Audio написав:А ви далі одного речення вже не бачите? Всі ваші варіанти -- це ті, кому є куди повернутись. Я ж більший акцент робив на тих, кому немає. Ви знаєте когось, в кого житло зруйноване, і він виїхав за кордон, але потім "повернувся в Україну" (пункт 1)? Якщо так, то де вони оселились? Як планують подальше життя? Чи знаєте таких, хто "хоче повернутись" (пункт 3), і не повертаються тільки тому що "їм звідси пишуть", а от якщо б не писали, то одразу повернулися б, хоча не мають де жити? Або хто з окупованих територій, але "туди-сюди їздить" (пункт 4), маючи на увазі, звісно, підконтрольну територію України. Куди вони тут їздять і навіщо?
Ну і, звісно, не розглядаємо тих, хто може з кишені дістати котлету, і придбати собі житло.

головне питання - не житло, а де й ким працювати. гадає в Європі в багатьох є можливість купити житло? а далі що? а громадянство далеко не всім дають.
В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.

за умови, що у вас є право працювати...
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 21:17

  Shaman написав:
  M-Audio написав:
  Shaman написав:головне питання - не житло, а де й ким працювати. гадає в Європі в багатьох є можливість купити житло? а далі що? а громадянство далеко не всім дають.
В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.

за умови, що у вас є право працювати...

Спустя почти три года после начала войны в Украине примерно 300 000 беженцев из этой страны устроились на работу в Германии, сообщило Федеральное агентство по труду в среду, 19 февраля.
https://www.dw.com/ru/pocti-300-000-ukr ... a-71674033

Это из того "примерно лям". А если учесть, что где-то половина из того ляма - дети/пенсы - наверное, это "право" - не такая уж и проблема? :wink:
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 21:18

  Shaman написав:
  M-Audio написав: В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.

за умови, що у вас є право працювати...

А де нема (крім Туреччини)?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 21:25

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:а по суті біженства для М1822 є що?
бо тобі часто заходить починати обговорювати особистості, а не інформацію що доноситься носієм

біженство там не основна теза
він доніс своїй аудиторії що європейці бачать українських чоловіків перш за все як солдат
такий ось світовий розподіл праці
чи є серед його аудиторії класичні незламо-потужники єврооптимісти , для яких це б новиною - питання
чи подивляться це відео представники цієї категорії га форумі - питання
для мене ці тези були зрозумілі давно, і без гальмл-каратиста, коли я тут писав що расові французи їхати сюди вмирати заради безпеки диванних переможників не поїдуть - ображалися

ще одна версія щодо М1822


посмотрел первые 9 минут
ну он ничего нового не говорит - типа отослать подальше свежую горячую протестную кровь
воуки про это писали т.к. совпало по впемени с картонным майданом
типа молодежь вся такая антикорупционная рожденная первым майданом и т.д.
а сосискин вообще наделяет их какими-то сверхспособностями - прям новая раса какая-то
в мою молодость популярны были "дети индиго" , по описаниям очень похоже на сосискинских зумеров
я когда видел на улице какого обдолбанного - показывал на него пальцем и говорил- " вот это дитя индиго" :mrgreen:
Сейчас уже детишкам индиго под сорокет ( абырвалгыч привет :wink: )
Чем эти могут отличаться - не знаю, моложе 28 ни с кем не общался кажется.
Но мне кажется они не склонны будут слепо следовать ложным идолам узкого национализма и примата идеологических воук-конструкций, как это случилось со значительной частью моего поколения. если им нравиттся цой или хой - они будут их слушать и петь не озираясь ни на кого.
Я все же думаю что просто приоткрыли крышку для выпуска пара - чтобы социально активеная прослойка 40-50 летних , порешавшая за себя, не боялась за детишек, и спокойна могла дальше потужничать-незламничать.
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 21:29

  flyman написав:
  Shaman написав:
  M-Audio написав: В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.

за умови, що у вас є право працювати...

А де нема (крім Туреччини)?

Еще Штаты/Канада. Но да: если разговор за ЕС - не сильно актуально. ЮК с Ирландией разве что? :roll:
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 21:30

  Shaman написав:
В Європі ймовірність знайти роботу, щоб давала можливість винаймати хоча б мінімальне житло, вища, ніж в Україні. В Україну їхати може бути якийсь сенс, якщо є житло, за аренду якого не треба платити. Те, що, на процитовані вище запитання немає відповідей, це тільки підтверджує.

за умови, що у вас є право працювати...

Не знаю, чи у всіх країнах Європи це так, але в багатьох таке право йде в комплекті зі статусом тимчасового захисту. Ми ж цю конкретну ситуацію розглядаємо.
Далі, в тих, хто працює, будуть і якісь можливості для подальшого перебування в приймаючій країні.
