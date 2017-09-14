RSS
  #<1 ... 15614156151561615617>
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:31

погані новини з Покровська

deepstate у своєму каналі на youtube робить розбір сітуації

а ЦБ рф дає нам надію на чудовий сценарій від'ємного росту російської економіки

цитата

ЦБ предупредил о худшем с 1990-х падении экономики в случае усиления санкций и снижения нефти до $35

Российская экономика впервые с середины 1990-х может сократиться два года подряд: инфляция разгонится до 10-летнего рекорда, гражданам придётся резко сократить потребление, а бизнесу — инвестиции. Такие параметры ЦБ РФ заложил в «рисковый сценарий» развития экономики, который предполагает падение цен на нефть до $30–35 и усиление западных санкций.

В «рисковом» прогнозе российский ВВП снижается на 2,5–3,5% в следующем году и ещё на 2–3% через год. На пике — в четвёртом квартале 2026 года — темпы спада достигают 6–7%. Экономика в таком сценарии теряет $108 млрд экспортных доходов в 2026 году и ещё $51 млрд в 2027-м. В результате их общий объём опускается до $255 млрд — самого низкого уровня с 2005 года.
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Заяви про оточення Куп'янська та Покровська є вигадкою Путіна – військові
"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – зазначили військові.

Перед цим 29 жовтня Путін заявив, що Сили оборони нібито оточені у Куп'янську та Покровську. Також він висловив бажання запросити українських та іноземних журналістів до цих міст, щоб продемонструвати їм це "оточення".

В угрупованні зазначили, що російський диктатор виставив себе на посміховисько, повторивши брехливі заяви власних генералів, в які не зможуть повірити навіть росіяни.


PS. whois2010, Letusrock, Banderlog, я про Путіна.
А чому ви так не можете ? )
Щось заважає ?
2
2
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:34

❗️65+ ракет можемо очікувати сьогодні вночі, – монітори.

Русня планує задіяти 7 Ту-95мс, мінімум 1 Ту-160, майже 700 БПЛА, до 5 МіГ-31К – до 5 «Кинджалів». З моря: до 6 носіїв «Калібрів», загальний залп – до 28 ракет.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:44

  andrijk777 написав:..........
1.Брати Німеччину - некоректно.
Газ - це дуже "специфічний продукт". Добуток газу коштує копійки, ключовим моментом є саме доставка.

Добуток газу теж не копійки, если учитывать разведку и подготовку месторождений к эксплуатации. Тем более, где-то в Сибири.

Очевидно що Німеччина найбільше постраждала від відмови.
Тому брати ціни в Німеччині некоректно. Давайте візьмемо Португалію, чи Португалія не Європа. Ми ж з Європу по-моєму говоримо, чи за Німеччину?
Португалия, конечно, Европа. Но Германия - основная экономика Европы. Португалия на её фоне...

2.З незрозумілих причин ви взяли за "еталон" 2015-2018, чому? Візьміть дані з 2007 року, як я. В 2008, 2011-2014 ціни на хабі TTF вищі ніж сьогодні.

А цены на нефть в 2007-8 не помните? Поэтому и не брал.
2011-2014 сейчас не помню, что там было, искать и вспоминать не буду.
Может, мы ещё вспомним цены конца 80-х, которые способствовали развалу Союза? :)
Цены 2015-2018 вполне "обычные", средние.
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:45

  pesikot написав:
"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – зазначили військові.

Перед цим 29 жовтня Путін заявив, що Сили оборони нібито оточені у Куп'янську та Покровську. Також він висловив бажання запросити українських та іноземних журналістів до цих міст, щоб продемонструвати їм це "оточення".

В угрупованні зазначили, що російський диктатор виставив себе на посміховисько, повторивши брехливі заяви власних генералів, в які не зможуть повірити навіть росіяни.


PS. whois2010, Letusrock, Banderlog, я про Путіна.
А чому ви так не можете ? )
Щось заважає ?

Тому шо я не певен шо в цьому випадку заяви путіна брехливі :lol: трохи підождем пару тижнів побачим хто там кого в оточення взяв...
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:45

Хто це зробив?))

А що, песікоту морду набили, що він сховав свою аватарку? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:57

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Заяви про оточення Куп'янська та Покровська є вигадкою Путіна – військові
"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – зазначили військові.

Перед цим 29 жовтня Путін заявив, що Сили оборони нібито оточені у Куп'янську та Покровську. Також він висловив бажання запросити українських та іноземних журналістів до цих міст, щоб продемонструвати їм це "оточення".

В угрупованні зазначили, що російський диктатор виставив себе на посміховисько, повторивши брехливі заяви власних генералів, в які не зможуть повірити навіть росіяни.


PS. whois2010, Letusrock, Banderlog, я про Путіна.
А чому ви так не можете ? )
Щось заважає ?

Тому шо я не певен шо в цьому випадку заяви путіна брехливі :lol: трохи підождем пару тижнів побачим хто там кого в оточення взяв...


Ну то так ... "Путін хоче миру" та 2-3 тижні ) почекаємо

От тільки, зараз і 2-3 тижні - це різні поняття.
Щоб тобі так наливали ... не зараз, а може через 2-3 тижні
І жінки так давали ... не зараз, а може через 2-3 тижні

:lol:
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:59

  Успіх написав:


Хочешь мені морду набити ?
Велкам то Чернігів )
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:01

Як всі, то всі!©

Може дійде черга до Будівельника з синами і чоловіка та сина Флер?
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 19:05

  Успіх написав:

тебе з СЗЧ витягнуть )
