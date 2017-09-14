Вот Милей с бензопилой до выборов.

Вот он поет "хава нагила" на сцене после выборов.

Но, например, мало кто знает о президенте Уругвая в 2010-2015 годах, который был ментором для последующих лидеров страны и заложил модель длительного роста, не взирая на победу правых или левых сил.

Речь о Хосе Мухика, который к сожалению недавно умер.

Блестящий пример платоновского "царя-философа".

Человек с большой буквы, который 90% своей зарплаты отдавал на благотворительность.

Это, конечно, не Милей, который потратил 50 тыс дол на клонирование своего мастифа, при чем дал клонам имена экономистов-либертарианцев: Милтона (Фридмана), Мюррея (Ротбарта) и Лукаса (Роберта Лукаса-младшего).

..........

Он не снижал социальные расходы как Милей, а увеличил их в структуре госбюджета с 60% до 75% в 2013-м.

При нем уровень безработицы снизился с 13% до 7%.

Минимальная зарплата выросла в 2,5 раза.

Один из акцентов - стимул внутреннего и внешнего инвестирования.

При этом он дерегулировал экономику и снижал уровень административного вмешательства государства.

......... Например, Милей уничтожает профсоюзы и трудовую этику, устанавливая за лидерами профсоюзов слежку спецслужб (на работу которых не жалеет госфинансирования), а Мухика, наоборот, развивал систему защиты трудовых прав.

По данным Международной конфедерации профсоюзов сейчас Уругвай - самая прогрессивная страна в Латинской Америке в контексте соблюдения «основных трудовых прав, включая свободу объединений, право на коллективные переговоры и право на забастовку».

Но это не приводит к сокращению частных инвестиций, а наоборот, усиливает их.

Важные идеи Мухико: налог на концентрацию сельскохозяйственных земель (ICIR) и закон "ступенчатого" снижения НДС на социальные товары услуги, развитие в регионах страны отделений Технологического университета.

...... Уругвай - это самая безопасная страна Латинской Америки, с хорошо развитой инфраструктурой, медициной, образованием, устойчивым развитием и неплохим уровнем доходов (минимальная зарплата - более 400 дол, средняя - 900-1000 дол).

В страну идут инвестиции и создаются рабочие места. При чем, не на "либертарианском" движке.