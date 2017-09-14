Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 27 жов, 2025 17:58
Росію атакували майже 200 дронів, десятки летіли на Москву – відео
За даними військового відомства держави-агресорки, вночі було збито або перехоплено 193 дрони, 40 із них – над Московським регіоном, зокрема 34 летіли на Москву.
Мер Москви Сергій Собянін з вечора 26 жовтня до 02:41 27 жовтня писав про "відбиття атак" дронів і "падіння уламків". Через санкції Трампа під загрозою опинилася третина експорту російської нафти
Грецькі танкерні компанії, які перевозять близько третини російської нафти із західних портів, почали відмовлятися від співпраці з російськими компаніями через санкції адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це пише The Moscow Times.
... Причиною стало введення санкцій США проти російських компаній Роснєфть та Лукойл, на які припадає половина видобутку та експорту нафти в Росії. Водночас Євросоюз у рамках 19-го пакета санкцій додав до "чорних списків" ще 117 танкерів "тіньового флоту", довівши їх загальну кількість до 558.
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:06
Banderlog написав: pesikot написав:
На відміну, від тебе так
Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.
ну то чого їм до мене іти?
Прийдуть до тебе
Дно пробивати. Ти як готов?
А ти готов, щоб тобі пробили дно ?
Banderlog написав:
Но це дурне. Що там в чернігові з резервною генерацією? Опалення включили? Якщо не включать то вступай в зсу, в мене автономки з фур на дизелі.
Ти дійсно вважаєшь, що я буду писати публічно про ситуацію ? )
Ти так завзято це намагаєшься кілька разів з"ясувати ...
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:26
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:35
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:48
...але Будівельник зі своїми синами - спокійний, як удав🤔
Явно, що "порішав"!
Пам'ятаю, як він переймався, що його мобілізують, а він такий важливий в тилу/стільки справ має незавершених...
А потім бац! - і він вже спокійний, що його ніхто не вчепить
Як так?©
Додано: Пон 27 жов, 2025 18:59
pesikot написав:
Ти дійсно вважаєшь, що я буду писати публічно про ситуацію ? )
Ти так завзято це намагаєшься кілька разів з"ясувати ...
ти шо думаєш я в телеграмі подивитись не можу?
хранітєль держтайни про графіки відключень
