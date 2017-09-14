RSS
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 08:29

  Дюрі-бачі написав:У нас у владі точно жирафи: всі військові просили про контракти з чітким терміном служби наприкінці 2023, а їх введуть наприкінці 2025...


никаких читких не будет
болле того, с вас снимут липовое доцентство (ибо в истории, логике, не говоря о диалектике = 0) и пошлют на 5 лет блиндажи по новой границе копать
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 08:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Вечор перестав бути нудним. Мати яка не їде спершу за дитиною мій кумир року )

Дитина з садка нікуди не дінеться, а чоловік за той час може впасти і вдаритись о тупий предмет (якщо він занадто емоційно сприйняв свою участь у зйомках "луганського діпфейка")
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 08:58

  Letusrock написав:
  stm написав:Вечор перестав бути нудним. Мати яка не їде спершу за дитиною мій кумир року )

Дитина з садка нікуди не дінеться, а чоловік за той час може впасти і вдаритись о тупий предмет (якщо він занадто емоційно сприйняв свою участь у зйомках "луганського діпфейка")

:lol:
Все вже, тіло віддали. Мабуть неживе. То жінка з дитиною (чи без, дитина якось у цій історії як неживий предмет) вже планують виїхати закордон і "пожить нормально" 8)
stm
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:23

  Бетон написав:Жена привезла 15. Отдали тело домой в 7 утра

Самое дорогое в жизни - это глупость. За нее больше всего приходится платить.(с)
Якби жінка забрала дитину з садка самостійно, то гроші були б на своєму місці.

  Бетон написав:Единственный положительный и поучительный момент всей вчерашней истории, что он больше не будет диванным патриотом.
Ему его же государство больше, чем за пол миллиона, объяснило кто он.
И патриотизм резко сменился на желание бежать.

Де поділося твоє бажання тікати?

ПС. У нас виє тривога, ракетна небезпека.
fler
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Самое дорогое в жизни - это глупость. За нее больше всего приходится платить.(с)

це вона начиталась вашого оптимізму і втратила на мить пильність
навіть запах ковтка свободи зіграв поганий жарт
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:27

Російський удар по бійцях на Дніпропетровщині стався під час урочистостей з нагоди нагородження. Про це у понеділок, 3 листопада, повідомив журналіст ТСН Дмитро Святненко на своїй сторінці у фейсбук.
43-річний Володимир Святненко із позивним «Знахар» був пілотом БпЛА та служив у 35 окремій бригаді морської піхоти. За словами Дмитра Святненка, він загинув у тилу на Дніпропетровщині внаслідок балістичної атаки під час урочистого шикування. Зі слів журналіста, командування зібрало військових на плацу, щоб вручити нагороди.
«Його разом із побратимами зібрали на плацу, щоб нагородити. Зібрали найкращих. Найкращих пілотів і піхотинців бригади. У наказовому порядку. На відкритій місцевості. Прилетіла балістика. Історія недбальства (чи не недбальства) повторилась»

Якраз під другу річницю удару по шикуванню 128-ї бригади. А які тоді були "удари пяткою в грудь" що тіпа все, більше жодних шикувань, заборонимо, покараємо
Стосовно винних по інциденту з 128-ю, за ці два роки все ще "розслідування триває"
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:30

  flyman написав:
  fox767676 написав:Польський уряд у лондонському екзилі теж Черчилю казали "ми не лохи щоб чумазим радянським українцям Львів віддавати, так Сталіну й передайте". У підсумку фіни у вільному світі , а ПНР на 40 років за "залізною завісою".

менталітет не проп'єш


з усіх варіантів, слов'яни, та особливо українці, завжди оберуть найгірший
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Я за малой поехал в садик. Сидел, пока мать по мусаркам ездит
Я конечно в шоке, какие все злорадные. Подверждаете тезис об украинцах

Я не злорадний. Просто дивуюся з людей, які зашугують себе й інших. Якого **а вважати, що мобілізація = смерть.
Я он вже майже 3 роки як мобілізований. Навтіь на форумі пишу час відч асу
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:43

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:Польський уряд у лондонському екзилі теж Черчилю казали "ми не лохи щоб чумазим радянським українцям Львів віддавати, так Сталіну й передайте". У підсумку фіни у вільному світі , а ПНР на 40 років за "залізною завісою".

менталітет не проп'єш


з усіх варіантів, слов'яни, та особливо українці, завжди оберуть найгірший

це з точки зору "раціонально" мислення
Востаннє редагувалось flyman в Вів 04 лис, 2025 09:44, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Бетон
Это делается вовсе не для мобилизации.
Жена привезла 15.


15 кеша є хоч би в 10% домогосподарств . Тому таки для мобілізації. Але якщо дуже страшно, то можна нести канєш 15.. Якби мені носили, і я б може брав. Не носять!! :lol:
