andrijk777 написав:Між іншим Будівельник пропагандує жлобство на цьому форумі, але ви чомусь йому не заперечили, а накинулись на мене, хоча я жлобство не пропагандую.
Що там каже народна мудрість про дурнів які щось не зрозуміють???? Якщо Ви щось заробили і витратили тільки частинку заробленого - то це не жлобство. а - Ви зменшили інфляцію ,якщо просто закопали частинку зробленого але не витраченого у вигляді грошових знаків - в трьохлітворву банку на городі - це не жлобстов-це ідіотизм б - якщо ж Ви частинку заробленого поклали в банк - то це також не жлобство , це збереження заробленого від інфляції + зменшення вартості кредитних грошей для тих кому їх не вистарчає, а отже це пришвидшення розвитку ринку в - якщож Ви зробили те про що говорить Будівельник.. а саме - реінвестували частинку заробленого і технології/інструменти - то це також ПРИШВИДШЕННЯ розвитку Держави. І якщо Ви це зробили правильно - то через якийсь період часу зможете наздолужити не витрачене і навіть більше-витратити те що згенерував капітал... не викликаючи при цьому інфляції.
За даними OSINT-розслідування групи Molfar є громадянином Росії
Має державне звання Герой України (2008)
У 2005 р. священник Михайло Жар (він же ієромонах Лонгин) опинився в центрі конфлікту, після того як самовільно викопав тіло свого брата на сільському кладовищі і перепоховали на території свого монастиря. Дружина і діти покійного домагалися в міліції і прокуратурі повернути тіло на місце першого поховання
а-якщо гривні, то дійсно ідіотизм, долари - скоріше жлобство б-це 100% жлобство. Я розумію під жлобством саме це. в-нажаль простій людині нікуди реінвестувати. Якщо суми великі і займаєшся цим серйозно - то це скоріше називається бізнес, але це вже для "ізбраних".