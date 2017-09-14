RSS
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:- чисті податкі на виробництво та імпорт
- валовий прибуток
- валові змішані доходи

де тут згадується ПДФО?
Ти візьми і порівняй те що тобі доступне
Наприклад ВВП України за будь-який ДОВОЄННИЙ рік, щоб не було впливу війни
Наприклад 2021 чи 2020

рік_кількість працюючих_середня зарплата_сума зарплат_ВВП______ВВП на душу
2020_____15400000________11597/25=464$______2143 млрд_4190млрд_3710$/12=300$місяць
2021_____15400000________14018/28=500$______2590 млрд_5459 млрд_4776$/12=398$місяць

То що ? Дійшло
Тепер ти розумієш що виглядати розумним ти можеш тільки серед дурнів..
А серед розумних - будеш повним дурнем, якщо замість того щоб вчитись в розумних - будеш щоки надувати..

ПС
Нагадаю
лад написав - середня зарплата 12000/рік, ВВП на душу 24000 рік
я сказав що це неможливо
Табличка вже не з довідника стеля а з сайту мінфіну і ПФУ показує що НЕ МОЖЕ бути ВВП на душу БІФЛЬШИМ від середньої зарплати по Державі.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 21:17

  Water написав:
  Vadim_ написав:
  Water написав:---=== Бетон ===---Всех свозят в 2х этажное здание. На 2 этаж. На окнах решетки.
---===
А якщо на гугл мапах ткнуть в цю будівлю, там шо, сарай?
Полюбляєш ти ахрєнєнниє історії. Спробуй у тому дітсадку розказувать, не на цьому форумі.

Як по мені , то нік став ботом ,

Та він не зовсім бот, але на форумі нє оцєнілі його старання.

Чого це ?
Оцєнілі ... прям перепис можно проводити
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 21:25

  pesikot написав:
  Ой+ написав:Дещо подібний випадок: 29-річний ІТівець пішов у Чернівцях вечірком за хлібом і був доставлений в ТЦК. Мав просрочену обмежену придатність, декілька днів його возили туда-сюда - ніде не взяли. Мав зайву вагу, а сидіння в підпіллі призвело до ожиріння, отримав реальний гіпертонічний криз, лікарню, ситуація ще в розвитку.

А це як ? Зайва вага - це не ожиріння ... а сидіння в підпіллі призвело до ожиріння

І це в 29 років ?

А ще факт ожиріння, йде між возили тюди-сюди і отримав гіпертонічний криз
Хронологія порушена ...

Не форум, а мені прям потрібно лампу брати )

PS. Ще питання, навіть без ТЦК, ожиріння хіба не призводить до гіпертонічних кризів ?
Це якесь нове слово в медицині ... ожиріння без гипертонічних кризів ...

Сидів +3 роки майже без руху, мав уже проблему, а від стресу все загострилось. Але висновок, що зараз якби має шанс легалізувати свій стан і зможе без оглядки виходити за хлібом.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 21:33

  Ой+ написав:Дещо подібний випадок: 29-річний ІТівець пішов у Чернівцях вечірком за хлібом і був доставлений в ТЦК. Мав просрочену обмежену придатність, декілька днів його возили туда-сюда - ніде не взяли. [b]
Сидів +3 роки майже без руху, мав уже проблему, а від стресу все загострилось. Але висновок, що зараз якби має шанс легалізувати свій стан і зможе без оглядки виходити за хлібом.
) якщо пройшов влк і є висновок то зможе не купляти хліб :lol: гіпертонічний криз це не підстава якщо тиск зібють таблетками.
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 21:40

Banderlog Спеціально для Вас інфо: https://focus.ua/uk/world/731365-kinec- ... viti-video
Румунія обходить московію
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:00

  Ой+ написав:Banderlog Спеціально для Вас інфо: https://focus.ua/uk/world/731365-kinec- ... viti-video
Румунія обходить московію

щось побачимо диво переходу з РПЦ до РПЦ :lol:
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:01

  flyman написав:
  fler написав:Близько двох тисяч колумбійців підписали контракти зі Збройними силами України (ЗСУ). Наплив людей із Латинської Америки настільки великий, що створюються окремі роти, які складаються виключно з південноамериканців.
Про це повідомляє Die Welt.
https://www.welt.de/politik/ausland/art ... alnot.html

А як же кошерне правило: "гроші не повинні покидати родину" (с) (тм) ?

Тобто на Філіпіни flyman поїде без грошей?)))
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:09

fler

fler

Горіхи 4 ящика прихопить, і повезе в колясці .
Такого женішка острівʼяни і острівʼянки ще не бачили. Навіть Ночкін розридається. 😅
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:13

  Ой+ написав:Banderlog Спеціально для Вас інфо: https://focus.ua/uk/world/731365-kinec- ... viti-video
Румунія обходить московію

Добре. А тим часом в україні сбу провадить кримінальні провадження проти митрополитів упц. І не за боротьбу на стороні росії а за розпалювання міжрелігійної ворожнечі :lol:

1. Павло (Лебідь) — митрополит, намісник Києво-Печерської лаври
2. Феодосій (Снігірьов) — митрополит Черкаської єпархії
3. Олег (Єлисей, Іванов)— митрополит Ізюмської / Куп’янської єпархії
4. Іонафан (Єлецьких) — митрополит Вінницької єпархії
5. Лука (Коваленко) — митрополит Запорізької / Мелітопольської єпархії
6. Лонгін (Михайло Жар) — митрополит, настоятель Банченського монастиря
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 22:29

Banderlog

Banderlog
Проповеди бы их послушать
Что они там слабовольным и боящимся НАТЫ верянам втирали
И не елм ли они в пост сардельки те что $-чик квадроберам скармливал.
