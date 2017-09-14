RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 15:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому


треба поступово піднімати планку рівня життя
якщо все життя відпочивати в двохзіркових готелях. то мріяти та ставити цілі будеш на рівні трьохзіркових, а не п'яти
чи їздити на жигулях і відкладати на ланос
та й що з того , якби якісь дикими самообмеженнями 20 років тому накопичили б 2000 $ а не 1000
інша справа якби ту зекономлену тисячу інвестували б в біткойн чи хоча б золото
але то вже інша складова рівняння
інвестиції у враження, підвищення власної самооцінки, це теж інвестиції
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 16:32

  andrijk777 написав:
  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Як економія впливає на рівень життя - питання складне.

Ничего сложного. Если Вы отказываете себе в каких-то благах ради экономии, уровень жизни падает.

Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.

Потом Вы на эти деньги купите меньше, чем могли бы купить сразу.
Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Роллс-Ройс, все равно у Вас в детстве не было велосипеда (с)
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 16:43

  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:
  Сибарит написав:-----------------------------
andrijk777
Як економія впливає на рівень життя - питання складне.
-----------------------------
Ничего сложного. Если Вы отказываете себе в каких-то благах ради экономии, уровень жизни падает.

Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.

Потом Вы на эти деньги купите меньше, чем могли бы купить сразу.
Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Роллс-Ройс, все равно у Вас в детстве не было велосипеда (с)
Это верно.
Но если есть выбор, обойтись в детстве без велосипеда или сегодня без авто, то тут уже появляются вопросы и сомнения.
И насчёт "потом" и "сразу" тоже есть вопросы.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 16:44

  Banderlog написав:
  Ой+ написав:Banderlog Спеціально для Вас інфо: https://focus.ua/uk/world/731365-kinec- ... viti-video
Румунія обходить московію

Добре. А тим часом в україні сбу провадить кримінальні провадження проти митрополитів упц. І не за боротьбу на стороні росії а за розпалювання міжрелігійної ворожнечі :lol:

1. Павло (Лебідь) — митрополит, намісник Києво-Печерської лаври

митрополит за день до оголошення першої підозри від СБУ дав інтерв’ю одному з вітчизняних медіа. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави
* розпалювання міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ)
* поширення матеріалів, які виправдовують російську агресію (ст. 436-2 ККУ).
* ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно)
* ч. 3 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).

  Banderlog написав:2. Феодосій (Снігірьов) — митрополит Черкаської єпархії

Митрополит Феодосій — в миру Денис Снігірьов, отримав пʼять підозр від правоохоронців. Перші три — за заперечення збройної агресії РФ та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Дві останні стосувалися порушення рівноправності громадян залежно від їхньої релігійної належності, вчинені повторно.

  Banderlog написав:3. Олег (Єлисей, Іванов)— митрополит Ізюмської / Куп’янської єпархії

У 2023 році Єлисею оголосили підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

У період тимчасової окупації частини Харківської області Єлисей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі. Під час ходи він благословляв російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки у Куп’янському районі. Зафіксував це на камеру для подальшого оприлюднення на кремлівських медіаресурсах.

  Banderlog написав:4. Іонафан (Єлецьких) — митрополит Вінницької єпархії

У листопаді 2022 року СБУ встановила, що Анатолій Єлецьких підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію східних та південних районів України.

Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади та порушення меж кордону нашої країни.

  Banderlog написав:5. Лука (Коваленко) — митрополит Запорізької / Мелітопольської єпархії

Митрополиту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

  Banderlog написав:6. Лонгін (Михайло Жар) — митрополит, настоятель Банченського монастиря

Під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" та "сатанинською", йдеться у повідомленні СБУ. Санкція статті передбачає штраф від понад 3 тисяч до майже 9 тисяч гривень, обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років.

На якому етапі суд Лонгина
У справі Лонгина відбулися два засідання. Останнє було 17 листопада, на ньому Жар сказав, що обвинувачення йому незрозуміле й він хоче, аби йому надали перекладача на румунську мову.


Ну то так "не за боротьбу на стороні Росії", особливо Іонафан та Олег (Єлисей, Іванов)

Лонгін - мій "кумир", одразу забув українську )
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:11

Енергія то є

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:Але я економлю гроші.
І зекономлені гроші я все-таки кудись витрачу.
Тобто так - прям в сам момент економії мій рівень життя падає, зате збільшуються перспективи підняття рівня життя в майбутньому. Оцінити це важко.

Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.

E=mc^2
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:14

Як з цим тепер жити

  Сибарит написав:Потом Вы на эти деньги купите меньше, чем могли бы купить сразу.
Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Роллс-Ройс, все равно у Вас в детстве не было велосипеда (с)

А в мене в дитинстві не було афона. Як з цим тепер жити. Клятий совок не забезпечив айфоном, ганьба.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:24

Про війну не пишуть.
Пропоную змінити назву гілки.
Пропонуйте нові назви.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:35

нові назви

  UA написав:Про війну не пишуть.
Пропоную змінити назву гілки.
Пропонуйте нові назви.

Ще не вмерла.
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эпиграф
-- То що ми маємо з гуся ?
-- Шкварки


Часть 10. Дипломатия

1) Часто звучат закиды, типа, почему Украина не хочет разрешать дипломатически ?
Это звучит на разные лады, разными словами, в адрес вообще и в частности

ЛАД пишет - "надо настойчиво предлагать"
Banderlog пишет - "надо привлекать тех, кто имеет связи в РФ

И всё такое разное

2) Разве РФ нам предлагает какую-то дипломатию ? Назовите хоть пример.
Вся "дипломатия" РФ - это прислать шестого помощника пятого заместителя четвертого уборщика, который озвучит требования РФ, а Украина, на высшем уровне, это всё подпишет
К дипломатии это не имеет никакого отношения
(многие хомячка надеются на этом сценарий и искренне недоумевают, почему так не происходит)

3) Понимают ли те, кто пишет о "надо настойчиво предлагать", что это сразу ставит Украину в невыгодное положение ?
Я считаю, что понимают и именно это они и хотят
В данной ситуации "настойчиво предлагающий" = "просящий"
А кто просит, с того бОльше и потребуют, типа, это же тебе надо, вот наши условия и выполняй.

4) И надо понимать психотип Путина (да-да, снова о нём).
Он же гопник, немного прокаченный скилами спец.службиста.
Для него просящий - это слабый человек, с которым можно делать, что угодно

Поэтому, как не бегал Дональд Дак вокруг Путина, сколько ему не предлагал, а получил от него хрен - ни на какое РПВ, ни на какое перемирие Путин не согласился

5) Что же есть в реальности, которую многие здесь отрицают.
В реальности требования РФ(по сути, требования Путина) - украинские войска выходят полностью с 4-х областей+Крым, эти территории признаются за РФ.
Юридически закрепляется нейтральный статус Украины, отказ от военной помощи и тогда ... может быть ... будут переговоры об РПВ, но не сам РПВ.
Но никто этого не гарантирует

6) Я много раз задавал вопрос - если гипотетически предложить, что Украина откажется от 4-х областей+Крым, то будет ли гарантия, что Россия не пойдёт дальше ?
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:42

  UA написав:Про війну не пишуть.
Пропоную змінити назву гілки.
Пропонуйте нові назви.

Створюй власну, там і пиши )
