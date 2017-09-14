RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Між іншим Будівельник пропагандує жлобство на цьому форумі, але ви чомусь йому не заперечили, а накинулись на мене, хоча я жлобство не пропагандую.
Що там каже народна мудрість про дурнів які щось не зрозуміють????
Якщо Ви щось заробили і витратили тільки частинку заробленого - то це не жлобство.
а - Ви зменшили інфляцію ,якщо просто закопали частинку зробленого але не витраченого у вигляді грошових знаків - в трьохлітворву банку на городі - це не жлобстов-це ідіотизм
б - якщо ж Ви частинку заробленого поклали в банк - то це також не жлобство , це збереження заробленого від інфляції + зменшення вартості кредитних грошей для тих кому їх не вистарчає, а отже це пришвидшення розвитку ринку
в - якщож Ви зробили те про що говорить Будівельник.. а саме - реінвестували частинку заробленого і технології/інструменти - то це також ПРИШВИДШЕННЯ розвитку Держави. І якщо Ви це зробили правильно - то через якийсь період часу зможете наздолужити не витрачене і навіть більше-витратити те що згенерував капітал... не викликаючи при цьому інфляції.
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 17:57

pesikot

Лонгін (Михайло Жар)
цікавий екземпляр

За даними OSINT-розслідування групи Molfar є громадянином Росії

Має державне звання Герой України (2008)

У 2005 р. священник Михайло Жар (він же ієромонах Лонгин) опинився в центрі конфлікту, після того як самовільно викопав тіло свого брата на сільському кладовищі і перепоховали на території свого монастиря. Дружина і діти покійного домагалися в міліції і прокуратурі повернути тіло на місце першого поховання


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B0%D1%80)
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 18:00

  prodigy написав:pesikot

Лонгін (Михайло Жар)
цікавий екземпляр

За даними OSINT-розслідування групи Molfar є громадянином Росії

Має державне звання Герой України (2008)

У 2005 р. священник Михайло Жар (він же ієромонах Лонгин) опинився в центрі конфлікту, після того як самовільно викопав тіло свого брата на сільському кладовищі і перепоховали на території свого монастиря. Дружина і діти покійного домагалися в міліції і прокуратурі повернути тіло на місце першого поховання


https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%B0%D1%80)


Я і кажу - мій "кумир"

Тільки все це до свободи совісті чи свободи віросповідання - немає жодного відношення
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 18:04

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Між іншим Будівельник пропагандує жлобство на цьому форумі, але ви чомусь йому не заперечили, а накинулись на мене, хоча я жлобство не пропагандую.
Що там каже народна мудрість про дурнів які щось не зрозуміють????
Якщо Ви щось заробили і витратили тільки частинку заробленого - то це не жлобство.
а - Ви зменшили інфляцію ,якщо просто закопали частинку зробленого але не витраченого у вигляді грошових знаків - в трьохлітворву банку на городі - це не жлобстов-це ідіотизм
б - якщо ж Ви частинку заробленого поклали в банк - то це також не жлобство , це збереження заробленого від інфляції + зменшення вартості кредитних грошей для тих кому їх не вистарчає, а отже це пришвидшення розвитку ринку
в - якщож Ви зробили те про що говорить Будівельник.. а саме - реінвестували частинку заробленого і технології/інструменти - то це також ПРИШВИДШЕННЯ розвитку Держави. І якщо Ви це зробили правильно - то через якийсь період часу зможете наздолужити не витрачене і навіть більше-витратити те що згенерував капітал... не викликаючи при цьому інфляції.

а-якщо гривні, то дійсно ідіотизм, долари - скоріше жлобство
б-це 100% жлобство. Я розумію під жлобством саме це.
в-нажаль простій людині нікуди реінвестувати. Якщо суми великі і займаєшся цим серйозно - то це скоріше називається бізнес, але це вже для "ізбраних".
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 18:13

  Сибарит написав:Если у Вас в детстве не было велосипеда, а сейчас есть Роллс-Ройс, все равно у Вас в детстве не было велосипеда (с)

Для мене 100% краще мати Роллс-Ройс зараз ніж велосипед в дитинстві.
Нажаль це так не працює.

А загалом - слабо уявляю як можна зараз не купити дитині велосипед по причині саме жлобства, тобто коли гроші є, але шкода. За 3-4К можна купити більш-менш нормальний б/у велосипед.
andrijk777
