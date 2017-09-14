flyman, четвертий рік поспіль у нас ці проблеми, а ви досі чекаєте на "їхати", коли вас попереджали готуватися до "своїм ходом"?
Пані Флер, скажіть, готуватися мав лише Флай? Бо я чув від зе-влади, що мільярди освоєні, допомога отримана, все посилено, введено і до кінці року ще буде введено, до обстрілів готові, все захищено, будемо відповідати. А тепер виявляться, якісь маленькі флаї по всій країні винуваті, бо їх попереджали. А для чого тоді держава взагалі? В яких сферах громадяне ще мають підміняти самостійно функції держави, її органів? А до того ж зазвичай це карається згідно з ККУ. Додатково питання з зірочкою: як мали підготуватися пенсіонери з пенсіями 3-5 тис? Придбати інвертори, АКБ, сонячні панелі, може буржуйу на восьмому поверсі встановити і дров скласти в ліфті. Ви ж цю "підготовку" мади на увазі? Наскільки це реально зробити пенсіонерам чи ВПО? Чи ви вже для них побудували заводи по спалюванню біосміття? І про попередження взагалі: ще ж САМ зілінський попереджав, що війни не буде, спокійно їжте м'ясо на шампурах. Теж було попередження, як ви пишете.
Не вперше прошу вас нагадати, в якій галузі у вас наукова ступінь?
Shaman написав:що нацисти конкурували з комуняками - це зрозуміло, наслідки цієї конкуренції всі знають...
альтернативна історія - дуже широкий простір для фантазій, тому це не до мене але Голодомор в срср був, а в Польщі та на Буковині - не було. як власне й Англія та США обійшлися без цих системних звірств на відміну від срср.
голод в Мадрасі, в Ірландії, білі і пушисті (як там із індіанцями?), "Грона гніву" чули, а про "Розвіяні вітром", "Хижина дядька Тома"?
"Это коммунистическая пропаганда"
Это - "а у вас в америке негров линчуют", классическое )
Мобілізований збив прикордонника, прорвав кордон та втік до Угорщини. За кермом перебував 38-річний адвокат із Берегівського району Едуард Пуканич, мобілізований у червні до 355-го навчального мехполку ЗСУ. Він є свідком у кримінальному провадженні за фактом переправлення через кордон екс-голови Конституційного суду України Олександра Тупицького.
"Поліція кружляє навкого навчальних центрів" (с)
так кружляє, що аж до кордонів доїзжають втікачі
PS. Взагалі, в новині чудово все, кожне слово.
PPS. Ти принципово не даешь посилання ? )
ми зараз кажемо про Голодомор 33 року, який був створений штучно, й якби не дії влади, то наслідки були б зовсім іншими. в Польщі його не було ж?
Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу.
Зберігання, носіння, використання та застосування вогнепальної зброї та озброєння військовослужбовцями і працівниками Державної прикордонної служби України здійснюються після проходження ними спеціальної підготовки.
Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України мають право застосовувати вогнепальну зброю для:
1) відбиття нападу на військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю;
2) захисту осіб від нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю;
3) звільнення заручників або осіб, незаконно позбавлених волі;
4) відбиття нападу на об’єкти, що перебувають під охороною (у тому числі пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду-виїзду, місця тимчасового розташування підрозділів і прикордонних нарядів), службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення;
5) затримання особи під час вчинення нею злочинного діяння, відповідальність за яке передбачена законом, яка намагається здійснити втечу;
6) затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з використанням зброї та/або інших засобів, що створюють загрозу життю і здоров’ю людини, а також озброєної особи, яка погрожує застосувати зброю або інші предмети, що загрожують життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
7) зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю і здоров’ю військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України та/або інших осіб;
У тебе є докази, що було по-іншому ?
Letusrock написав:здається ти керуєшся агітаційними плакатами-інструктиціями для прикордонників часів ссср "когда вы видите что догнать нарушителя невозможно, стреляйте в него на поражение, чтобы не дать ему возможность попасть на территорию капиталистического государства."
Не за віком, не за місцезнаходженням ти ніяк не можешь знати про ці плакати )
Letusrock написав:навіть чат gps розумніший за тебе:
Коли відсутній свій інтеллект, то починають користуватись штучним
Ти дієшь по шаблону - твоя брехня, отримав за брехню, нова твоя брехня, отримав за брехню, істерика та chat gpt і перехід на особистості
pesikot написав:Губернатор Орловської області Андрій Кличков повідомив, що "впали уламки" БпЛА на території ТЕЦ в обласному центрі, що призвело до пошкодження обладнання електропостачання.
По пошкодженням в Орлі оптимізм перебільшений дуже. Читав місцеві ТГ-канали зранку і зараз - ніякого жаху там нема ні в повідомленнях, ні в коментах. Так, вночі був вибух, але, схоже, лише шибки побило. Повідомлення по решті підстанцій є сенс розглядати так само скептично. Коли нема перемоги, пропаганда її створює.
І світло у них є, і теплопостачання є ... І ти свій робочий час витрачаєшь не на свій бізнес, а на читання пабліків )
whois2010 написав:п.с. колега, а що сталося з вашим аватаром? Хтось поцупив? Можу запропонувати вам комплект з зображень марок серії про тварин пошти Монголії "монгол шуудан", або бразильских з динозаврами.
Криса на форумі завелась, зжерла мій аватар )
Збирати податки, судити , бусифікувати... я нікому нічого не винен(с)