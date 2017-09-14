sashaqbl написав:А як на мене, то Бетон якусь хрень говорить.
Можна припустити, що є різні варіанти: -умовно "чєсна" бусифікація для виконання добових норм поставок "ресурсу" -гібрідний варіант з бараком попереднього утримання і добою на приняття рішення - відкупаєшся/не відкупаєшся. І в такому випадку вірю і в суму 25к(якщо красти, то мільйон): людина залякана і віддасть останнє. А хто не віддасть, теж норм - поповнить добову норму поставки "ресурсу". - варіант повного беззаконня, який нещодавно показали воєни третьої штурмової, з викраданням людей, майна, тортурами.
Letusrock написав:Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе. в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити
Я в серпні мав відпустку, вирішив на день в гори сходити. Телефон і документи завтикав вдома. Прийняли мене у Воловці на вокзалі, відвезли в ТЦК, там поряд. І просидів 6 годин, поки дружина привезла документи. Зі мною там було 6 "бусифікованих". Зробив пару висновків. Перше - у всіх: неоновлені дані, не пройдена ВЛК. Тобто перед тим як їх везти, документи перевіряли. Друге - в одного з бусифікованих брат був у роті охорони. Але не порішав. Тобто корупція трошки перебільшена. Третє - було двоє обмежено придатних з непройденим ВЛК. Один поїхав на ВЛК. І пройшов скоріш за все. Другий написав клопотання про проходження ВЛК за місцем проживання. І його відпустили. І це якось не корелюється з тими історіями, що Бетон пише. При тому, що це був забитий райцентр на Закарпатті, я не думаю, що в Києві гірше.
По тем случаям, которые я знаю, согласен с вами. Но, возможно, в случае Бетона это всё же не ТЦК и не менты, а кто-то, маскирующийся под них. А всяких случаев сейчас и далее может быть много. Сравнительно недавний пример:
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 октября возле пункта обмена валют в центре Харькова трое неизвестных в военной форме и балаклавах насильно посадили 32-летнего мужчину в автомобиль «Mercedes-Benz Vito» без номеров и вывезли в неизвестном направлении.
«В салоне авто нападающие связали потерпевшего пластиковыми стяжками, избивали его и угрожали оружием. Они отобрали 14600 евро, а затем, удерживая мужчину в подвальном помещении, заставили его перевести на их криптокошельки более 83000 долларов», — отметили правоохранители.
Установлено, что мужчину удерживали несколько часов. После этого его высадили на обочине дороги в поселке Безлюдовка.
В полиции разоблачили лица вероятных нападающих, это мужчины — 30, 34 и 39 лет, среди которых — военнослужащий. .....
andrijk777 написав:Маючи "лишній мільйон" хіба не можна було раніше оформити якесь інвалідство дружині чи щось інше?
andrijk777 написав:Ок, а якщо нічого не платиш то везуть в ТЦК. А не простіше/дешевше/надійніше відкупитись в ТЦК, маючи "людей на високому рівні" + мільйон?
зазвичай навпаки, в ментів найдешевше, потім бус, потім приміщення тцк (найдорожче). А тут якісь дивні менти
Якщо мільйон останній, то можна мільйон поділити на 5 купок по 200К. А за 200К можна було раніше оформити інвалідство дружині чи навіть злиняти з країни чи влаштуватись на роботу де дають бронь.
А в ТЦК скільки? 2 мільйони. І що, багато платять 2 мільйони? По-моєму одиниці. То навіщо цю тему так роздувати, раз це стосується одиниць? І далі - якщо такі розцінки дійсно є, то очевидно переважна більшість йде воювати, а не відкупляється. То і проблеми "корупції" виходить як немає особливо.
andrijk777 написав:Якщо мільйон останній, то можна мільйон поділити на 5 купок по 200К. А за 200К можна було раніше оформити інвалідство дружині чи навіть злиняти з країни чи влаштуватись на роботу де дають бронь.
не можна: тоді не буде трагічних історій про страшні ТЦК.
flyman написав:........... в тас теж ростуть проценти жирів у маслах
Вам как поклоннику Милея. Не совсем для этой ветки, но не знаю в какую лучше.
Вот Милей с бензопилой до выборов. Вот он поет "хава нагила" на сцене после выборов. Но, например, мало кто знает о президенте Уругвая в 2010-2015 годах, который был ментором для последующих лидеров страны и заложил модель длительного роста, не взирая на победу правых или левых сил. Речь о Хосе Мухика, который к сожалению недавно умер. Блестящий пример платоновского "царя-философа". Человек с большой буквы, который 90% своей зарплаты отдавал на благотворительность. Это, конечно, не Милей, который потратил 50 тыс дол на клонирование своего мастифа, при чем дал клонам имена экономистов-либертарианцев: Милтона (Фридмана), Мюррея (Ротбарта) и Лукаса (Роберта Лукаса-младшего). .......... Он не снижал социальные расходы как Милей, а увеличил их в структуре госбюджета с 60% до 75% в 2013-м. При нем уровень безработицы снизился с 13% до 7%. Минимальная зарплата выросла в 2,5 раза. Один из акцентов - стимул внутреннего и внешнего инвестирования. При этом он дерегулировал экономику и снижал уровень административного вмешательства государства. ......... Например, Милей уничтожает профсоюзы и трудовую этику, устанавливая за лидерами профсоюзов слежку спецслужб (на работу которых не жалеет госфинансирования), а Мухика, наоборот, развивал систему защиты трудовых прав. По данным Международной конфедерации профсоюзов сейчас Уругвай - самая прогрессивная страна в Латинской Америке в контексте соблюдения «основных трудовых прав, включая свободу объединений, право на коллективные переговоры и право на забастовку». Но это не приводит к сокращению частных инвестиций, а наоборот, усиливает их. Важные идеи Мухико: налог на концентрацию сельскохозяйственных земель (ICIR) и закон "ступенчатого" снижения НДС на социальные товары услуги, развитие в регионах страны отделений Технологического университета. ...... Уругвай - это самая безопасная страна Латинской Америки, с хорошо развитой инфраструктурой, медициной, образованием, устойчивым развитием и неплохим уровнем доходов (минимальная зарплата - более 400 дол, средняя - 900-1000 дол). В страну идут инвестиции и создаются рабочие места. При чем, не на "либертарианском" движке.
В завершение темы по Уругваю. ВВП на душу населения там - 24 тыс дол. Это почти уровень современной Польщи и в 4-5 раз больше, чем в Украине. В два раза больше, чем в соседней Аргентине. Чем "миксовый социализм" Уругвая отличается от аргентинского либертарианства? Модель Уругвая - это сокращение (минус) по государственному регулированию экономики и плюс (рост) социальных расходов бюджета. Либертарианство - это два минуса, по регулированию и социальным расходам.