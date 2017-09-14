Запланований Будапештський саміт між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним було скасовано через те, що Росія відмовилась від компромісів щодо її вимог до України.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на інформовані дипломатичні джерела. Рішення про скасування саміту в Будапешті ухвалили після напруженої телефонної розмови між провідними дипломатами США та Росії.
Причиною скасування стало те, що Москва надіслала до Вашингтона меморандум із жорсткими умовами, які Вашингтон не був готовий прийняти, зазначає видання.
"Путін хоче миру" (с) Bandrelog
Schmit, ти постійно писав, що Трамп з Пуіним все порішав, домовленності є. Тільки Зеленський не погодився
По факту, це Путін ні на що не згодний і це є головна причина
pesikot написав:Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що "впали уламки" БпЛА на території ТЕЦ в обласному центрі, що призвело до пошкодження обладнання електропостачання.
По пошкодженням в Орлі оптимізм перебільшений дуже. Читав місцеві ТГ-канали зранку і зараз - ніякого жаху там нема ні в повідомленнях, ні в коментах. Так, вночі був вибух, але, схоже, лише шибки побило. Повідомлення по решті підстанцій є сенс розглядати так само скептично. Коли нема перемоги, пропаганда її створює.
п.с. колега, а що сталося з вашим аватаром? Хтось поцупив? Можу запропонувати вам комплект з зображень марок серії про тварин пошти Монголії "монгол шуудан", або бразильских з динозаврами.
flyman, четвертий рік поспіль у нас ці проблеми, а ви досі чекаєте на "їхати", коли вас попереджали готуватися до "своїм ходом"?
Пані Флер, скажіть, готуватися мав лише Флай? Бо я чув від зе-влади, що мільярди освоєні, допомога отримана, все посилено, введено і до кінці року ще буде введено, до обстрілів готові, все захищено, будемо відповідати. А тепер виявляться, якісь маленькі флаї по всій країні винуваті, бо їх попереджали. А для чого тоді держава взагалі? В яких сферах громадяне ще мають підміняти самостійно функції держави, її органів? А до того ж зазвичай це карається згідно з ККУ. Додатково питання з зірочкою: як мали підготуватися пенсіонери з пенсіями 3-5 тис? Придбати інвертори, АКБ, сонячні панелі, може буржуйу на восьмому поверсі встановити і дров скласти в ліфті. Ви ж цю "підготовку" мади на увазі? Наскільки це реально зробити пенсіонерам чи ВПО? Чи ви вже для них побудували заводи по спалюванню біосміття? І про попередження взагалі: ще ж САМ зілінський попереджав, що війни не буде, спокійно їжте м'ясо на шампурах. Теж було попередження, як ви пишете.
Не вперше прошу вас нагадати, в якій галузі у вас наукова ступінь?