Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Саміт Трампа і Путіна скасували через жорсткі вимоги РФ щодо України, - FT
Запланований Будапештський саміт між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним було скасовано через те, що Росія відмовилась від компромісів щодо її вимог до України.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на інформовані дипломатичні джерела. Рішення про скасування саміту в Будапешті ухвалили після напруженої телефонної розмови між провідними дипломатами США та Росії.

Причиною скасування стало те, що Москва надіслала до Вашингтона меморандум із жорсткими умовами, які Вашингтон не був готовий прийняти, зазначає видання.


"Путін хоче миру" (с) Bandrelog

Schmit, ти постійно писав, що Трамп з Пуіним все порішав, домовленності є.
Тільки Зеленський не погодився

По факту, це Путін ні на що не згодний і це є головна причина
pesikot
 
Повідомлень: 12461
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 16:57

  pesikot написав:Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що "впали уламки" БпЛА на території ТЕЦ в обласному центрі, що призвело до пошкодження обладнання електропостачання.


По пошкодженням в Орлі оптимізм перебільшений дуже. Читав місцеві ТГ-канали зранку і зараз - ніякого жаху там нема ні в повідомленнях, ні в коментах. Так, вночі був вибух, але, схоже, лише шибки побило. Повідомлення по решті підстанцій є сенс розглядати так само скептично. Коли нема перемоги, пропаганда її створює.

п.с. колега, а що сталося з вашим аватаром? Хтось поцупив? Можу запропонувати вам комплект з зображень марок серії про тварин пошти Монголії "монгол шуудан", або бразильских з динозаврами.
whois2010
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 89 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:00

  fler написав:
  flyman написав:
  fler написав:Вам шашечкі чи їхати?

якщо це "їхати" то краще "пішком постояти"

flyman, четвертий рік поспіль у нас ці проблеми, а ви досі чекаєте на "їхати", коли вас попереджали готуватися до "своїм ходом"?

Пані Флер, скажіть, готуватися мав лише Флай? Бо я чув від зе-влади, що мільярди освоєні, допомога отримана, все посилено, введено і до кінці року ще буде введено, до обстрілів готові, все захищено, будемо відповідати.
А тепер виявляться, якісь маленькі флаї по всій країні винуваті, бо їх попереджали. А для чого тоді держава взагалі? В яких сферах громадяне ще мають підміняти самостійно функції держави, її органів? А до того ж зазвичай це карається згідно з ККУ.
Додатково питання з зірочкою: як мали підготуватися пенсіонери з пенсіями 3-5 тис? Придбати інвертори, АКБ, сонячні панелі, може буржуйу на восьмому поверсі встановити і дров скласти в ліфті. Ви ж цю "підготовку" мади на увазі? Наскільки це реально зробити пенсіонерам чи ВПО? Чи ви вже для них побудували заводи по спалюванню біосміття?
І про попередження взагалі: ще ж САМ зілінський попереджав, що війни не буде, спокійно їжте м'ясо на шампурах. Теж було попередження, як ви пишете.

Не вперше прошу вас нагадати, в якій галузі у вас наукова ступінь?
whois2010
 
Повідомлень: 1048
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 89 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:01

  Banderlog написав:це були конкуруючі ідеї. Не мож тільки розглядати червоний гулаг окремо без конкуруючої "білої" ідеї.

То ти у нас комуняка, а наче з Буковини )

  Banderlog написав:Яка була б ця територія якби перемогли білі? Чи були б масові розстріли? Продразвьорстка і голод? Білі концлагеря? Чи вступили б білі в 2 світову війну з масовими жертвами?

Забагато "якщо", особливо, якщо ми говоримо про історичні факти.
Може воно б і було так, а може і ні.

Але сталося, як сталося і в історії маємо червоний гулаг, а не білий
  Banderlog написав:Першу світову заварили удачно і без фашистів та комуняк. )

Тільки "білі" до першої світової не мають жодного відношення, це вийшов великий шкандаль в імператорських родинах

Але другу світову почали нацисти (а Германії був нацизм, фашизм був в Італії) та червоні комуняки
pesikot
 
Повідомлень: 12461
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
