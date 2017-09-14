|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: Чет 06 лис, 2025 17:28
Letusrock написав:
Щодня все нові й нові відео як буси полюють та збивають велосипедистів.
...
Бо це ж не може таке бути, щоб по вулицям їздили буси і просто полювали за громадянами щоб виконати план по набору майбутніх сзч та/або збити грошей
Саме ти, з декількох випадків, і намагаєшься накинути на вентілятор (провести ІПСО), що постійно їздять і всіх хапають, прям на вулицю вийти неможливо.
Це ти робишь або свідомо, або від переляку
Я часто їзжу по городу і щось жодного разу такого не бачив.
Перевірки поліція+ТЦК бачив багато разів, але все було спокійно.
-
-
2
2
Додано: Чет 06 лис, 2025 17:30
Banderlog написав: wild.tomcat написав: Banderlog написав:
Не припустимо а так і є. Порошенку інкримінують а їм не інкримінують.
Вони не зобовязані любити Україну
по твому відповіді від віруючих не буде?
? Ви ж розумієте що ці люди мають певний вплив на громадську думку? І мають прихильників, справа ж не тільки в числі... чи ти думаєш що це добавить популярності владі серед православних в війську?
виправдовування збройної агресії чи заперечення існування держави україна чи благословління русні, це, по вашому, дитячі забавки? в теперішній то час. зрозуміти і пробачити? ще може їм і соплі витерти? це по факту, сама звичайнісінька зрада. а формально в процесі розслідування перекваліфікувати діяння на іншу статтю можуть запросто, і можливо це навіть і станеться.
а у війську є різні православні, не лише засліплені фанатики однієї забороненої в україні секти.
по моєму це чуш інакше за 3 роки від коли відкриті справи їх б посадили. Шо там розслідувати? Якщо є факт? Інша справа якщо треба справу сфабрикувати.
то мож небрати до війська фанатиків однієї української православної церкви а тих що є демобілізувати? Мож самі справитесь?
якби це була "чуш", то б вже випустили, ше й з вибаченнями. орки грошей на адвокатів і все інше не поскупилися б. так що "чуш" - це заперечувати очевидне, яке ще й є задокументованим належним чином.
і що, фанатики однієї української (закреслено) російської православної церкви перестали бути громадянами?
Додано: Чет 06 лис, 2025 17:37
prodigy написав: Banderlog написав:
твій підкол на рахунок стати священником мене не задіває, в отрочєствє хотів, мож і стану. Як на місцевий рівень на Буковині я мож слабкий , но порівняно з священниками в центрі України або тут по селам Запоріжжя справлюсь навіть без підготовки)
бути працівником кадила-не важка праця, на Буковині такі самі пенсіонери як і по іншим регіонам, нікому церква сьогодні не потрібна, у людей немає часу на таке (бачу як йдуть до упц мп з мого району 3-4 жінки), о це і вся ваша паства, в будній день 10, у неділю 20, на свято до 60-80.
стосовно центрів впливу чи грошей (жертвувань) в курсі(в Одесі і області весь бізнес був підв'язн на (упц)рпц, ця тема мене років 20 як не цікавить
питання до тебе: за 3 роки (чи скільки, сам скажи) ти бачив в ЗСУ капеланів? від якою церкви?
на буковині не тільки пенсіонери ходять.
це тобі церква не потрібна, тут діло твоє.
Але нема чого лізти до тих кому треба. Підвязуй бізнес до свого хоббі. А ми самі розберемся шо підвязувати до нашого
Я бачив одного, теж в званні майора, роздавав обереги (ляльки мотанки) шо є талісманом як не крути : явно шо не з упц чи грекокатоликів ...
1
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 17:41
prodigy написав: TUR написав: Vadim_ написав:
Пам'ятаю раніше тут писав чоловік , не пам'ятаю нік, який писав шо його підрозділ під Херсоном і навіть бувають на лівому березі, давно не було його тут чути...
Это freeze из Одессы. Списали его по здоровью.
Достойный человек но давно не пишет...
Дай Бог чтобы был жив/здоров.
freeze (як ми всі) витратив кращі роки життя на форум
(як на мене, після 12 років на форумі, марна втрата часу)
дайте людині спокій
Я не мав наміру йо,о бентежити , просто чомусь з,адав і запитав , шо не так ?
|
|
|
