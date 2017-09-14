|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:46
Hotab написав:
Та нема в тих коментарях ніякого «дєйствітєльно».
Він навіть невідомо ще буде на фронті, чи в тилу. А якщо і на фронті, може принесе гору користі країні і живим-здоровим героєм повернеться. Через півроку, по закінченню війни.
На якому фронті нах? БЗВП півтора місяця, потім ще в бригаді будуть вчити мінімум місяць, а то й всі три.
sashaqbl
Повідомлень: 2349
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:47
ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
У меня нет никакого эксклюзивного права трактувати історію.
Так же, как и ни у кого здесь.
Но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты, а не просто лозунги, как это делаете вы. И, по крайней мере, стараюсь
придерживаться объективности.
То, что в советские времена история искажалась, я, вроде, писал тоже. Или вы читать разучились?
цитати і цифри різні бувають, он різні "рашувтудей" і їм подібні он теж якісь цифри і цитати наводять, і що?
і читати схоже, розучилися, ви. але не розучилися, на жаль, хамити. можете навести саме мої лозунги? якщо ви такого не наведете, значить лад рідкісний звіздобол і з нього вибачення.
А вы, оказывается, слушаете "рашувтудей" і їм подібні".
Остальное по принципу: "Обвиняй другого в своих грехах".
Мог бы вам дать хорошую характеристику, но не буду опускаться до вашего недосягаемого уровня.
Вибачатися перед вами мне не за что, ничего плохого или оскорбительного я вам не написал. Когда надо и есть за что, я прошу прощения без дополнительных просьб. Можете найти примеры.
По поводу ваших высказываний.
Я мог бы расстроиться, если бы такое написал человек, которого я уважаю. Правда, люди, которых я уважаю, так не написали бы. От вас я ничего другого не ожидал.
ну от нахіба перекручувати? я "рашувтудей" привів як приклад виключно для того, щоб показати цінність вашого "но я, когда пишу, привожу доказательства - цифры и цитаты". так шо ваше "обвиняй другого в своих грехах" на себе приміряйте.
тепер по суті - ваше "іскажать історію", "альтернатівная історія", "пєрєпісивать історію" це слово в слово з того, що говорять зараз рашисти і використовують це в т.ч. щоб йти на нас війною. ви з ними одного поля ягода. ви і досі напевно все ще шукаєте "хороших руських", як в 22у. хоча від вас я теж нічого іншого і не очікував. а ваша повага чи неповага мені якось глибоко по ...ю. за себе переймайтеся.
але про що це я, як писав один учасник форуму, поважний учасник, "ладу ви всеодно нічого не доведете" (с).
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Вів 04 лис, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat
- Повідомлень: 1676
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 283 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:47
Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
. А чем это объяснялось в действительности...
Не скажу про Голодомор, бо до Закарпаття вони, слава Богу, не добрались. Але в 45 влаштували міні голод з основною метою - зламати волю селян до бунту прости колгоспів і відібрати в них ресурси необхідні для самостійного виживання без допомоги держави.
1 прадід загинув у війні проти червоних, бо розумів, що його будуть "розкуркулювати", інший навпаки - одним із перших пішов в систему, поки інші не зрозуміли що до чого.
Ничего не могу сказать о Закарпатье, но, может быть, второй прадед умнее?
ЛАД
Повідомлень: 37234
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:52
flyman написав:
це з точки зору "раціонально" мислення
приймається
з т.з. наповнення фолкльорного фонду з дум та пісень про тяжку долю кріпаків логіка працююча
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 04 лис, 2025 09:52, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлень: 4708
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 09:52
Letusrock написав: stm написав:
Вечор перестав бути нудним. Мати яка не їде спершу за дитиною мій кумир року )
Дитина з садка нікуди не дінеться, а чоловік за той час може впасти і вдаритись о тупий предмет (якщо він занадто емоційно сприйняв свою участь у зйомках "луганського діпфейка")
Тупий предмет вдарився об тупий предмет. Вибачте не втримався...
sashaqbl
Повідомлень: 2349
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:00
sashaqbl написав:
Якого **а вважати, що мобілізація = смерть.
Я он вже майже 3 роки як мобілізований. Навтіь на форумі пишу час відч асу
Вибірка з мого шкільного класу, було 28 однокласників, з який 14 хлопців.
З тих кого знаю, 3 в ЗСУ: один зник безвісті в перший рік на фронті, ще один загинув на другий рік, один в тилу (по здоровью з самої мобілізації). В мене така вибірка.
BIGor
Повідомлень: 10282
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1482 раз.
- Подякували: 1893 раз.
Бетон написав:
...........
Это делается вовсе не для мобилизации.
Жена привезла 15. Отдали тело домой в 7 утра
Единственный положительный и поучительный момент всей вчерашней истории, что он больше не будет диванным патриотом.
Ему его же государство больше, чем за пол миллиона, объяснило кто он.
И патриотизм резко сменился на желание бежать.
Диванный патриотизм он такой.
Просто патриот не отдавал бы 15, а просто пошёл служить.
Ну и странно слышать о патриотизме, даже диванном, от человека, который полгода не выходил из квартиры из страха перед мобилизацией.
Интересно, наши форумные записные патриоты тоже по полгода не выходят из квартиры?
Или давно подсуетились и у всех есть: "Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!"
P.s. Особенно понравился патриотичный комментарий:
Самое дорогое в жизни - это глупость. За нее больше всего приходится платить.(с)
Якби жінка забрала дитину з садка самостійно, то гроші були б на своєму місці.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 04 лис, 2025 10:06, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлень: 37234
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: ЛАД написав:
. А чем это объяснялось в действительности...
Не скажу про Голодомор, бо до Закарпаття вони, слава Богу, не добрались. Але в 45 влаштували міні голод з основною метою - зламати волю селян до бунту прости колгоспів і відібрати в них ресурси необхідні для самостійного виживання без допомоги держави.
1 прадід загинув у війні проти червоних, бо розумів, що його будуть "розкуркулювати", інший навпаки - одним із перших пішов в систему, поки інші не зрозуміли що до чого.
Ничего не могу сказать о Закарпатье, но, может быть, второй прадед умнее?
а в мене навпаки:
- один дід з багатої сімї землевласників, від війни пропетляв, потім родину розкуркулили, але дід зміг прилаштуватись і прожити досить забезпечене та довге життя (побудував два будинки і мав біля 50 тис рублів на зберкнижці на кінець 80-х)
- другий з пролетаріату, наслухався пісень від політруків і пішов 18-річним на війну в кінці 44-го, отримав поранення та інвалідність, ні фізично ні психологічно оправитись так і не зміг, помер у 53 роки
ЛАД написав:
Или давно подсуетились и у всех есть: "Окончательная бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!"
тільки так а не інакше.
Єдиний хто тут спочатку на форумі патріот, а потім пішов без слова служити - це sashaqbl
Letusrock
Повідомлень: 2768
З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:13
а мого діда спочатку поляки чуть не вбили (прадіда вбили)
потім бандерівці експропріювали , потім власівці
потім німці село спалили
потім знову бандерівці експропріювали
і лише потім комуністи
тому згадуючи про часи коли гутаперчиво-помаранчеві східнячки та пасивні київські патріоти гигикали про "валинская рєзня"
я дуже радію спробам їх бусифікації та експроприації, булінгу в польщі
fox767676
Повідомлень: 4708
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 424 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: Вів 04 лис, 2025 10:22
Letusrock написав:
..........
а в мене навпаки:
- один дід з багатої сімї землевласників, від війни пропетляв, потім родину розкуркулили, але дід зміг прилаштуватись і прожити досить забезпечене та довге життя (побудував два будинки і мав біля 50 тис рублів на зберкнижці на кінець 80-х)
- другий з пролетаріату, наслухався пісень від політруків і пішов 18-річним на війну в кінці 44-го, отримав поранення та інвалідність, ні фізично ні психологічно оправитись так і не зміг, помер у 53 роки
..........
Це не навпаки.
Это просто другая ситуация.
А в кінці 44-го он вряд ли мог не пойти.
Єдиний хто тут спочатку на форумі патріот, а потім пішов без слова служити - це sashaqbl
Ну, не единственный.
Был ещё freeze
. Кстати, куда он пропал? Может, кто знает, как у него дела? Есть ещё Сибарит
. Он, правда, кулаком в грудь себя не бил, но служить пошёл. Есть Banderlog
, который не расписывается в патриотизме, но служит. Есть slon nosov
. Может, ещё кого пропустил, простите.
ЛАД
Повідомлень: 37234
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
