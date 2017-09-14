RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1563315634156351563615637>
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:24

  ЛАД написав:
  Shaman написав:............
ви вдалися до цього аргументу "нецікаво", бо я на ваші головні побрехеньки наводжу аргументи, які ви не в змозі спростувати. а у вас в голові "найсмачніший пломбір" та "негрів лінчують". тому ТРЕБА домовлятися з Рашею, бо без Раші українець не зможе жити. зможе, й чим швидше оця маячня й популізм в головах закінчиться, тим легше буде далі жити. що руські й розуміють, тому й намагаються нам максимально нашкодити - а дехто все шукає, як же їм догодити.

тому так, довести щось зазомбованому совку НЕМОЖЛИВО. та й не маю такої мети - а от цю вашу маячню та брехню буду все одно спиняти... 8)

Подтверждаете гордое звание инструктора райкома по идеологии? :)
Так это здесь уже все поняли.
Сверхценными идеями не страдаете?

адекватні люди не сперечаються зі мною по основних думках.

ви ж насправді розумієте, що якщо й пропагандист, то це як пропагують здоровий спосіб життя. так я теж пропагую таку організацію суспільства, яка дозволяє підтримувати пристойний рівень життя.

а різні ІПСО, ухилянти, бігунці - які лише намагаються довести, що в Україні все погано, й буде лише гірше, які намагаються максимально очорнити мобілізацію, досягнення ЗСУ - звісно вони намагаються накидати на мене. як й ви без аргументів, аби накинути.

ми ж домовились, ви визнали, що ваш рівень розуміння складних соціально-економічних питань не дозволяє вам дискутувати зі мною з цих питань, тому ви зливаєтесь автоматично. на цьому й зупинимось ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10271
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:27

  whois2010 написав:А тепер виявляться, якісь маленькі флаї по всій країні винуваті, бо їх попереджали. А для чого тоді держава взагалі? В яких сферах громадяне ще мають підміняти самостійно функції держави, її органів?

Да ти мамкін бізнесмен, який все чекає допомоги від держави, який мислить як собі купити беху за 50 куе, а своїм працівникам - 500 уе і нехай радіють.

А ще краще найняти ВПО, щоб ті за їжу працювали
Але навіть ВПО зрозуміло, з ким будуть мати справу

  whois2010 написав:Додатково питання з зірочкою: як мали підготуватися пенсіонери з пенсіями 3-5 тис? Придбати інвертори, АКБ, сонячні панелі, може буржуйу на восьмому поверсі встановити і дров скласти в ліфті. Ви ж цю "підготовку" мади на увазі?

Як переживаешь за пенсіонерів, біднесенький

А коли податки оптимізуешь, то думаешь про пенсіонерів ? чи про беху думаешь ?
pesikot
 
Повідомлень: 12476
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пенсіонерам є пункти незламності.
Hotab
 
Повідомлень: 16980
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2527 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:31

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ти здивуєшься, але при незаконному перетину кордону, в будь-яку сторону, можуть вбити

серйозно, і де це написано?...

коли в Дніпрі застрелили того довбня, який бикував та здійснив напад на поліцейських - ти ж напевне був серед тих, хто волав - як посміли?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10271
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

й будні диктатури
Певице Наоко и гитаристу Stoptime дали еще 13 суток ареста. Барабанщика группы Stoptime задержали по выходу из спецприемника и держат в ОВД

й йдуть розмови, що вони можуть поїхати на 8-15 років розважати сокамерників десь там на Півночі.

тут звісно зараз почнуть розповідати - а не треба висовуватися, он дехто більшість свідомого життя прожив при автократії - й нічого, живуть собі. а потім "произошла чудовищная ошибка". по Монтян здається вже "ошиблись"...
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 31 жов, 2025 17:36, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10271
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:33

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ти здивуєшься, але при незаконному перетину кордону, в будь-яку сторону, можуть вбити

серйозно, і де це написано?...

коли в Дніпрі застрелили того довбня, який бикував та здійснив напад на поліцейських - ти ж напевне був серед тих, хто волав - як посміли?..

Бетон точно волав - як посміли ?

Шуба спершу волав, потім обачливо змінив свою думку
pesikot
 
Повідомлень: 12476
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:36

Ще у пенсіонерів є діти, які допомагають своїм батькам ...
pesikot
 
Повідомлень: 12476
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:38

  Shaman написав:а потім "произошла чудовищная ошибка". по Монтян здається вже "ошиблись"...


pesikot
 
Повідомлень: 12476
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:40

  pesikot написав:
  Shaman написав:коли в Дніпрі застрелили того довбня, який бикував та здійснив напад на поліцейських - ти ж напевне був серед тих, хто волав - як посміли?..

Бетон точно волав - як посміли ?

Шуба спершу волав, потім обачливо змінив свою думку

тут зрозуміло - вони ж здорові, звикли тиснути нахабністю та розмірами (до серйозного конфлікту звісно, там розміри не допомогли б). а ще напевне вони категорично проти легалізації зброї - а то як же вони права качати будуть? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10271
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1671 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну



"Как хорошо в оккупации" (с)
pesikot
 
Повідомлень: 12476
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 1563315634156351563615637>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, Shaman, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 144311
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 335671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1023439
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.