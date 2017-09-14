|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 05 лис, 2025 12:39
Vadim_ написав:
А я придбав давно Moser primat , бриюсь нею і дружина стриже , дуже зручно і дешево, то це як до ВВП + чі -?
Це не впливає на ВВП.
Але точно знаю такий прикол що в США накручували ВВП таким чином: що якщо ви живете в своєму житлі, то рахують що ви платите оренду самі собі, тобто з повітря з'являється ВВП у розмірі оренди вашого житла.
