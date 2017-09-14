RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росію атакували майже 200 дронів, десятки летіли на Москву – відео
За даними військового відомства держави-агресорки, вночі було збито або перехоплено 193 дрони, 40 із них – над Московським регіоном, зокрема 34 летіли на Москву.

Мер Москви Сергій Собянін з вечора 26 жовтня до 02:41 27 жовтня писав про "відбиття атак" дронів і "падіння уламків".


Через санкції Трампа під загрозою опинилася третина експорту російської нафти
Грецькі танкерні компанії, які перевозять близько третини російської нафти із західних портів, почали відмовлятися від співпраці з російськими компаніями через санкції адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це пише The Moscow Times.
...
Причиною стало введення санкцій США проти російських компаній Роснєфть та Лукойл, на які припадає половина видобутку та експорту нафти в Росії.

Водночас Євросоюз у рамках 19-го пакета санкцій додав до "чорних списків" ще 117 танкерів "тіньового флоту", довівши їх загальну кількість до 558.
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:06

  Banderlog написав:
  pesikot написав:На відміну, від тебе так

Те, що ти з себе не можешь видавити ніяк.
Як і назвати свого патріарха.
ну то чого їм до мене іти?
Прийдуть до тебе
Дно пробивати. Ти як готов? :lol:

А ти готов, щоб тобі пробили дно ? :lol:
  Banderlog написав:Но це дурне. Що там в чернігові з резервною генерацією? Опалення включили? Якщо не включать то вступай в зсу, в мене автономки з фур на дизелі.


Ти дійсно вважаєшь, що я буду писати публічно про ситуацію ? )
Ти так завзято це намагаєшься кілька разів з"ясувати ...
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:26

Цікаві заголовки у Гордона))

Успіх
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:35

Флаю на замітку!

Успіх
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:48

Гроші роблять дива!))


...але Будівельник зі своїми синами - спокійний, як удав🤔
Явно, що "порішав"!

Пам'ятаю, як він переймався, що його мобілізують, а він такий важливий в тилу/стільки справ має незавершених...
А потім бац! - і він вже спокійний, що його ніхто не вчепить ;)

Як так?© :wink:
Успіх
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 18:59

  pesikot написав:
Ти дійсно вважаєшь, що я буду писати публічно про ситуацію ? )
Ти так завзято це намагаєшься кілька разів з"ясувати ...
ти шо думаєш я в телеграмі подивитись не можу? :lol: хранітєль держтайни про графіки відключень :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:03

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Ти дійсно вважаєшь, що я буду писати публічно про ситуацію ? )
Ти так завзято це намагаєшься кілька разів з"ясувати ...
ти шо думаєш я в телеграмі подивитись не можу? :lol: хранітєль держтайни про графіки відключень :lol:


Якщо можешь подивитись, то чому мене запитуєшь ? )
Дивись
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Служба военной разведки Норвегии сообщила в понедельник, что проведенное Россией на прошлой неделе испытание ядерной крылатой ракеты большой дальности «Буревестник» было запущено с архипелага Новая Земля в Баренцевом море
https://www.reuters.com/world/europe/no ... 025-10-27/
Тільки сьогодні натрапляв на купу заяв "експертів", що то все куйня та мультики, це неможливо і що юхла розвели генерали
  prodigy написав:не здивує якщо в рф в школах накажуть всім писати пірьям
каліграфія дуже гарно впливає на розвиток розумових здібностей, доведено наукою
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:31

  pesikot написав:Росію атакували майже 200 дронів, десятки летіли на Москву – відео
За даними військового відомства держави-агресорки, вночі було збито або перехоплено 193 дрони, 40 із них – над Московським регіоном, зокрема 34 летіли на Москву.

Мер Москви Сергій Собянін з вечора 26 жовтня до 02:41 27 жовтня писав про "відбиття атак" дронів і "падіння уламків".


Багато шибкив повибивали? Про Корюковку краще напиши
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:35

  pesikot написав:
  холява написав:Пане «песікот» ТРИМАЙТЕСЯ…. хай у Чернігові все буде гаразд .


Так, було гучновато ...

Шо з диваном?
Коричневые пятна есть но мэлэнькме-мэлэнькие?
Блюйетти списанный на летучих мышей с курской области даёт продержаться ночку-другую в контрнаступе?
барабашов
