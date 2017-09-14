RSS
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:25

  sashaqbl написав:А як на мене, то Бетон якусь хрень говорить.

Можна припустити, що є різні варіанти:
-умовно "чєсна" бусифікація для виконання добових норм поставок "ресурсу"
-гібрідний варіант з бараком попереднього утримання і добою на приняття рішення - відкупаєшся/не відкупаєшся. І в такому випадку вірю і в суму 25к(якщо красти, то мільйон): людина залякана і віддасть останнє. А хто не віддасть, теж норм - поповнить добову норму поставки "ресурсу".
- варіант повного беззаконня, який нещодавно показали воєни третьої штурмової, з викраданням людей, майна, тортурами.
whois2010
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:25

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе.
в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити

А як на мене, то Бетон якусь хрень говорить.
Я в серпні мав відпустку, вирішив на день в гори сходити. Телефон і документи завтикав вдома. Прийняли мене у Воловці на вокзалі, відвезли в ТЦК, там поряд. І просидів 6 годин, поки дружина привезла документи.
Зі мною там було 6 "бусифікованих". Зробив пару висновків.
Перше - у всіх: неоновлені дані, не пройдена ВЛК. Тобто перед тим як їх везти, документи перевіряли.
Друге - в одного з бусифікованих брат був у роті охорони. Але не порішав. Тобто корупція трошки перебільшена.
Третє - було двоє обмежено придатних з непройденим ВЛК. Один поїхав на ВЛК. І пройшов скоріш за все. Другий написав клопотання про проходження ВЛК за місцем проживання. І його відпустили. І це якось не корелюється з тими історіями, що Бетон пише.
При тому, що це був забитий райцентр на Закарпатті, я не думаю, що в Києві гірше.
По тем случаям, которые я знаю, согласен с вами.
Но, возможно, в случае Бетона это всё же не ТЦК и не менты, а кто-то, маскирующийся под них.
А всяких случаев сейчас и далее может быть много.
Сравнительно недавний пример:
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 10 октября возле пункта обмена валют в центре Харькова трое неизвестных в военной форме и балаклавах насильно посадили 32-летнего мужчину в автомобиль «Mercedes-Benz Vito» без номеров и вывезли в неизвестном направлении.

«В салоне авто нападающие связали потерпевшего пластиковыми стяжками, избивали его и угрожали оружием. Они отобрали 14600 евро, а затем, удерживая мужчину в подвальном помещении, заставили его перевести на их криптокошельки более 83000 долларов», — отметили правоохранители.

Установлено, что мужчину удерживали несколько часов. После этого его высадили на обочине дороги в поселке Безлюдовка.

В полиции разоблачили лица вероятных нападающих, это мужчины — 30, 34 и 39 лет, среди которых — военнослужащий.
.....
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/10/17/v-tsentre-harkova-pohitili-muzhchinu-ego-derzhali-v-podvale-i-ukrali-97-tysyach/
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 15:36

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:Маючи "лишній мільйон" хіба не можна було раніше оформити якесь інвалідство дружині чи щось інше?

Часто буває що мільйон не "лишній" а "останній" і багато хто просто сподівається що якось воно буде, пронесе.
в багатьох відстрочка була в 2022/23/24 а потім чи закінчились підстави чи прикрили лавочку чи задорого стало продовжити
  andrijk777 написав:Ок, а якщо нічого не платиш то везуть в ТЦК. А не простіше/дешевше/надійніше відкупитись в ТЦК, маючи "людей на високому рівні" + мільйон?
зазвичай навпаки, в ментів найдешевше, потім бус, потім приміщення тцк (найдорожче). А тут якісь дивні менти

Якщо мільйон останній, то можна мільйон поділити на 5 купок по 200К. А за 200К можна було раніше оформити інвалідство дружині чи навіть злиняти з країни чи влаштуватись на роботу де дають бронь.

А в ТЦК скільки? 2 мільйони. І що, багато платять 2 мільйони? По-моєму одиниці.
То навіщо цю тему так роздувати, раз це стосується одиниць?
І далі - якщо такі розцінки дійсно є, то очевидно переважна більшість йде воювати, а не відкупляється. То і проблеми "корупції" виходить як немає особливо. :D
andrijk777
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Якщо мільйон останній, то можна мільйон поділити на 5 купок по 200К. А за 200К можна було раніше оформити інвалідство дружині чи навіть злиняти з країни чи влаштуватись на роботу де дають бронь.

не можна: тоді не буде трагічних історій про страшні ТЦК.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А в ТЦК скільки? 2 мільйони. І що, багато платять 2 мільйони?

у цьому випадку який озвучив Бетон - ціна космічна.
вихід з ТЦК - в районі 6-10 тис доларів ( а не мільйон чи два)
відкупитись від поліції до 500 баксів (Якщо план не горить)
  sashaqbl написав:тоді не буде трагічних історій про страшні ТЦК.

спитайте про "трагічні історії" ваших колег по ЗСУ та навіть депутатів які в студіях публічно озвучують такі самі плюс/мінус цифри
Letusrock
 
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 16:55

  flyman написав:...........
в тас теж ростуть проценти жирів у маслах
Вам как поклоннику Милея.
Не совсем для этой ветки, но не знаю в какую лучше.
Вот Милей с бензопилой до выборов.
Вот он поет "хава нагила" на сцене после выборов.
Но, например, мало кто знает о президенте Уругвая в 2010-2015 годах, который был ментором для последующих лидеров страны и заложил модель длительного роста, не взирая на победу правых или левых сил.
Речь о Хосе Мухика, который к сожалению недавно умер.
Блестящий пример платоновского "царя-философа".
Человек с большой буквы, который 90% своей зарплаты отдавал на благотворительность.
Это, конечно, не Милей, который потратил 50 тыс дол на клонирование своего мастифа, при чем дал клонам имена экономистов-либертарианцев: Милтона (Фридмана), Мюррея (Ротбарта) и Лукаса (Роберта Лукаса-младшего).
..........
Он не снижал социальные расходы как Милей, а увеличил их в структуре госбюджета с 60% до 75% в 2013-м.
При нем уровень безработицы снизился с 13% до 7%.
Минимальная зарплата выросла в 2,5 раза.
Один из акцентов - стимул внутреннего и внешнего инвестирования.
При этом он дерегулировал экономику и снижал уровень административного вмешательства государства.
......... Например, Милей уничтожает профсоюзы и трудовую этику, устанавливая за лидерами профсоюзов слежку спецслужб (на работу которых не жалеет госфинансирования), а Мухика, наоборот, развивал систему защиты трудовых прав.
По данным Международной конфедерации профсоюзов сейчас Уругвай - самая прогрессивная страна в Латинской Америке в контексте соблюдения «основных трудовых прав, включая свободу объединений, право на коллективные переговоры и право на забастовку».
Но это не приводит к сокращению частных инвестиций, а наоборот, усиливает их.
Важные идеи Мухико: налог на концентрацию сельскохозяйственных земель (ICIR) и закон "ступенчатого" снижения НДС на социальные товары услуги, развитие в регионах страны отделений Технологического университета.
...... Уругвай - это самая безопасная страна Латинской Америки, с хорошо развитой инфраструктурой, медициной, образованием, устойчивым развитием и неплохим уровнем доходов (минимальная зарплата - более 400 дол, средняя - 900-1000 дол).
В страну идут инвестиции и создаются рабочие места. При чем, не на "либертарианском" движке.
https://www.facebook.com/aleksej.kus.376278/posts/pfbid02bJA3SRm7fwRR2wSnA1PSVdxnjvtBckirLornmQKZoXDTRNtjkH3TZsCEPWbQ8h5ml
В завершение темы по Уругваю.
ВВП на душу населения там - 24 тыс дол.
Это почти уровень современной Польщи и в 4-5 раз больше, чем в Украине.
В два раза больше, чем в соседней Аргентине.
Чем "миксовый социализм" Уругвая отличается от аргентинского либертарианства?
Модель Уругвая - это сокращение (минус) по государственному регулированию экономики и плюс (рост) социальных расходов бюджета.
Либертарианство - это два минуса, по регулированию и социальным расходам.
https://www.facebook.com/aleksej.kus.376278/posts/pfbid02DzSj1EwDAmryWrEAUaXXqthRCHj3cXk5MKeXSWrNNYt1Pfg1X5Lrhvzedh8Ad2VPl
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 16:56

санітари лісу

  andrijk777 написав:тоді питань ще більше.

Зображення
flyman
