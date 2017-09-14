"В Куп’янську та його околицях йдуть важкі бої, і бійці окупантів намагаються закріплюватись в північній частині міста. Втім, будь-які заяви про "оточення" там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях", – зазначили військові.
Перед цим 29 жовтня Путін заявив, що Сили оборони нібито оточені у Куп'янську та Покровську. Також він висловив бажання запросити українських та іноземних журналістів до цих міст, щоб продемонструвати їм це "оточення".
В угрупованні зазначили, що російський диктатор виставив себе на посміховисько, повторивши брехливі заяви власних генералів, в які не зможуть повірити навіть росіяни.
PS. whois2010, Letusrock, Banderlog, я про Путіна. А чому ви так не можете ? ) Щось заважає ?
andrijk777 написав:.......... 1.Брати Німеччину - некоректно. Газ - це дуже "специфічний продукт". Добуток газу коштує копійки, ключовим моментом є саме доставка.
Добуток газу теж не копійки, если учитывать разведку и подготовку месторождений к эксплуатации. Тем более, где-то в Сибири.
Очевидно що Німеччина найбільше постраждала від відмови. Тому брати ціни в Німеччині некоректно. Давайте візьмемо Португалію, чи Португалія не Європа. Ми ж з Європу по-моєму говоримо, чи за Німеччину?
Португалия, конечно, Европа. Но Германия - основная экономика Европы. Португалия на её фоне...
2.З незрозумілих причин ви взяли за "еталон" 2015-2018, чому? Візьміть дані з 2007 року, як я. В 2008, 2011-2014 ціни на хабі TTF вищі ніж сьогодні.
А цены на нефть в 2007-8 не помните? Поэтому и не брал. 2011-2014 сейчас не помню, что там было, искать и вспоминать не буду. Может, мы ещё вспомним цены конца 80-х, которые способствовали развалу Союза? Цены 2015-2018 вполне "обычные", средние.
Тому шо я не певен шо в цьому випадку заяви путіна брехливі трохи підождем пару тижнів побачим хто там кого в оточення взяв...
Ну то так ... "Путін хоче миру" та 2-3 тижні ) почекаємо
От тільки, зараз і 2-3 тижні - це різні поняття. Щоб тобі так наливали ... не зараз, а може через 2-3 тижні І жінки так давали ... не зараз, а може через 2-3 тижні
pesikot написав:Китай не купує російську нафту ? Чи купує ? Поставки комплектуючих до дронів в Росію, Китай також робить То де нейтральний ?
А ми комплектуючі де купуємо? Виходить Китай наш союзник і ворог рф)) ЄС теж купує нафту від рф, виходить вони союзники русні? Як і всякі Грузії, казахстани, узбекістани і половина Азії що продають рф товари подвійного призначення. "Кругом одни враги"
Ти зараз з ким розмовляв ? )
Китай нейтральний чи ні ? На таке просте питання не можешь відповісти, що заважає ? )
PS. Хоча мені, оце дитсадочок від хом"ячків-зрадунців - подобається. Хом"ячкі, вашою істерикою я задоволений, продовжуйте )
Бо коли немає аргументів - переходят на особистості )
pesikot написав:Давай порахуємо ... ти писав, наче з ТЦК забрати 50 куе за 6 осіб 50 куе/6 = 8.(3) куе Переправити = 5 куе. 5 куе на 6 = 30 куе
Як ж писав "порахуємо по мінімальному прайсу", читати вмієш? Викопай свій тунель і бери по 20 куе, якщо тобі здається що задешево. Коли людина вже ТЦК, то це вже інший рівень ризику прокрутитись на фарш, тому й ціна більше. В навч. частині ще більша, а на лінії БЗ тим паче