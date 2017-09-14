RSS
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 17:55

А зараз Флайман в 55 ще «горяч» і мріє про філіпінку 12-річн

andrijk777
Ну тут на гілці піднімали тему, що 80-85 років тому після 40 років вже був не воїн, дід по суті.
Так це 80 років тому. А кілька сот тому?? Чи тисяч .
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:03

  Hotab написав:andrijk777
Ну тут на гілці піднімали тему, що 80-85 років тому після 40 років вже був не воїн, дід по суті.
Так це 80 років тому. А кілька сот тому?? Чи тисяч .

Звичайно, після 40 років вже не воїн а дід, це що 80 років тому, що 2000 років тому.
Зараз можливо це міняється, бо керувати дроном і натискати на кнопочки можна і в 50 і в 60. А бігати і махати мечем і щитом в 60 вже нереально майже нікому.

Людина не сильно змінилась за 2000 років, зброя - змінилась сильно.
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:11

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:andrijk777
Ну тут на гілці піднімали тему, що 80-85 років тому після 40 років вже був не воїн, дід по суті.
Так це 80 років тому. А кілька сот тому?? Чи тисяч .

Звичайно, після 40 років вже не воїн а дід, це що 80 років тому, що 2000 років тому.
Зараз можливо це міняється, бо керувати дроном і натискати на кнопочки можна і в 50 і в 60. А бігати і махати мечем і щитом в 60 вже нереально майже нікому.

Людина не сильно змінилась за 2000 років, зброя - змінилась сильно.


Це ж раніше, в поминулому сторіччі, "жінка 30 років - це жінка бальзаківського віку"

Зараз деякі 40-річні жінки - ще ті вогники )

А так - змін не відбулось )
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ну допустим я був б не в запорізькій коло оріхова


на запорізький мій родич вже 3.5 роки, влітку на 3 тижні був у відпустці
тобі давали відпустку?
Повідомлення Додано: Пон 03 лис, 2025 18:11

  Hotab написав:BIGor
А вони жили до 60?
Чи це як «віслюк і морквинка»?

Імператори жили і по 70 років. Раби були різні - "писемні" думаю могли і 60 років прожити.

Цікавий огляд зробив ШІ на ситуацію, дуже іронічно:
Рабів у Древньому Римі могли відпускати на волю, перетворюючи їх на вільновідпущеників (лібертинів). Це могло статися з різних причин: раб міг викупити себе, його могли звільнити за хорошу службу чи вчинок, або ж пану було невигідно його утримувати. Відпущені раби ставали неповноправними римськими громадянами, але їхні діти вже мали повні права.

Причини звільнення
Викуп: Раб міг самостійно назбирати необхідну суму, щоб викупити свою свободу.
Винагорода: Власник міг звільнити раба як винагороду за хорошу службу або добрий вчинок.
Невигідність утримання: Іноді раба відпускали, якщо його утримання ставало економічно невигідним для пана.

Статус вільновідпущеників
Статус: Після звільнення раб ставав вільновідпущеником (лібертином) і отримував статус неповноправного громадянина Риму.
Права: Вони не могли обіймати вищі посади або служити в армії, а їх участь у народних зборах була обмежена.
Обов'язки перед патроном: Вільновідпущеник мусив виявляти шанобливість до колишнього патрона, іноді частково працювати на нього або заповідати йому частину свого майна.
Права дітей: Діти вільновідпущеників народжувалися вільними і мали повні громадянські права.
