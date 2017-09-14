RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15690156911569215693>
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:09

  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.

Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁

А это не так? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37259
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:28

  Banderlog написав:
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору патріархату чи течії протестантизму. І не в цю пародію на релігію, в капелани, а хай йдуть на евакуацію ранених і трупів. Прийшов час ділом віру доказати.


не буду сперечатися на рахунок обгрунтованості вашої пропозиції, але якщо і так, то ці зі списку, який обговорюється, там точно не потрібні. вони тепер в сізо будуть проповіді читати, а потім, сподіваюся, і на зоні. ну або обміняти на наших полонених.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1679
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:28

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Не дуже. Важлива не тільки потрачена сума але і швидкість. Енергія то є швидкість на масу. Так що не тільки сума грошей в обороті має значення, але і швидкість обороту) скупий тормозить економіку.

E=mc^2

Это только энергия покоя. :)

Перевірочна формула, звідки "не швидкість на масу", а "маса на швидкість в квадраті"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41388
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:34

екуменістична єдність

  Banderlog написав:
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору патріархату чи течії протестантизму. І не в цю пародію на релігію, в капелани, а хай йдуть на евакуацію ранених і трупів. Прийшов час ділом віру доказати.


екуменістична єдність і башня Конті
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41388
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 22:51

  andrijk777 написав:
  Сибарит написав:
  andrijk777 написав:Звучить негативно, це так само як "спекуляція", звучить негативно, але по суті - нічого поганого немає.

Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁

По-моєму усі, хто виріс в СРСР сприймають це слово негативно.

Даже если его негативно не воспринимаю только я, уже не все 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6502 раз.
Подякували: 21679 раз.
 
Профіль
 
134
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 23:01

[quote="5905297:Banderlog"
Щодо мене я б всіх священників мобілізував без розбору [/quote]

Уберите слово "священники" и по прежнему будет правильная ваша позиция. :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 951
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 23:18

  Banderlog написав:

33.00
Піар понад усе
Курськобесіе досі подає як успіх.
Піпл хаває...
UA
 
Повідомлень: 9845
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 23:19

  wild.tomcat написав: ну або обміняти на наших полонених.

:lol: нормальна фішка міняти священників на полонених)
а давайте іще візьмем заложників серед лікарів, вчителів... якийсь музей пушкіна чи лєрмонтова захватим і на обмєнний фонд :lol:
Мож хоть з релігійною війною почекаєте поки війна з росією кінчиться і ми з фронту вернемся?
Чи надо вже?) Вам відказників і сзч мало?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3850
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 00:44

  Сибарит написав:
  Hotab написав:
  Сибарит написав:...........
Помилуйте, что в этом звучании негативного? Слово происходит от похожего латинского, которое означает знание, предвидение. Если это это звучит негативно, то "самый умный" вообще страшное ругательство 😁

Думав від слова «розмірковувати, будувати здогадки» (speculate) :P

Там много значений

Где можно посмотреть?
Я нашёл только от польского "żłób (читается [жлуб]) — буквально «кормушка, ясли, корыто»".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37259
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 00:47

  Letusrock написав:новий мер-демократ Мамдані обіцяє "Нью-Йорк доступний кожному" :D :D : безкоштовний проїзд, доступне житло, магазини з фіксованими цінами, верхній ліміт по вартості оренди"
"Все, пропал дом..Что теперь будет с паровим отоплением?"(с)
Пусть переезжают в Харьков.
Первый пункт к нас уже выполнен. На аренду лимита нет, но цены невысокие.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37259
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15690156911569215693>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 148775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 340767
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1030907
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2736)
05.11.2025 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.